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A doua zi de proteste violente la Milano. Tineri cu cagule negre au jefuit un supermarket alimentar și un magazin de articole sportive. Autoritățile confirmă 200 de arestări. Meloni a convocat o ședință pe tema ordinii publice

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Duminică, centrul orașului Milano a fost epicentrul valului de proteste din Europa împotriva costurilor vieții. S-au adunat circa 2.000 de tineri în zona Domului din Milano,cea mai mare catedrală din Republica Italiei. 

Mișcările de stradă au degenerat rapid în violențe și jefuirea unor magazine. Au fost distruse umbrelele și mesele teraselor, au fost sparte geamurile unei dube și au răsturnat tomberoane, biciclete și scutere.

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Ciocnirile de ieri dintre protestarii violenți și forțele de ordine au provocat pagube de cel puțin jumătate de milion de euro în Milano, conform estimărilor Confcommercio

Două magazine mari au fost jefuite. 80% din cele 200 de persoane arestate sunt minori

Grupuri de tineri cu cagule au jefuit mâncare și sticle de alcool dintr-un supermarket Carrefour, iar ulterior, au comis o spargere și la un magazin Decathlon de lângă Castello Sforzesco, de unde au plecat cu hanorace, tricouri și pantaloni.

Tinerii îmbrăcați în negru au aruncat cu mâncarea în stradă. Potrivit Il Messaggero, paznicii au fost agresați. 200 de persoane au fost arestate. 80% dintre acestea sunt minori.

Într-un alt incident, sub Galleria Vittorio Emanuele al II-lea, un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost lovit cu picioarele de aproximativ zece tineri îmbrăcați în negru.  A fost salvat de alți tineri care făceau parte din același grup.

Premierul Italiei va organiza o ședință pe tema ordinii publice

Confruntarea dintre  polițiști și protestatarii violenți a continuat până la ora 22:30, pe Corso Italia și Via Torino, unde bariere, pubele și cutii de flori au fost aruncate pentru a crea baricade împotriva forțelor de poliție. Pietre și cocktailuri Molotov au fost aruncate, iar poliția a răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Premierul Giorgia Meloni a convocat o ședință de urgență pentru luni. Într-o postare, prim-ministrul și-a exprimat sprijinul pentru „polițiștii care au trebuit să combată violența infractorilor”, precum și pentru „cetățenii care au dreptul să trăiască în orașul lor fără le fie frică și fără să vadă cum Milano este devastat de bande de huligani”.

Matteo Salvini propune arestarea preventivă a minorilor care au comis infracțiuni

Făcând apel la simțul responsabilității, Meloni i-a îndemnat pe toți italienii să condamne cu fermitate violența stradală și să fie solidari cu poliția. Partidul de dreapta Lega a propus un decret pentru arestarea preventivă a minorilor, fiind raportați un număr mare de copii care au luat parte la protestele violente, a spus liderul vicepremierul Matteo Salvini.

Primarii de centru-stânga fac apel că pactul social este în pericol din cauza creșterii costurilor vieții.  Primarul orașului Milano de centru stânga a arătat cu degetul spre forțele de poliție, care – în opinia sa – erau insuficiente ca număr pentru a face față numeroșilor atacatori violenți din Piazza Duomo.

Sursa Foto: Hepta

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