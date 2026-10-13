Protestele s-au declanșat în Azerbaidjan după ce guvernul le-a interzis interzis învățătoarelor, profesoarelor. studentelor și elevelor să mai poarte hijab în școli. Azerbaidjan este o țară în care 96% din populație se declară a fi de religie islamică.

Guvernul de la Baku a emis un amendament luna trecută prin care a interzis în mod explcit purtarea ținutelor vestimentare islamice în școli pentru că încalcă principiul secularismului.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Elevele și profesoarele protestează pentru că nu mai pot purta hijab

În schimb, elevele sunt obligate să vină îmbrăcate în uniforma impusă de conduita școlilor pentru a reflecta principiul secularismului.

Unele profesoare și eleve, nemulțumite de decizie, au ieșit să protesteze, potrivit Al Jazeera. Motivul protestelor este decizia care le împiedică pe eleve și pe profesoare să mai vină la clasă îmbrăcate în hijab. 37 de persoane au fost arestate după ce s-au confruntat cu forțele de ordine.

„Sunt un copil. Vreau să învăț, Am dreptul să fac asta, dar nu mă lasă să intru la ore.”, a țipat o elevă revoltată pentru că n-a fost lăsată să intre în clasă fiindcă purta hijab.

„Libertate hijabului”, au strigat mai mulți elevi într-o filmare când protestau.

Pe platformele de socializare circulă filmări cu eleve și cu profesoare care fac cursuri în afara școlilor, îmbrăcate în hijab. În semn de solidaritate, li s-au alăturat și elevii și studenții care nu poartă hijab.

Reacții

Zahra Hasanova, o învățătoare, a declarat pentru Al Jazeera cum a reacționat atunci când a fost informată că nu mai poate purta hijab în școala în care predă.

„Să fiu sinceră, am fost puțin emoționată, mă simt rănită. Hijabul este alegerea mea personală, și dacă vreau să nu-l mai port, este tot alegerea mea”.

Chiar și jurnalistul închis Polad Aslanov, care a fost condamnat la 113 ani de închisoare pentru înaltă trădare în 2020, a început să țină greva foamei ca urmare a deciziei.

„Deși mă aflu într-o închisoare, îmi fac auzită vocea împotriva încălcării drepturilor noastre constituționale, recurgând la singurul mijloc de luptă care îmi stă la dispoziție – greva foamei!”, a transmis acesta prin intermediul soției sale.

Agenția de presă Azerbaijani Press Agency a declarat că hainele care reflectă istoria, cultura și valorile naționale ale poporului azer pot fi purtate pe durata festivităților aprobate de Consiliul Pedagogic.

Sursa Foto: Profimedia