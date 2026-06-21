Dan Hoffman, fost șef al CIA, avertizează că gruparea Hezbollah continuă să reprezinte un risc major pentru Israel și pentru interesele americane din Orientul Mijlociu. Declarațiile vin pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran și al tensiunilor persistente din Liban.

Hezbollah continuă să fie una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității din Orientul Mijlociu, în ciuda eforturilor diplomatice aflate în desfășurare între Statele Unite și Iran. Avertismentul vine de la Dan Hoffman, fost șef de stație al CIA și unul dintre cei mai experimentați foști oficiali americani din domeniul informațiilor, scrie FoxNews.

Hoffman a susținut că organizația șiită libaneză rămâne un element-cheie al strategiei regionale a Iranului și un instrument prin care Teheranul își extinde influența militară și politică în Orientul Mijlociu.

„Iranul a folosit Hezbollah, gruparea Houthi și militanții săi din Irak pentru a-și proiecta puterea în regiune și dincolo de aceasta”, a declarat Dan Hoffman, fost șef de stație al CIA.

Potrivit lui Hoffman, rețeaua de grupări susținute de Iran continuă să ofere Teheranului capacitatea de a influența conflictele regionale și de a exercita presiuni asupra adversarilor săi.

Securitatea Israelului și a personalului american, în pericol

Fostul oficial american a atras atenția că activitatea Hezbollahului nu reprezintă o amenințare doar pentru Israel, ci și pentru instalațiile militare și personalul american desfășurat în regiune. În opinia sa, influența organizației în Liban și capacitățile sale militare continuă să genereze riscuri majore pentru stabilitatea regională.

„Acesta este motivul pentru care Israelul se află într-un mare pericol, dar nu doar Israelul, ci și instalațiile SUA și oamenii noștri din regiune și dincolo de aceasta”, a afirmat Dan Hoffman.

Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru Orientul Mijlociu, unde tensiunile dintre Israel și Hezbollah au continuat în ultimele luni, chiar și în contextul acordurilor de încetare a focului negociate pe diferite fronturi.

„Hezbollah nu trebuie să iasă mai puternic dintr-un acord cu Iranul”

Dan Hoffman a subliniat că unul dintre obiectivele esențiale ale negocierilor cu Iranul trebuie să fie limitarea capacității Hezbollahului de a se reînarma și de a-și reconstrui infrastructura militară. Fostul oficial CIA consideră că un eventual acord care ar permite organizației să își refacă arsenalul ar reprezenta un risc major pentru securitatea regională.

„Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca Hezbollahul să iasă din orice acord pe care îl avem cu Iranul într-o poziție care să-i permită să se reînarmeze și să se reconstituie”, a declarat Dan Hoffman.

Avertismentul fostului oficial americane vine în contextul în care Israelul și Hezbollah continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordurilor de încetare a focului, iar schimburile de foc și atacurile punctuale continuă să alimenteze instabilitatea în regiune.

În paralel, Statele Unite și Iranul încearcă să avanseze negocierile privind programul nuclear iranian și arhitectura de securitate din Orientul Mijlociu, însă problema grupărilor susținute de Teheran rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte aflate pe agenda diplomatică.