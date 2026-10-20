SUA și Israel, dilemă strategică. Când, cum și cu ce costuri ar putea fi atacat, din nou, Iranul

Pe fondul tensiunilor continue dintre Iran, Statele Unite și Israel, o serie de factori esențiali vor influența dacă, cum și când vor lansa SUA și Israel un nou atac asupra Iranului. Tensiunile continue cu Teheranul au crescut nivelurile de alertă de ambele părți. Totuși, sunt reduse șansele fiecărei părți de a o lua prin surprindere pe cealaltă.
Israelul ar trebui să încerce să pună capăt crizei actuale printr-o nouă rundă de lupte. Runda ar fi urmată, eventual, de o perioadă de calm relativ sau prin reducerea nivelurilor de alertă.
Menținerea aeronavelor, echipajelor și a altor active la un nivel ridicat de pregătire pentru perioade lungi de timp este dificilă, se arată într-o analiză publicată de Israel Defense.
Înainte de toate, însă, factorii esențiali nu pot fi eliminați din scenariu:
Condițiile meteorologice de deasupra Iranului în octombrie și noiembrie ar putea fi relativ favorabile pentru o campanie aeriană, mai mult decât spre sfârșitul iernii.
Din această perspectivă, Israelul se confruntă cu o alegere. Să atace în următoarele săptămâni sau să aștepte până în primăvară.
Din perspectiva Israelului, cea mai bună, dacă nu singura modalitate de a răsturna regimul iranian este de a sprijini opoziția iraniană.
O astfel de mișcare ar putea avea implicații de amploare pentru infrastructura nucleară a Iranului, rachetele balistice, dronele și sprijinul acordat organizațiilor precum Hezbollah și Houthi.
Israelul ar putea oferi o astfel de asistență înainte și în timpul următorului val de proteste, care ar putea izbucni oricând.
Din această perspectivă, amânarea unei campanii militare împotriva Iranului, menținând în același timp presiunea economică, ar putea duce la noi tulburări interne în viitorul apropiat, poate chiar la o revoltă de amploare, se arată în analiză.
Dacă Israelul ajunge totuși la concluzia că slăbirea regimului iranian este necesară, ar putea desfășura o campanie limitată în ceea ce privește durata și amploarea. O astfel de campanie, însă, ar putea escalada dincolo de intențiile Israelului – și potențial, dincolo de cele ale Iranului.
Alte considerații referitoare la cost-beneficiu includ numărul de interceptoare pe care Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) le mai au, având în vedere dificultatea fabricării lor rapide și în cantitățile necesare.
O altă dilemă privește alte fronturi care ar putea fi deschise imediat sau mai târziu, fie la scară limitată, fie la scară largă.
Hezbollah a fost slăbit semnificativ în ultimii ani. Dar ar putea totuși acționa, în special sub presiunea Iranului.
Acest lucru subliniază, de asemenea, importanța achiziționării de elicoptere de atac suplimentare, mai avansate decât cele aflate în prezent în inventarul IDF.
Rebelii Houthi, aflați sub presiunea Iranului, dar păstrând o independență considerabilă, ar putea acționa împotriva Israelului și/sau a țintelor americane.
Utilizarea pozițiilor de pregătire mai aproape de teritoriul Houthi, în Somaliland și, eventual, în Arabia Saudită, ar putea ajuta.
Administrația Trump ar putea dori ca Israelul să atace singur, cel puțin inițial și poate pe tot parcursul unei campanii menite să fie scurtă. Alternativ, administrația ar putea adopta abordarea opusă sau o combinație a celor două.
Israelul și Statele Unite ar trebui să își coordoneze obiectivele în avans.
Dacă obiectivul este slăbirea regimului iranian, Statele Unite au în prezent două grupuri de atac ale portavioanelor în apropierea Iranului. Un alt grup de atac al portavioanelor, centrat pe USS Roosevelt, este așteptat să sosească la sfârșitul lunii octombrie. Ar putea avea nevoie de timp pentru a se poziționa eficient în noiembrie.
După aceea, nu este clar cât timp ar putea SUA să susțină o desfășurare masivă și prelungită în Orientul Mijlociu, având în vedere costurile, cerințele de întreținere și alte constrângeri – în special dacă tensiunile cresc sau dacă se deschide un alt front, mai ales în Asia de Est.
Din această perspectivă, noiembrie ar putea reprezenta o fereastră de oportunitate, notează Israel Defense.
Având în vedere constrângerile de timp și costurile, inclusiv necesitatea de a conserva interceptoarele și alte muniții de înaltă calitate, Statele Unite ar căuta o campanie scurtă.
Administrația Trump a subliniat în repetate rânduri că va împiedica Iranul să achiziționeze arme nucleare.
O campanie împotriva Iranului ar putea include atacuri asupra infrastructurii nucleare, cum ar fi situl de la Muntele Khondab. Sunt necesare bombe care se află doar în arsenalul SUA.
Dar chiar și un răspuns limitat ar putea escalada într-o confruntare mai amplă.
Iranul ar putea riposta și escalada și mai mult conflictul. Ar putea încerca să taie cablurile de comunicații submarine care traversează Strâmtoarea Hormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Comunicațiile, inclusiv conectivitatea la internet în Asia, ar fi perturbate.
Considerațiile interne, inclusiv cele politice, vor juca, de asemenea, un rol important.
În concluzie, Israelul și/sau Statele Unite ar putea lansa o nouă rundă de lupte. Dar acest lucru va necesita evaluarea unei serii de aspecte.
Trebuie luate în calcul constrângerile militare, costul campaniei, raportul cost-beneficiu și diversele riscuri și oportunități implicate, se mai arată în analiza publicată de Israel Defense.