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Neti Sandu dezvăluie zodia care dă lovitura în iunie 2026: „Se activează puternic zona carierei și a afirmării profesionale”

Neti Sandu dezvăluie zodia care dă lovitura în iunie 2026:
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Până pe 21 iunie, astrologul Neti Sandu spune că este o perioadă frumoasă. Din punct de vedere astrologic, ne apropiem de finalul tranzitului lui Jupiter în Rac, o perioadă care a durat aproximativ un an. Sfatul specialistului este că trebuie să să profităm la maximum de această etapă și să valorificăm tot ce a acumulat Jupiter în Rac. La ora actuală, suntem în Gemeni, iar după aceea marele benefic va intra în Leu, la sfârșitul lunii iunie, în jur de 30 iunie.

De aceea este important să fim atenți în această perioadă, până pe 21 iunie, mai spune Neti Sandu pentru ȘtirileProTV. Trebuie să ne concentrăm pe faptul că Jupiter își încheie tranzitul prin Rac și este momentul să extragem toate beneficiile acestei perioade, dar și că, apoi, Mercur se mișcă rapid și aduce lucruri bune, dar dacă greșim, ulterior ne poate taxa, deoarece va deveni retrograd. Dar, cu toate acestea, zodia care dă lovitura în iunie 2026 este Balanță. Iată previziunile pentru această zodie!

Pentru nativii din zodia Balanță, există posibilitatea ca să-și perfecționeze studiile. De asemenea, este o perioadă favorabilă pentru călătorii, iar nativii ar trebui să fie atenți și la oportunitățile de a obține bani.

Acesta este o etapă în care pot avea șansa de a promova, nu doar pe linie profesională, ci și prin proiecte individuale, care le pot aduce vizibilitate și un public mai larg. „Marele benefic, Jupiter, se află în zona carierei, ceea ce susține această ascensiune, iar după aceea urmează să își continue tranzitul în alt sector”, spune Neti Sandu.

Acum, sunt ultimele influențe puternice ale lui Jupiter în această zonă, iar alături de Mercur se pot activa și situații legate de bani rămași de recuperat. Ca atare, dacă existau sume de încasat și nu au fost primite până acum, în perioada în care Mercur își pregătește retrogradarea aici, se pot rescrie anumite situații, iar Balanțele își pot recupera drepturile.

„În ansamblu, este o perioadă bună, deoarece se activează puternic zona carierei și a afirmării profesionale”, conchide Neti Sandu.

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