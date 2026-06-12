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Atac iranian asupra Kuweitului: radarul aeroportului internațional, avariat. Mai multe persoane au fost rănite

Ionuț Stan
Atac iranian asupra Kuweitului: radarul aeroportului internațional, avariat. Mai multe persoane au fost rănite
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Aeroportul internațional Kuweit - Foto: X/@MOSSADil
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Kuweitul anunță victime și pagube semnificative după un nou atac atribuit Iranului. Autoritățile susțin că radarul principal al aeroportului internațional a fost lovit, iar sistemele de control al traficului aerian au fost afectate în contextul escaladării tensiunilor din Golf.

Kuweitul a raportat joi răniți și distrugeri importante în urma atacurilor lansate de Iran, ca reacție la noile bombardamente efectuate de Statele Unite asupra unor ținte iraniene, potrivit Reuters.

Potrivit Autorității Aviației Civile din Kuweit, unul dintre obiectivele vizate a fost radarul aeroportului internațional, infrastructură esențială pentru gestionarea traficului aerian. Instituția a informat Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) despre incident, precizând că atacul a provocat atât victime, cât și avarii semnificative.

„Radarul aeroportului a fost țintit în această dimineață”, au transmis reprezentanții autorității kuweitiene pentru aviație civilă.

Instituția a precizat că atacul „a făcut răniți și a cauzat pagube materiale importante, afectând instalațiile radar, echipamentele și sistemele de gestionare a traficului aerian”, au declarat oficialii Autorității Aviației Civile din Kuweit.

Al doilea atac asupra aeroportului în mai puțin de două săptămâni

Este a doua oară în aproximativ o săptămână când aeroportul internațional din Kuweit este afectat de un atac atribuit Iranului. Pe 3 iunie, o dronă a lovit zona aeroportuară, provocând moartea unui cetățean indian și rănirea altor 63 de persoane.

Sursa video – X/@TehranTimes79

În urma incidentului de joi, autoritățile au suspendat temporar traficul aerian comercial. Ulterior, spațiul aerian al Kuweitului a fost redeschis după evaluarea situației de securitate.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce Statele Unite au lansat noi bombardamente asupra Iranului. Ca răspuns, Teheranul a anunțat operațiuni militare împotriva unor baze americane aflate pe teritoriul Kuweitului și Bahreinului.

Reacția Kuweitului

Ministerul de Externe de la Kuweit a reacționat ferm, condamnând ceea ce a numit o serie de atacuri repetate îndreptate împotriva statului din Golf.

„Aceste atacuri flagrante demonstrează o abordare sistematică și agresivă pe care statul Kuweit nu o va accepta și nu o va tolera”, a transmis Ministerul kuweitian de Externe.

Săptămâna trecută, Iranul a acuzat Kuweitul și Bahreinul că au permis armatei americane să utilizeze teritoriile lor pentru lansarea unor operațiuni militare împotriva unor obiective iraniene.

Ieri, autoritățile de la Teheran au susținut că au vizat baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit și cartierul general al marinei americane din Bahrein.

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