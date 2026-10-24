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Slovacia își alege sâmbătă noii primari, consilieri și lideri județeni. Cum pot influența aceste alegeri viitorul premierului Robert Fico

Melania Agiu
Slovacia își alege sâmbătă noii primari, consilieri și lideri județeni. Cum pot influența aceste alegeri viitorul premierului Robert Fico
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Au început alegerile locale și regionale în Slovacia. Secțiile de votare s-au deschis la ora loczală 7:00 și vor rămâne deschise până la ora 20:00. Alegătorii votează pentru primari, membri ai consiliilor municipale și locale, precum și pentru președinții și vicepreședinții celor opt regiuni autonome. Conform informațiilor transmise de RMF24, rezultatele neoficiale sunt așteptate în dimineața zilei de duminică.

Alegeri Slovacia 2026 Sursă foto: TASR

Sursă foto: TASR

În capitala Bratislava și în orașul Kosice, situat în estul țării, alegătorii aleg, de asemenea, primari de district și membri ai consiliilor de district.

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Pentru aceste alegeri au fost amenajate 6.029 de secții de votare în 2.926 de municipalități, orașe și cartiere urbane. Aproape 4,41 milioane de persoane au dreptul de a vota.

Un test pentru susținerea coaliției

Alegerile locale și regionale se desfășoară simultan pentru a doua oară în istoria țării.

Votul este considerat testul final al popularității coaliției de guvernare a prim-ministrului Robert Fico înaintea alegerilor parlamentare programate pentru toamna anului viitor. Coaliția include partidele Smer-SSD, Hlas și Partidul Național Slovac. Sprijinul acordat candidaților săi ar putea fi afectat de recentele măsuri de austeritate adoptate de guvern, de creșterea costului vieții, de dificultățile tinerilor în ceea ce privește accesul la locuințe și de politica față de minoritatea romă.

Competiția electorală din Bratislava și din sudul țării

Una dintre cele mai importante competiții electorale este alegerea primarului orașului Bratislava. Actualul primar, Matúš Vallo, candidează pentru un nou mandat, beneficiind, printre altele, de sprijinul partidelor de opoziție „Slovacia Progresistă” și „Libertate și Solidaritate”. Principalul său rival este ministrul Transporturilor, Jozef Ráž, care este susținut de partidele din coaliția de guvernare.

Alegerile reprezintă, de asemenea, un test al cooperării dintre forțele coaliției și Partidul Republicii, o formațiune extraparlamentară de extremă dreapta, condusă de Milan Uhrík, membru al Parlamentului European. Conform sondajelor, partidul, care nu a depășit pragul electoral de 5% la alegerile din 2023, se poate baza acum pe un sprijin de aproximativ 10-15%.

Votul are o importanță deosebită în sudul Slovaciei, unde trăiește o numeroasă minoritate maghiară. În Dunajská Streda, primarul în funcție Zoltán Hájos, din partea Alianței, se află în competiție cu Tomáš Miško, susținut de o coaliție formată din cinci forțe politice.
Rezultatele alegerilor locale și regionale pot fi decisive pentru formarea alianțelor înaintea alegerilor parlamentare și pentru o eventuală viitoare coaliție.

De asemenea, candidații independenți, care joacă în mod tradițional un rol important în administrațiile locale slovace, au o importanță deosebită în aceste alegeri.

Mass-media a atras atenția, printre altele, asupra competiției din orașul Wysokie Tatry, unde doi frați, Robert și Alexander Galfy, candidează pentru funcția de primar. Amândoi activează în domeniul sportului și al turismului montan și dețin firme care își desfășoară activitatea în acest sector. Sunt fiii lui Ivan Galfy, un alpinist de renume, precum și fost șef de lungă durată al Serviciului de Salvare Montană din Slovacia.

În cadrul alegerilor locale și regionale nu se organizează sondaje la ieșirea de la urne

După închiderea secțiilor de votare, Oficiul Slovac de Statistică (SSU) va începe să publice rezultatele preliminare. Mai întâi, comisiile electorale vor număra buletinele de vot din cadrul alegerilor regionale, iar abia apoi pe cele din cadrul alegerilor comunale și pentru consiliile municipale. Numărarea voturilor va dura, cel mai probabil, până duminică dimineața.

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