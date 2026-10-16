Prima pagină » Știri externe » Ce spune Angela Merkel despre actualul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz: „Se confruntă cu un președinte rus agresiv și un președinte american care creează probleme”

Ce spune Angela Merkel despre actualul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz: „Se confruntă cu un președinte rus agresiv și un președinte american care creează probleme”

Ce spune Angela Merkel despre actualul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz: „Se confruntă cu un președinte rus agresiv și un președinte american care creează probleme”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, și-a exprimat vineri opinia față de activitatea actualului șef al executivului german, Friedrich Merz. Deși există o rivalitate între cei doi, Merkel a abordat o atitudine pragmatică dată de contextul volatil al evenimentelor externe.

Întrebată despre cum se comportă Merz în funcția de cancelar, Merkel a precizat că amândoi au personalități complet diferite, însă înțelege foarte bine situația cu care se confruntă Friedrich Merz în prezent deoarece guvernează țara într-o perioadă dificilă.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Permiteți-mi să spun că suntem două personaje complet diferite. Am comentat deja unele dintre declarațiile sale. Dar, per total, el cu siguranță guvernează țara într-o perioadă dificilă. Nu numai că îl avem pe președintele Putin, care acționează destul de agresiv, dar avem și un președinte american care ne cauzează o mulțime de probleme”, a precizat Angela Merkel.

Rivalitatea dintre cei doi oficiali de stat este veche și datează încă de la începutul anilor 2000, atunci când Merkel l-a înlăturat pe Merz din funcția de lider al grupului parlamentar CDU/CSU. Friedrich Merz a părăsit ulterior politica timp de peste un deceniu și a lucrat în sectorul corporativ.

În ceea ce-l privește pe Vladimir Putin, Merkel a fost aspru criticată în ultimii ani datorită vulnerabilității create în Germania prin dependența energetică de gazul rusesc. În timp ce Merkel a crezut mereu în diplomație, Merz a adoptat o poziție mult mai militaristă și pro-Ucraina. Cu toate acestea, în contextul războiului dintre Moscova și Kiev, fostul cancelar al Germaniei a validat faptul că actualul șef al executivului german trebuie să gestioneze o Rusie mult mai periculoasă decât cea din timpul mandatelor ei.

În memoriile sale, Angela Merkel a descris pe larg relația extrem de rece pe care a avut-o cu Donald Trump, menționând că acesta este fascinat de liderii autoritari și nu crede în cooperarea multilaterală, ci doar în avantajele tranzacționale. Pentru guvernul lui Merz, revenirea lui Trump la Casa Albă reprezintă atât un coșmar diplomatic, cât și unul economic din cauza amenințărilor cu tarife vamale asupra industriei auto germane și a presiunilor legate de finanțarea NATO.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Președintele belarus Aleksandr Lukașenko îl critică pe Trump pentru presiunile asupra Kievului, dar admite că Zelenski depinde de SUA
19:55
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko îl critică pe Trump pentru presiunile asupra Kievului, dar admite că Zelenski depinde de SUA
ENERGIE SUA eliberează până la 17 milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol pentru a tempera prețurile la pompă înaintea alegerilor din noiembrie
19:43
SUA eliberează până la 17 milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol pentru a tempera prețurile la pompă înaintea alegerilor din noiembrie
FLASH NEWS O dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni, din Republica Moldova. Anunțul Poliției
19:14
O dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni, din Republica Moldova. Anunțul Poliției
FLASH NEWS „Rușii Negri”, gruparea care a forțat granița Letoniei într-un raid armat. Mesajul transmis către statele baltice
18:54
„Rușii Negri”, gruparea care a forțat granița Letoniei într-un raid armat. Mesajul transmis către statele baltice
FOTO După controversa din online cu Susan Dell, o nouă numire a lui Trump stârnește ironii. Cine este ambasadoarea Barbera Thornhill
18:50
După controversa din online cu Susan Dell, o nouă numire a lui Trump stârnește ironii. Cine este ambasadoarea Barbera Thornhill
PROTEST După Albania și Franța, protestele elevilor se mută în Italia. Liceenii au aruncat cu pietre și petarde în Ministerul Educației de la Roma. „Vrem bani pentru școală, nu pentru război”. Ce orașe a fost afectate de revoltele tinerilor
18:28
După Albania și Franța, protestele elevilor se mută în Italia. Liceenii au aruncat cu pietre și petarde în Ministerul Educației de la Roma. „Vrem bani pentru școală, nu pentru război”. Ce orașe a fost afectate de revoltele tinerilor
Mediafax
Invenția unui student pentru răcirea fațadelor blocurilor vechi. Se răcesc singure, fără ventilatoare
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Trupul Evei Perón a fost ascuns timp de 16 ani. Operațiunea secretă prin care armata a încercat să-i distrugă mitul
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
REACȚIE Cristela Georgescu susține că una dintre „dovezile” folosite împotriva campaniei lui Călin Georgescu ar fi fost o plată de 1 euro. Dezvăluirile, într-un interviu acordat lui Mario Nawfal
20:57
Cristela Georgescu susține că una dintre „dovezile” folosite împotriva campaniei lui Călin Georgescu ar fi fost o plată de 1 euro. Dezvăluirile, într-un interviu acordat lui Mario Nawfal
FLASH NEWS Ilie Bolojan, în fața unui exercițiu de sinceritate. Care este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o ca prim-ministru. „Am văzut România ca pe familia mea”
20:43
Ilie Bolojan, în fața unui exercițiu de sinceritate. Care este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o ca prim-ministru. „Am văzut România ca pe familia mea”
NEWS ALERT Nicușor Dan, întrebat dacă este mulțumit de forma finală a Guvernului Luca Niculescu: „Nu trebuie să fiu eu mulțumit”
20:15
Nicușor Dan, întrebat dacă este mulțumit de forma finală a Guvernului Luca Niculescu: „Nu trebuie să fiu eu mulțumit”
NEWS ALERT Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată
19:44
Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată
CONTROVERSĂ Ilie Bolojan spune că cel mai periculos adversar al Guvernului Niculescu este chiar PSD, partidul care deține cele mai multe ministere în noul Executiv
19:39
Ilie Bolojan spune că cel mai periculos adversar al Guvernului Niculescu este chiar PSD, partidul care deține cele mai multe ministere în noul Executiv
VIDEO Ilie Bolojan anunță că PNL va decide mâine dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. „Dăm un vot pentru țară, nu pentru cineva anume”
19:09
Ilie Bolojan anunță că PNL va decide mâine dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. „Dăm un vot pentru țară, nu pentru cineva anume”

Cele mai noi

Trimite acest link pe