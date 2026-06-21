Prima pagină » Știri externe » Avertismentul fostului șef CIA: „Hezbollah amenință în continuare Israelul și interesele SUA din Orientul Mijlociu. Nu trebuie lăsat să se reînarmeze”

Avertismentul fostului șef CIA: „Hezbollah amenință în continuare Israelul și interesele SUA din Orientul Mijlociu. Nu trebuie lăsat să se reînarmeze”

Ionuț Stan
Avertismentul fostului șef CIA: „Hezbollah amenință în continuare Israelul și interesele SUA din Orientul Mijlociu. Nu trebuie lăsat să se reînarmeze”
Galerie Foto 16
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dan Hoffman, fost șef al CIA, avertizează că gruparea Hezbollah continuă să reprezinte un risc major pentru Israel și pentru interesele americane din Orientul Mijlociu. Declarațiile vin pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran și al tensiunilor persistente din Liban.

Hezbollah continuă să fie una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității din Orientul Mijlociu, în ciuda eforturilor diplomatice aflate în desfășurare între Statele Unite și Iran. Avertismentul vine de la Dan Hoffman, fost șef de stație al CIA și unul dintre cei mai experimentați foști oficiali americani din domeniul informațiilor, scrie FoxNews.

Dan Hoffman, fost șef CIA - Foto: Facebook

Dan Hoffman, fost șef CIA – Foto: Facebook

Hoffman a susținut că organizația șiită libaneză rămâne un element-cheie al strategiei regionale a Iranului și un instrument prin care Teheranul își extinde influența militară și politică în Orientul Mijlociu.

„Iranul a folosit Hezbollah, gruparea Houthi și militanții săi din Irak pentru a-și proiecta puterea în regiune și dincolo de aceasta”, a declarat Dan Hoffman, fost șef de stație al CIA.

Potrivit lui Hoffman, rețeaua de grupări susținute de Iran continuă să ofere Teheranului capacitatea de a influența conflictele regionale și de a exercita presiuni asupra adversarilor săi.

Securitatea Israelului și a personalului american, în pericol

Fostul oficial american a atras atenția că activitatea Hezbollahului nu reprezintă o amenințare doar pentru Israel, ci și pentru instalațiile militare și personalul american desfășurat în regiune. În opinia sa, influența organizației în Liban și capacitățile sale militare continuă să genereze riscuri majore pentru stabilitatea regională.

„Acesta este motivul pentru care Israelul se află într-un mare pericol, dar nu doar Israelul, ci și instalațiile SUA și oamenii noștri din regiune și dincolo de aceasta”, a afirmat Dan Hoffman.

Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru Orientul Mijlociu, unde tensiunile dintre Israel și Hezbollah au continuat în ultimele luni, chiar și în contextul acordurilor de încetare a focului negociate pe diferite fronturi.

„Hezbollah nu trebuie să iasă mai puternic dintr-un acord cu Iranul”

Dan Hoffman a subliniat că unul dintre obiectivele esențiale ale negocierilor cu Iranul trebuie să fie limitarea capacității Hezbollahului de a se reînarma și de a-și reconstrui infrastructura militară. Fostul oficial CIA consideră că un eventual acord care ar permite organizației să își refacă arsenalul ar reprezenta un risc major pentru securitatea regională.

„Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca Hezbollahul să iasă din orice acord pe care îl avem cu Iranul într-o poziție care să-i permită să se reînarmeze și să se reconstituie”, a declarat Dan Hoffman.

Avertismentul fostului oficial americane vine în contextul în care Israelul și Hezbollah continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordurilor de încetare a focului, iar schimburile de foc și atacurile punctuale continuă să alimenteze instabilitatea în regiune.

În paralel, Statele Unite și Iranul încearcă să avanseze negocierile privind programul nuclear iranian și arhitectura de securitate din Orientul Mijlociu, însă problema grupărilor susținute de Teheran rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte aflate pe agenda diplomatică.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Asediul Crimeei? Cu ce probleme se confruntă Rusia lui Putin în peninsula pe care a ocupat-o în 2014. „Este umilitor pentru Kremlin”
10:00
Asediul Crimeei? Cu ce probleme se confruntă Rusia lui Putin în peninsula pe care a ocupat-o în 2014. „Este umilitor pentru Kremlin”
RĂZBOI Noi atacuri israeliene în Fâșia Gaza, în contextul unui armistițiu tot mai fragil. Cel puțin șase persoane, inclusiv un cameraman Al Jazeera, ucise
09:55
Noi atacuri israeliene în Fâșia Gaza, în contextul unui armistițiu tot mai fragil. Cel puțin șase persoane, inclusiv un cameraman Al Jazeera, ucise
INEDIT Regele Charles își publică declarația fiscală personală. Monarhul le arată britanicilor cât impozit plătește
08:59
Regele Charles își publică declarația fiscală personală. Monarhul le arată britanicilor cât impozit plătește
FLASH NEWS Trump amenință cu taxe în Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul nu semnează acordul în 60 de zile: „Vom fi Îngerul Păzitor al Orientului Mijlociu”
08:11
Trump amenință cu taxe în Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul nu semnează acordul în 60 de zile: „Vom fi Îngerul Păzitor al Orientului Mijlociu”
CONTROVERSĂ Trump susține că Rusia putea cuceri Kievul în doar 4 ore la începutul războiului, dar armata lui Putin a făcut o „greșeală fatală”
07:32
Trump susține că Rusia putea cuceri Kievul în doar 4 ore la începutul războiului, dar armata lui Putin a făcut o „greșeală fatală”
Mediafax
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă Putin nu ar mai conduce Rusia. Răspunsul unui politolog de la Princeton: „Întregul cerc din jurul lui este format din ultranaționaliști”
Mediafax
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani în ÎNCHISOARE pentru violuri pe care nu le-a comis
Click
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Primele rezultate ale proiectului JUNO rezolvă misterul celor mai bizare elemente

Cele mai noi

Trimite acest link pe