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Statul român și-a exprimat dreptul de preemțiune pentru gazele din Marea Neagră. Când va produce Neptun Deep

Statul român și-a exprimat dreptul de preemțiune pentru gazele din Marea Neagră. Când va produce Neptun Deep
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Statul român și-a exprimat dreptul de preemțiune pentru gazele din Marea Neagră pe care le doreau cei de la MVM Ungaria, potrivit surselor Financiar Inteligence. Acestea susțin că statul român va achiziționa gazele la prețul ofertat de compania MVM Ungaria. Ar fi vorba de o cantitate de 5 miliarde de metri cubi, pe o durată de șapte ani.

Astfel, ANRSPS va achiziționa gazele la prețul ofertat de compania MVM din Ungaria, scrie Financial Intelligence. Este vorba de volume ce ar urma să fie vândute de OMV Petrom, care deține 50% din concesiunea Neptun Deep, restul fiind în posesia Romgaz. Producția pe perimetru ar urma să înceapă anul viitor, preia profit.ro.

Ce prevede Legea offshore

Sursele citate au spus că în prezent există discuții între statul român și oficialii OMV Petrom cu privire la aspecte tehnice și contractuale legate de exercitarea acestui drept cum ar fi: punctul de livrare, calitatea gazului, flexibilitate în ceea ce privește transferarea drepturilor și obligațiilor contractuale, modalitatea de plată.

Legea offshore prevede dreptul de preempțiune al statului român asupra gazelor din Marea Neagră: “Statul Român prin  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – A.N.R.S.P.S va avea drept de preemțiune pentru achiziționarea cantităților de gaze ce urmează a fi tranzacționate, în condițiile contractuale negociate de către cei doi operatori economici“.

Acorduri bilaterale cu țările din regiune

Sursele spun că statul român nu exclude posibilitatea  transferării unor cantități de gaz către țările din regiune, aflate în deficit, printr-un acord bilateral între guverne, însă acest lucru se va face doar după o confirmare a faptului că nu există cerere internă.

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