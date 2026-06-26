Prima pagină » Economic » Curs BNR. Leul rămâne sub presiune/ Euro crește în continuare, iar aurul se apropie din nou de 600 de lei gramul

Curs BNR. Leul rămâne sub presiune/ Euro crește în continuare, iar aurul se apropie din nou de 600 de lei gramul

Curs BNR. Leul rămâne sub presiune/ Euro crește în continuare, iar aurul se apropie din nou de 600 de lei gramul
FOTO - Caracter ilustrativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cursul valutar rămâne sub presiune constantă pe fondul crizei politice și a incertitudinilor economice care au adus leul, în mai, la un minim istoric în raport cu euro. Moneda națională și-a recuperat doar parțial pierderile și s-a stabilizat în iunie în jurul valorii de 5,23-5,25 lei/euro, însă dă în continuare semne de slăbiciune, pe fondul unei inflații în creștere.

Euro a fost calculat vineri, 26 iunie, de Banca Națională a României (BNR) la 5,2390 lei, în creștere ușoară cu 0,0073 lei față de ziua precedentă. Dolarul american a scăzut, în schimb, la 4,5912 lei, de la 4,6035 lei joi.

Prețul aurului, în creștere

De asemenea, francul elvețian a avansat la 5,6838 lei, de la 5,6737 lei anterior, iar lira sterlină a urcat de la 6,0710 lei la 6,0731 lei. Gramul de aur este cotat de BNR la 598,3364 lei, în creștere de la 590,7325 lei joi.

Cum s-a transformat criza politică în criza încrederii în leu

Înainte de accelerarea crizei politice, pe 28 aprilie 2026, cursul oficial era de aproximativ 5,0937 lei/euro. Analiștii Erste Bank au punctat, într-o analiză publicată luna trecută, că rămâne incert unde se situează noul prag pe care Banca Națională a României este dispusă să îl apere. Erste a apreciat că valoarea de echilibru a cursului valutar s-ar situa în jurul a 5,35 lei/euro. Aceasta în condițiile în care inflația a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie: serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78%, potrivit datelor publicate recent de Institutul Național de Statistică (INS).

Leul e în continuare pe o pantă descendentă, deși în în luna iunie, euro s-a stabilizat în zona 5,23–5,26 lei.

Presiunea pe curs rămâne constantă

România funcționează din 5 mai cu Guvern interimar, iar această situație de furtună politică internă menține sub presiune cursul valutar. Criza politică e dublată de cererea reală de euro din economie, asta în condițiile în care dobânzile suverane și cele de piață monetară se mențin încă la un nivel relativ constant.

Mugur Isărescu a declarat, în a doua jumătate a lunii mai, după ce „panica” s-a instalat în urma fluctuațiilor bruște ale cursului, că intervențiile BNR din 2026 au fost „mult, mult, mult mai mici” decât cele din aprilie–mai 2025. El a susținut că atunci presiunile pe curs au fost mult mai puternice. Potrivit lui Isărescu, cursul leu-euro pare să fi ajuns la un nivel de echilibru, iar nivelul rezervelor permite băncii centrale să lase o flexibilitate mai mare a monedei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Datoria publică a României a depășit-o pe cea a Ucrainei, țară aflată de 4 ani în război. Țara noastră va atinge 90% din PIB ca grad de îndatorare publică în 2036, avertizează Comisia Europeană
06:00
Datoria publică a României a depășit-o pe cea a Ucrainei, țară aflată de 4 ani în război. Țara noastră va atinge 90% din PIB ca grad de îndatorare publică în 2036, avertizează Comisia Europeană
BANI Câți bani ai putea să scoți de la bancomatele din România pe viitor: Schimbare majoră la ATM-uri
09:34, 25 Jun 2026
Câți bani ai putea să scoți de la bancomatele din România pe viitor: Schimbare majoră la ATM-uri
VIDEO Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, în exclusivitate pentru Gândul: România și-a asumat o poziție de lider pe flancul estic al NATO/ Legat de criza politică, SUA au „deplină încredere” în instituțiile democratice
22:10, 24 Jun 2026
Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, în exclusivitate pentru Gândul: România și-a asumat o poziție de lider pe flancul estic al NATO/ Legat de criza politică, SUA au „deplină încredere” în instituțiile democratice
RAPORT Comisia Europeană anunță că România nu este pregătită să treacă la euro. Câți români susțin adoptarea monedei unice
14:23, 24 Jun 2026
Comisia Europeană anunță că România nu este pregătită să treacă la euro. Câți români susțin adoptarea monedei unice
ECONOMIE INS: Veniturile gospodăriilor au crescut cu 13,6% în 2025, dar cheltuielile au reprezentat 85,5% din total. Pe ce dau românii cei mai mulți bani lunar
12:55, 24 Jun 2026
INS: Veniturile gospodăriilor au crescut cu 13,6% în 2025, dar cheltuielile au reprezentat 85,5% din total. Pe ce dau românii cei mai mulți bani lunar
INVESTIȚIE Patronul lui Șahtior Donețk, gata de o investiție uriașă în România: combinatul Liberty Galați, miza de peste 444 de milioane de euro a lui Ahmetov
08:47, 23 Jun 2026
Patronul lui Șahtior Donețk, gata de o investiție uriașă în România: combinatul Liberty Galați, miza de peste 444 de milioane de euro a lui Ahmetov
Mediafax
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat. Anexa completă
Cancan.ro
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Pace istorică între SUA și Iran? Ce va însemna asta pentru buzunarele românilor
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer. Decizie neașteptată din partea artistei: „Să o ia cine vrea”
Digi24
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
Cancan.ro
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
EXCLUSIV Gheorghe Ștefan “Pinalty”, în exclusivitate pentru Gândul: “am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”. Ce dezvăluie Elena Udrea, președintele PMP, la momentul candidaturii lui Siegfried Mureșan la europarlamentare, despre banii de campanie. Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
14:26
Gheorghe Ștefan “Pinalty”, în exclusivitate pentru Gândul: “am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”. Ce dezvăluie Elena Udrea, președintele PMP, la momentul candidaturii lui Siegfried Mureșan la europarlamentare, despre banii de campanie. Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
ACTUALITATE „Techirghiol” de Oltenia. Localnicii se tratează și acum cu nămolul din lac despre care spun că face minuni
14:13
„Techirghiol” de Oltenia. Localnicii se tratează și acum cu nămolul din lac despre care spun că face minuni
SCANDAL Rusia se retrage de la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca și cere sancționarea României
14:13
Rusia se retrage de la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca și cere sancționarea României
ULTIMA ORĂ PSD acuză că PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului, prin propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier
14:01
PSD acuză că PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului, prin propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier
SCANDAL Tensiuni între Moscova și Chișinău: Curieri diplomatici ruși, opriți pe aeroport. Ambasadorul R. Moldova, convocat la MAE rus. Cum răspunde Chișinăul
13:40
Tensiuni între Moscova și Chișinău: Curieri diplomatici ruși, opriți pe aeroport. Ambasadorul R. Moldova, convocat la MAE rus. Cum răspunde Chișinăul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îi convoacă de urgență la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile
13:32
Nicușor Dan îi convoacă de urgență la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile

Cele mai noi

Trimite acest link pe