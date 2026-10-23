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Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal

Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
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Guvernul din Israel a ordonat vineri armatei să se pregătească pentru închiderea completă a Cisiordaniei, după ce un atac terorist comis de doi teroriști ai grupării Hamas în Farsh Al Hawa, la intrarea de nord în Hebron, a provocat rănirea mai multor persoane. Soldații israelieni au intervenit rapid și i-au împușcat mortal pe atacatorii care au tras asupra civililor. 

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a ordonat izolarea orașului Hebron și securizarea întregului teritoriu palestinian. Trupele israeliene mențin starea de alertă maximă și verifică toate rutele de acces din zonă, potrivit Sky News.

Trupele israeliene au intervenit în zona Farsh Al Hawa, la intrarea de nord în Hebron, unde a avut loc atacul. Sursa Foto: Profimedia

Trupele israeliene au intervenit în zona Farsh Al Hawa, la intrarea de nord în Hebron, unde a avut loc atacul. Sursa Foto: Profimedia

Unul dintre atacatori avea la îndemână o mitralieră M16 și un pistol. Autoritățile israeliene au raportat că cinci persoane au fost rănite, unele fiind  în stare critică. Răniții au fost imediat transportați spre spitale.

Netanyahu: „Teroriștii Hamas plănuiau un atac de amploare”

Armata israeliană a raportat că au ucis doi atacatori înarmați care au rănit mai multe persoane. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat:

Tocmai am încheiat o evaluare a situației de securitate împreună cu ministrul apărării, șeful Statului Major al IDF, directorul Shin Bet, consilierul pentru securitate națională și comandantul Comandamentului Central al IDF. ”

Premierul israelian afirmă că în spatele atacului au fost teroriști Hamas care au plănuit un atac de amploare în care să ucidă civili.

Unul dintre atacatorii din gruparea teroristă Hamas care a comis atacul. Sursa Foto: Profimedia

Unul dintre atacatorii din gruparea teroristă Hamas care a comis atacul. Sursa Foto: Profimedia

„Se pare că teroriștii Hamas plănuiau un atac de amploare, menit să ucidă civili nevinovați, fapt dovedit de cantitățile mari de arme și muniție descoperite. Soldații noștri curajoși au dejucat acest atac cu vitejie și hotărâre. Îi felicit pentru acțiunile lor și le doresc răniților noștri însănătoșire grabnică.”

Orașul Hebron, izolat

Netanyahu a instruit forțele israeliene să izoleze orașul Hebron și a ordonat măsuri suplimentare pentru a preveni atacuri teroriste dinspre regiunile Iudeea și Samaria.

Trupele IDF. Sursa Foto: Profimedia

Trupele IDF. Sursa Foto: Profimedia

„Am dat instrucțiuni IDF și forțelor de securitate să izoleze imediat orașul Hebron și să ia măsuri suplimentare de securitate pentru a preveni atacurile teroriste care ar putea veni dinspre Iudeea și Samaria.”

Premierul a mai declarat că forțele israeliene desfășoară operațiuni de amploare pentru a aresta suspecții și a-i urmări pe teroriștii Hamas.

Forțele noastre acționează cu întăriri pentru a contracara terorismul și desfășoară ample operațiuni de arestare.Îi vom urmări pe teroriștii Hamas și pe cei care i-au trimis, oriunde s-ar afla și în orice moment.Nu aveți unde să vă ascundeți.”

Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian al securității naționale, a declarat că atacul de vineri arată că Israelul trebuie să restricționeze libertatea de mișcare a palestinienilor în Cisiordania.

„Viețile locuitorilor din Iudeea și Samaria, ale coloniștilor, viețile soldaților, viețile polițiștilor, viețile luptătorilor noștri sunt de un milion de ori mai importante decât libertatea de mișcare”, a spus el.

Sursa  Foto: Profimedia

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