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Atacuri sângeroase în Afganistan: sunt cel puțin 12 morți în după noi bombardamente pakistaneze. Printre victime sunt 11 copii

Ionuț Stan
Sursa foto: X/@MarioNawfal
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Tensiunile de la granița dintre Afganistan și Pakistan au escaladat după o nouă serie de bombardamente ale armatei pakistaneze. Autoritățile talibane susțin că atacurile au lovit zone civile și au provocat moartea a cel puțin 12 persoane, majoritatea copii.

Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața în urma unor atacuri aeriene desfășurate în apropierea frontierei afgano-pakistaneze, potrivit autorităților de la Kabul și unor surse locale. Incidentul riscă să amplifice din nou tensiunile dintre cele două state, după o perioadă de relativă calmare a confruntărilor, scrie The DailyStar.

Sursa video – X/@burhan_uddin_0

Guvernul taliban acuză armata pakistaneză că a încălcat spațiul aerian afgan și a lovit mai multe zone rezidențiale din estul țării.

„Aseară, armata pakistaneză a încălcat încă o dată spaţiul aerian al Afganistanului şi a bombardat locuinţe civile din provinciile Kunar, Khost şi Paktika. Aceste atacuri au ucis 11 copii, o femeie şi un bărbat în vârstă”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al guvernului taliban.

Sursa video – X/@ZardSi

Frontiera afgano-pakistaneză rămâne un focar de tensiune

Potrivit informațiilor furnizate de oficiali locali afgani, unul dintre cele mai grave atacuri a avut loc în districtul Spera din provincia Khost, unde o locuință a fost lovită în timpul nopții. Un oficial provincial, care a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat pentru AFP că nouă persoane au fost ucise, iar alte zece au fost rănite în urma bombardamentului.

În provincia vecină Paktika, un localnic a relatat că un alt atac s-a soldat cu moartea a trei persoane.

Sursa foto: X/@MarioNawfal

Sursa foto: X/@MarioNawfal

Bombardamentele reprezintă cele mai grave incidente înregistrate în ultimele săptămâni la granița dintre cele două țări. Situația părea să se stabilizeze după confruntările violente de la sfârșitul lunii februarie, când tensiunile au degenerat într-un conflict deschis între Kabul și Islamabad.

Cel puțin 372 de civili afgani au fost uciși și alți 397 răniți în acel conflict în primele trei luni ale acestui an, potrivit unui raport al Națiunilor Unite publicat luna trecută.

Sursa foto: X/@MarioNawfal

Sursa foto: X/@MarioNawfal

Relațiile dintre Pakistan și Afganistan sunt tensionate de când talibanii au preluat puterea pentru a doua oară în 2021. Problemele de securitate s-au dovedit a fi un punct sensibil, în special cererea Pakistanului ca Afganistanul să limiteze activitatea grupării militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Islamabadul acuză guvernul taliban că adăpostește militanți responsabili de o creștere a atacurilor, în special TTP, care a dus o campanie violentă împotriva Pakistanului de ani de zile. Oficialii afgani neagă acuzația și ripostează că Pakistanul adăpostește grupuri ostile și nu respectă suveranitatea țării.

Granița dintre cele două țări vecine a rămas în mare parte închisă de la izbucnirea violențelor din octombrie, înghețând comerțul bilateral.

Sursa video – X/@Mohsin_o2

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