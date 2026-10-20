SUA și Israel, dilemă strategică. Când, cum și cu ce costuri ar putea fi atacat, din nou, Iranul

Pe fondul tensiunilor continue dintre Iran, Statele Unite și Israel, o serie de factori esențiali vor influența dacă, cum și când vor lansa SUA și Israel un nou atac asupra Iranului. Tensiunile continue cu Teheranul au crescut nivelurile de alertă de ambele părți. Totuși, sunt reduse șansele fiecărei părți de a o lua prin surprindere pe cealaltă.

Israelul ar trebui să încerce să pună capăt crizei actuale printr-o nouă rundă de lupte. Runda ar fi urmată, eventual, de o perioadă de calm relativ sau prin reducerea nivelurilor de alertă.

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Menținerea aeronavelor, echipajelor și a altor active la un nivel ridicat de pregătire pentru perioade lungi de timp este dificilă, se arată într-o analiză publicată de Israel Defense.

Înainte de toate, însă, factorii esențiali nu pot fi eliminați din scenariu:

surpriza

evitarea unui efort divizat prin definirea și prioritizarea obiectivelor

echilibrul cost-beneficiu al campaniei

constrângeri precum condițiile meteorologice, posibilitatea apariției altor fronturi

Un atac lansat de SUA și Israel asupra Iranului în următoarele săptămâni sau la primăvară?

Condițiile meteorologice de deasupra Iranului în octombrie și noiembrie ar putea fi relativ favorabile pentru o campanie aeriană, mai mult decât spre sfârșitul iernii.

Din această perspectivă, Israelul se confruntă cu o alegere. Să atace în următoarele săptămâni sau să aștepte până în primăvară.

Spre deosebire de campaniile anterioare, Israelul ar putea încerca să evite divizarea eforturilor sale.

Există o legătură, dar și o tensiune, între încercarea de a răsturna regimul iranian și încercarea de a-l slăbi pe baza presupunerii că acesta va supraviețui.

Israelul ar putea alege să se concentreze pe unul dintre aceste obiective.

Din perspectiva Israelului, cea mai bună, dacă nu singura modalitate de a răsturna regimul iranian este de a sprijini opoziția iraniană.

O astfel de mișcare ar putea avea implicații de amploare pentru infrastructura nucleară a Iranului, rachetele balistice, dronele și sprijinul acordat organizațiilor precum Hezbollah și Houthi.

Israelul ar putea oferi o astfel de asistență înainte și în timpul următorului val de proteste, care ar putea izbucni oricând.

Din această perspectivă, amânarea unei campanii militare împotriva Iranului, menținând în același timp presiunea economică, ar putea duce la noi tulburări interne în viitorul apropiat, poate chiar la o revoltă de amploare, se arată în analiză.

O campanie limitată

Dacă Israelul ajunge totuși la concluzia că slăbirea regimului iranian este necesară, ar putea desfășura o campanie limitată în ceea ce privește durata și amploarea. O astfel de campanie, însă, ar putea escalada dincolo de intențiile Israelului – și potențial, dincolo de cele ale Iranului.

Alte considerații referitoare la cost-beneficiu includ numărul de interceptoare pe care Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) le mai au, având în vedere dificultatea fabricării lor rapide și în cantitățile necesare.

Iranul a pierdut o parte substanțială din arsenalul său de rachete balistice.

Dar capacitățile sale de lansare a rachetelor s-au îmbunătățit într-o oarecare măsură.

Asta înseamnă că Israelul ar fi obligat să lanseze mai multe interceptoare decât în ​​trecut.

O altă dilemă privește alte fronturi care ar putea fi deschise imediat sau mai târziu, fie la scară limitată, fie la scară largă.

Rebelii Houthi ar putea acționa împotriva Israelului și/sau a țintelor americane

Hezbollah a fost slăbit semnificativ în ultimii ani. Dar ar putea totuși acționa, în special sub presiunea Iranului.

Israelul ar trebui, de asemenea, să își aloce avioanele de vânătoare și de atac operațiunilor împotriva Iranului.

Ar putea limita campania sa împotriva Hezbollah și să se bazeze pe forțe terestre, inclusiv artilerie și elicoptere de atac.

Dar acestea nu pot ajunge în Iran.

Acest lucru subliniază, de asemenea, importanța achiziționării de elicoptere de atac suplimentare, mai avansate decât cele aflate în prezent în inventarul IDF.

Rebelii Houthi, aflați sub presiunea Iranului, dar păstrând o independență considerabilă, ar putea acționa împotriva Israelului și/sau a țintelor americane.

Israelul și-ar putea limita din nou campania împotriva Houthi pentru a-și concentra puterea aeriană asupra Iranului.

