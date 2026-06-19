Mihai Voropchievici nominalizează zodia care se mută în casă nouă, în a doua jumătate a anului 2026. Iată care este.

Runele sunt acele simboluri străvechi care au alcătuit primele alfabete folosite de triburile germanice și nordice din Scandinavia și Europa de Nord, începând cu secolul al II-lea. Însă, dincolo de rolul de scriere, acestea au o puternică încărcătură magică și spirituală, fiind folosite în mod tradițional pentru divinație, protecție și conectarea cu energiile universului.

Numerologul Mihai Voropchievici a citit mesajele străvechi ale pietrelor sacre pentru perioada iunie – decembrie 2026. Anul acesta aduce transformări profunde, rescrieri de destin și oportunități karmice. Iată zodia care se mută în casă nouă, în a doua jumătate a anului 2026. Este vorba despre zodia Vărsător.

Pentru Vărsători se manifestă Runa Ehwaz, care anunță mișcare. Se preconizează, deci, schimbări de locuință, relații noi sau proiecte colective. Ei colaborează pentru rezultate mai bune.

Citește horoscopul runelor pentru restul zodiilor AICI.