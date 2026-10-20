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Semnal de neîncredere de la BNR. Euro crește în ziua votului de învestitură a Guvernului Niculescu

Semnal de neîncredere de la BNR. Euro crește în ziua votului de învestitură a Guvernului Niculescu
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Leul pierde teren în fața monedei europene chiar în ziua în care Guvernul condus de Luca Niculescu se prezintă în Parlament pentru votul de învestitură. Banca Națională a României (BNR) a anunțat marți, 20 octombrie 2026, un curs de 5,3285 lei pentru un euro, în creștere față de ziua precedentă. Evoluția vine într-un climat politic și economic marcat de incertitudine, în care viitorul Executiv va trebui să recâștige încrederea investitorilor și să ofere soluții pentru dezechilibrele bugetare.

Potrivit cursului oficial publicat de BNR, moneda europeană a urcat de la 5,3272 lei, cât valora luni, la 5,3285 lei,  echivalentul unei creșteri de aproximativ 0,02%.

Deși variația este redusă, momentul are o semnificație politică aparte, fiind consemnat chiar în ziua în care Parlamentul este chemat să decidă asupra învestirii Cabinetului Luca Niculescu.

Euro crește în ziua decisivă pentru noul Guvern

Creșterea euro are loc după luni de instabilitate politică și dificultăți în formarea unui nou Executiv. România se confruntă cu presiuni asupra finanțelor publice, iar reducerea deficitului bugetar și recâștigarea credibilității economice reprezintă provocări importante pentru viitorul Guvern.

În acest context, evoluția cursului valutar este urmărită atent, deoarece poate reflecta, alături de alți indicatori, percepția investitorilor asupra stabilității economice.

Provocarea Guvernului Niculescu: stabilitate politică și credibilitate economică

Premierul desemnat Luca Niculescu se prezintă marți în fața Parlamentului cu lista miniștrilor și programul de guvernare, într-un moment în care România are nevoie de claritate privind politica fiscală și reducerea deficitului.

Noul Executiv, dacă va obține votul de încredere, va trebui să prezinte măsuri concrete pentru consolidarea finanțelor publice, menținerea accesului la finanțare și protejarea încrederii investitorilor.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât euro a atins, pe 6 octombrie 2026, un maxim istoric al cursului de referință BNR, de 5,3527 lei.

Ce se întâmplă cu celelalte valute

Datele anunțate marți de Banca Națională arată evoluții diferite pentru principalele monede internaționale.

Dolarul american a scăzut ușor, la 4,7516 lei, de la 4,7520 lei în ședința precedentă. În schimb, francul elvețian a urcat la 5,7627 lei, iar lira sterlină a ajuns la 6,3416 lei.

Aceste evoluții arată că deprecierea leului nu a fost uniformă în raport cu toate valutele.

Dincolo de creșterea modestă a euro, adevăratul test pentru Guvernul Niculescu va fi capacitatea de a transforma sprijinul parlamentar în stabilitate economică. Direcția cursului valutar în perioada următoare va depinde de un ansamblu de factori, inclusiv deciziile fiscale, evoluțiile economice și condițiile de pe piețele financiare internaționale.

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