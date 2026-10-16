Ce spune Angela Merkel despre actualul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz: „Se confruntă cu un președinte rus agresiv și un președinte american care creează probleme”

Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, și-a exprimat vineri opinia față de activitatea actualului șef al executivului german, Friedrich Merz. Deși există o rivalitate între cei doi, Merkel a abordat o atitudine pragmatică dată de contextul volatil al evenimentelor externe.

Întrebată despre cum se comportă Merz în funcția de cancelar, Merkel a precizat că amândoi au personalități complet diferite, însă înțelege foarte bine situația cu care se confruntă Friedrich Merz în prezent deoarece guvernează țara într-o perioadă dificilă.

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„Permiteți-mi să spun că suntem două personaje complet diferite. Am comentat deja unele dintre declarațiile sale. Dar, per total, el cu siguranță guvernează țara într-o perioadă dificilă. Nu numai că îl avem pe președintele Putin, care acționează destul de agresiv, dar avem și un președinte american care ne cauzează o mulțime de probleme”, a precizat Angela Merkel.

Rivalitatea dintre cei doi oficiali de stat este veche și datează încă de la începutul anilor 2000, atunci când Merkel l-a înlăturat pe Merz din funcția de lider al grupului parlamentar CDU/CSU. Friedrich Merz a părăsit ulterior politica timp de peste un deceniu și a lucrat în sectorul corporativ.

În ceea ce-l privește pe Vladimir Putin, Merkel a fost aspru criticată în ultimii ani datorită vulnerabilității create în Germania prin dependența energetică de gazul rusesc. În timp ce Merkel a crezut mereu în diplomație, Merz a adoptat o poziție mult mai militaristă și pro-Ucraina. Cu toate acestea, în contextul războiului dintre Moscova și Kiev, fostul cancelar al Germaniei a validat faptul că actualul șef al executivului german trebuie să gestioneze o Rusie mult mai periculoasă decât cea din timpul mandatelor ei.

În memoriile sale, Angela Merkel a descris pe larg relația extrem de rece pe care a avut-o cu Donald Trump, menționând că acesta este fascinat de liderii autoritari și nu crede în cooperarea multilaterală, ci doar în avantajele tranzacționale. Pentru guvernul lui Merz, revenirea lui Trump la Casa Albă reprezintă atât un coșmar diplomatic, cât și unul economic din cauza amenințărilor cu tarife vamale asupra industriei auto germane și a presiunilor legate de finanțarea NATO.