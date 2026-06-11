Anunțul serii: Trump a amânat atacarea Iranului după ce anterior a amenințat că-l va bombarda “puternic”

După ce a anunțat anterior că va „lovi puternic Iranul în această seară”, Donald Trump s-a răzgândit și a declarat că „a anulat atacurile”.

Președintele SUA a spus pe Truth Social că a purtat discuții cu partenerii strategici și cu aliații din Orientul Mijlociu.

„ În baza discuțiilor cu Republica Islamică Iran care au fost duse cu cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și care au fost aprobate, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, am decis să anulez atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului în această seară.”

Trump spune că SUA au purtat discuții cu Israel, Egipt, Iordania, Turcia, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Pakistan etc. Pe de altă parte, președintele a anunțat că blocada navală a SUA rămâne în vigoare până la încheierea unui acord de pace.

„Discuțiile și punctele finale au fost aprobate, atât în ​​​​concept, cât și în detaliu, de toate părțile implicate, inclusiv de Statele Unite, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuweit, Iordania, Egipt și altele. Blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea acestei tranzacții – ora și locul semnării vor fi anunțate în curând.”

Anterior, Donald Trump a acuzat Iranul că tergiversează negocierile și a amenințat că va ordona „lovituri puternice”.

„SUA vor lovi Iranul (a cărui nave, avioane, radare, anti-aeriene și alte forme de apărare, împreună cu celelalte capacități de ofensivă, s-au dus) foarte puternic în această seară.”

Preeșdintele a scris pe Truth Social că ia în considerare să trimită trupe americane pentru a ocupa insula iraniană Kharg în viitorul „nu prea îndepărtat”.

Prin ocuparea insulei, SUA ar prelua controlul total asupra piețelor de petrol și gaz.

Sursa Foto: Profimedia