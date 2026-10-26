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Cum poate Benjamin Netanyahu să rămână în continuare premier al Israelului, chiar dacă pierde alegerile. Principalul obstacol după turul de scrutin, formarea unei coaliții guvernamentale

Cum poate Benjamin Netanyahu să rămână în continuare premier al Israelului, chiar dacă pierde alegerile. Principalul obstacol după turul de scrutin, formarea unei coaliții guvernamentale
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Marți vor avea loc alegeri cruciale în Israel, însă rezultatul final al scrutinului poate să nu afecteze scaunul de premier al lui Benjamin Netanyahu, deoarece acesta poate să rămână în funcție în continuare chiar dacă partidul rivalului său, Gadi Eisenkot, câștigă cele mai multe mandate.

Din cauza modului în care funcționează sistemul politic israelian și a fragmentării din sondaje, partidul care câștigă alegerile nu va desemna automat și premierul. Contează însă capacitatea acestuia de a forma o coaliție de minimum 61 din cele 120 de locuri în Knesset. Până în prezent, niciun partid nu a câștigat vreodată o majoritate absolută în Israel.

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După anunțarea rezultatelor, președintele Israelului va oferi mandatul de formare a guvernului candidatului care demonstrează că poate aduna o majoritate de 61 de deputați prin alianțe. Dacă Netanyahu va reuși să strângă sprijinul partidelor ultraortodoxe și de extremă dreapta până la pragul de 61, acesta își va menține în continuare funcția.

Majoritatea sondajelor publicate înainte de alegeri îl plasează pe generalul în retragere Gadi Eisenkot pe primul loc cu aproximativ 23 de locuri, la ușoară distanță de Netanyahu, care ar obține circa 19-21 de locuri. Niciunul dintre cele două blocuri mari nu va atinge pragul de 61 de mandate necesare. De exemplu, un sondaj recent publicat de Times of Israel estimează blocul opoziției la 54-56 de locuri, iar pe cel pro-Netanyahu la 49-50 de locuri. Restul până la 120 sunt deținute de partidele arabe sau de formațiuni nealiniate.

Atât Netanyahu, cât și Eisenkot au declarat că nu se vor alinia cu partidele arabe israeliene, despre care se așteaptă să câștige aproximativ 14 locuri. Cu toate acestea, se poate forma un guvern minoritar dacă unele partide se abțin de la vot.
Președintele Israelului, Isaac Herzog, îi va da undă verde liderului partidului pe care îl consideră cel mai predispus să formeze un guvern, dar ar putea dura zile până când Herzog va lua această decizie. Persoana pe care o va alege va avea la dispoziție patru săptămâni pentru a încerca să formeze un guvern, iar acest efort poate fi extins și repetat, prin alegerea unor noi persoane pentru a încerca.

Dacă negocierile pentru formarea unui guvern eșuează de ambele părți și niciun lider nu poate strânge 61 de semnături, legea israeliană prevede că actualul premier rămâne în funcție ca șef al unui guvern interimar până la organizarea de noi alegeri anticipate. În trecut, Israelul a organizat cinci runde de alegeri între 2019 și 2022.

Principalul adversar al lui Benjamin Netanyahu este Gadi Eisenkot, fostul comandant superior al armatei israeliene, care conduce partidul centrist Yashar.

Gadi Eisenkot

Netanyahu însuși l-a numit pe Eisenkot șef al Statului Major al armatei în 2014, iar în 2023 acesta i s-a alăturat lui Netanyahu într-un guvern de unitate națională de urgență la scurt timp după 7 octombrie. Ulterior, acesta a demisionat câteva luni mai târziu și a susținut că prim-ministrul a prelungit războiul și a pus în pericol ostaticii ținuți în Gaza.

Eisenkot este relativ nou în politică și se confruntă cu un veteran care a reușit să se mențină la putere împotriva așteptărilor. Netanyahu, în vârstă de 77 de ani, ocupă funcția de premier de aproximativ 19 ani.

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