Austria expulzează patru diplomați ruși acuzați de spionaj. Moscova amenință că va exista „un răspuns adecvat la astfel de măsuri”

Ministerul Austrian de Externe a anunțat vineri că expulzează patru diplomați ruși staționați la Viena pentru „activități incompatibile cu statutul lor diplomatic”, un termen folosit de obicei pentru activitățile de spionaj, relatează Reuters.

„Pe baza constatărilor autorităților de securitate austriece, ministerul austriac de externe a luat măsuri împotriva a patru diplomați ruși la Viena”, se arată în comunicatul Vienei.

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Trei dintre diplomați lucrau la Ambasada Rusiei din Austria, iar unul la delegația rusă din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în domeniul securității militare și controlului armelor, a declarat ministerul.

În total, 18 diplomați ruși au fost expulzați din Austria din 2020 și până în prezent. Deși țara s-a declarat neutră din punct de vedere politic, guvernele sale au luat partea Ucrainei de când Rusia a lansat invazia totală în 2022.

„Viena urmează în mod nechibzuit politica anti-rusă a Occidentului și, inevitabil, va exista un răspuns adecvat la astfel de măsuri”, a declarat ambasada Rusiei într-un comunicat de pe site-ul său, descriind expulzările drept „un nou pas neprietenos” față de Rusia din partea autorităților austriece.

Deși Austria nu comentează de obicei detaliile unor astfel de expulzări, în ultima rundă din mai, când a expulzat trei diplomați ruși, a declarat că acest lucru s-a întâmplat din cauza unei „păduri de antene” de pe acoperișurile clădirilor diplomatice rusești, care ar putea fi folosită pentru spionaj.

Țările mari, precum Rusia și Statele Unite, au numiți mai mulți ambasadori în Austria pentru instituții precum OSCE și organizațiile ONU, dar și pentru ambasade. Viena, care a fost împărțită în sectoare aliate după cel de-al Doilea Război Mondial, a avut mult timp o reputație ca bârlog de spioni. Prezența diplomatică numeroasă oferă oportunitatea de a staționa agenți de informații acolo sub acoperirea imunității diplomatice.