Marina israeliană ar putea prelua o parte din povara lupelor împotriva Houthi, în ciuda provocărilor induse de desfășurarea luptelor la aproape 2.000 de kilometri de Israel.

Utilizarea pozițiilor de pregătire mai aproape de teritoriul Houthi, în Somaliland și, eventual, în Arabia Saudită, ar putea ajuta.

Israelul și Statele Unite ar trebui să își coordoneze obiectivele

Administrația Trump ar putea dori ca Israelul să atace singur, cel puțin inițial și poate pe tot parcursul unei campanii menite să fie scurtă. Alternativ, administrația ar putea adopta abordarea opusă sau o combinație a celor două.

Israelul și Statele Unite ar trebui să își coordoneze obiectivele în avans.

Răsturnarea regimului iranian ar necesita sprijinirea opoziției iraniene și așteptarea următorului val de proteste.

Când va avea loc acel val, sua, eventual cu asistență israeliană, ar putea argumenta din nou că intervenția militară este necesară pentru a preveni un masacru de civili, așa cum s-a întâmplat la Benghazi în timpul revoltei din 2011 împotriva lui Muammar Gaddafi.

Dacă obiectivul este slăbirea regimului iranian, Statele Unite au în prezent două grupuri de atac ale portavioanelor în apropierea Iranului. Un alt grup de atac al portavioanelor, centrat pe USS Roosevelt, este așteptat să sosească la sfârșitul lunii octombrie. Ar putea avea nevoie de timp pentru a se poziționa eficient în noiembrie.

După aceea, nu este clar cât timp ar putea SUA să susțină o desfășurare masivă și prelungită în Orientul Mijlociu, având în vedere costurile, cerințele de întreținere și alte constrângeri – în special dacă tensiunile cresc sau dacă se deschide un alt front, mai ales în Asia de Est.

Din această perspectivă, noiembrie ar putea reprezenta o fereastră de oportunitate, notează Israel Defense.

Un răspuns limitat ar putea escalada într-o confruntare mai amplă

Având în vedere constrângerile de timp și costurile, inclusiv necesitatea de a conserva interceptoarele și alte muniții de înaltă calitate, Statele Unite ar căuta o campanie scurtă.

Arabia Saudită dorește ca SUA să o ajute în lupta împotriva Houthi.

Administrația Trump a evitat până acum o implicare la scară largă.

Dacă Houthi își intensifică atacurile împotriva Arabiei Saudite, perturbă și mai mult transportul maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb sau atacă ținte americane, administrația ar putea fi forțată să îi atace.

O astfel de campanie ar diviza eforturile și resursele americane în raport cu Iranul.

Administrația Trump a subliniat în repetate rânduri că va împiedica Iranul să achiziționeze arme nucleare.

O campanie împotriva Iranului ar putea include atacuri asupra infrastructurii nucleare, cum ar fi situl de la Muntele Khondab. Sunt necesare bombe care se află doar în arsenalul SUA.

Indiferent dacă va avea loc sau nu o campanie mai amplă, luptele din jurul Strâmtorii Hormuz, probabil, vor continua.

Strâmtoarea reprezintă o preocupare mult mai mare pentru Statele Unite decât pentru Israel.

Dacă Iranul, în urma acțiunilor sale recente, reușește să prevină sau să reducă substanțial traficul maritim pe ruta stabilită de Statele Unite, răspunsul american ar putea fi amplu sau limitat la Strâmtoarea Hormuz.

Dar chiar și un răspuns limitat ar putea escalada într-o confruntare mai amplă.

Israelul și SUA ar trebui să ia în considerare și pozițiile țărilor arabe

Iranul ar putea riposta și escalada și mai mult conflictul. Ar putea încerca să taie cablurile de comunicații submarine care traversează Strâmtoarea Hormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Comunicațiile, inclusiv conectivitatea la internet în Asia, ar fi perturbate.

Israelul și SUA ar trebui să ia în considerare și pozițiile țărilor arabe, în special ale celor din Golf.

Nu se știe dacă și în ce măsură acestea doresc o campanie împotriva Iranului, chiar dacă nu participă oficial.

Considerațiile interne, inclusiv cele politice, vor juca, de asemenea, un rol important.

Alegerile din Israel și Statele Unite.

Pentru Washington, abordările Chinei și Rusiei față de Iran vor fi factori suplimentari.

În concluzie, Israelul și/sau Statele Unite ar putea lansa o nouă rundă de lupte. Dar acest lucru va necesita evaluarea unei serii de aspecte.

Trebuie luate în calcul constrângerile militare, costul campaniei, raportul cost-beneficiu și diversele riscuri și oportunități implicate, se mai arată în analiza publicată de Israel Defense.