Alegeri parlamentare în Serbia. Peste 27% dintre alegători și-au exercitat dreptul de vot până la ora 12:00. Cum au apărut Aleksandar Vučić și soția sa, Tamara, la secția de votare

Astăzi au loc alegeri parlamentare anticipate în Serbia, iar peste 6,4 milioane de oameni sunt așteptați la secțiile de votare din toată țara. Potrivit datelor Blic, până la ora locală 11:00, 27,3% dintre alegători și-au exercitat dreptul de vot.

Sursă video: X/ @MolitvaDuse

Conform estimărilor Centrului pentru Alegeri Libere și Democrație (CESID), la alegerile parlamentare din Serbia, până la ora locală 11:00 (12:00 ora României n.r.), au votat 27,3% dintre alegători.

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Printre aceștia s-au numărat și liderul listei „Aleksandar Vučić-Serbia Unită”, fostul președinte Aleksandar Vučić, dar și soția sa Tamara Vučić. Cei doi au ajuns duminică dimineață la secția de votare din Belgradul Nou, apoi au așteptat la coadă alături de cetățeni pentru a vota.

Vučić a votat la secția de votare numărul 140, în clădirea grădiniței „Tesla – Știință pentru viață”. La secția de votare era o mulțime imensă, iar cetățenii așteptau la coadă să voteze.

Tamara Vučić a sosit la vot îmbrăcată toatî în alb. Fosta Primă Doamnă a Serbiei a ales pentru această ocazie o ținută de zi elegantă, dar suficient de simplă. Deși ținuta ei a fost dominată de culoarea albă, un detaliu într-o nuanță populară a atras imediat atenția.

A rupt monotonia ținutei monocrome cu un pulover bordeaux, dar și cu o geantă spectaculoasă în aceeași nuanță.

Chiar geanta mare a fost cel mai impresionant detaliu vestimentar al acestei colecții. Nuanța intensă de vin s-a asortat perfect cu albul, conferind în același timp acestei combinații simple un plus de lux și făcând-o mult mai interesantă.

Părul lung, aranjat în valuri ușoare, și machiajul discret au completat ținuta ei de zi, fără bijuterii sau alte detalii care ar fi distras atenția de la combinația vestimentară în sine.

Când se închid secțiile de votare

În Serbia au avut loc alegeri parlamentare anticipate, iar secțiile de votare au fost deschise până la ora 20:00 (21:00 ora României n.r.).

Aleksandar Vučić a câștigat toate alegerile la care a candidat în Serbia începând din anul 2012, însă duminică, o mișcare condusă de studenți are șanse reale să depășească Partidul Progresist Sârb (SNS)

Aleksandar Vučić conduce Serbia de 14 ani. El a deținut funcția de vicepremier al Serbiei din 27 iulie 2012 până în 27 aprilie 2014.

În paralel, în prima parte a acestui interval (iulie 2012 – septembrie 2013), el a ocupat și funcția de ministru al Apărării. Mandatul său de vicepremier s-a încheiat în aprilie 2014, moment în care a preluat oficial funcția de prim-ministru al Serbiei. Vučić a câștigat alegerile prezidențiale din primul tur în 2017 și a fost reales în 2022. Deși funcția de președinte este în mare parte ceremonială prin Constituție, Vučić a transformat-o în centrul absolut al puterii în Serbia, până la demisia sa strategică din septembrie 2026.

Pe 9 septembrie, președintele Aleksandar Vučić a dizolvat oficial Parlamentul și a stabilit data mult-așteptatelor alegeri parlamentare anticipate. Ulterior, pe 27 septembrie 2026, cu șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea și ultim mandat constituțional, Vučić a demisionat în mod oficial pentru a putea conduce partidul său la alegerile legislative, scopul său fiind obținerea funcției de prim-ministru pentru a continua să conducă țara. Constituția Serbiei îi interzicea lui Vučić să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial.

Ce arătau ultimele sondaje

Conform celui mai recent sondaj Ipsos, publicat pe 22 octombrie, lista electorală „Aleksandar Vučić – Serbia Unită” va obține 47,4% din voturi la alegerile parlamentare, iar „Lista Studențească – Studenții câștigă” 40%. Primul pe această listă este Ilija Srdanović, cardiolog și profesor titular la Facultatea de Medicină din Novi Sad.

Conform sondajului respectiv, lista „Ivica Dačić – Factorul de stabilitate” ar trece, de asemenea, de vot cu 3,2% din voturi, în timp ce „Dreapta autentică – Dr. Miloš Jovanović” ar câștiga aproximativ 1,7%, iar lista „Serbia europeană – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš” ar obține aproximativ 0,8% din voturi.

Potrivit Politico, un alt sondaj publicat marți de „New Serbian Political Thought”, o agenție independentă de sondaje, arată că „Lista Studenților” se află cu un mic avans în fața Partidului Progresist, cu 44,5% față de 42,7% pentru Vučić.