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Programul de guvernare Tomac. Premierul desemnat propune un nou tip de firmă: SRL de Exercițiu pentru tineri sub 18 ani. Ce presupune

Programul de guvernare Tomac. Premierul desemnat propune un nou tip de firmă: SRL de Exercițiu pentru tineri sub 18 ani. Ce presupune
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Programul de guvernare al premierului desemnat Eugen Tomac vine cu o surpriză: un nou tip de societate comercială. Este vorba de ceea ce autorii numesc „SRL de Exercițiu” și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16-18 ani. Ce presupune.

Programul propune o formă juridică nouă, destinată adolescenților care vor să învețe antreprenoriatul printr-o activitate economică reală. Un tânăr ar putea fi asociat sau administrator într-un singur astfel de SRL.

Este, în esență, un SRL simplificat și temporar, situat între o firmă de exercițiu școlară și un SRL obișnuit.

Facilitățile propuse

SRL-ul de Exercițiu ar avea:

  • constituire fără taxe;
  • procedură simplificată de înregistrare;
  • înregistrare exclusiv online;
  • impozit pe venit de 0%;
  • cifră de afaceri limitată la 20.000 de euro;
  • contabilitate simplă;
  • un singur document depus la ANAF;
  • limitarea fiecărei persoane la o singură societate de acest tip.

La împlinirea vârstei de 18 ani de către asociatul unic sau de către unul dintre asociați ori administratori, firma ar trebui fie:

  1. să se transforme într-un SRL obișnuit;
  2. să fie radiată.

Cum ar funcționa în practică

De exemplu, un elev de 17 ani care dezvoltă aplicații, produce obiecte prin imprimare 3D sau oferă servicii creative ar putea înființa online un SRL de Exercițiu. Ar putea emite facturi, încasa venituri și lucra cu clienți, fără costurile și formalitățile unui SRL obișnuit.

Dacă activitatea rămâne sub plafonul de 20.000 de euro, firma beneficiază de regimul simplificat. La 18 ani, tânărul decide dacă afacerea merită continuată și o transformă într-un SRL normal sau o închide.

Ce urmărește măsura

Propunerea are trei obiective principale:

Educație antreprenorială practică. Tinerii nu ar mai învăța doar teoretic cum funcționează o companie, ci ar gestiona clienți, venituri, contracte și obligații administrative reale.

Formalizarea activităților economice ale adolescenților. Tinerii care realizează aplicații, design, conținut digital, produse artizanale sau alte servicii ar putea lucra într-un cadru legal simplificat.

Crearea timpurie a unei culturi antreprenoriale. Eșecul unei prime inițiative ar avea costuri administrative reduse, iar proiectele viabile ar putea continua ca SRL-uri normale.

Premierul desemnat Eugen Tomac a realizat o schiță de program de guvernare, însă nu este forma finală, care va fi depusă în Parlament, dezbătută și apoi votată de aleși.

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