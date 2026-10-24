Secretarul american de Stat Marco Rubio a avertizat că regimul islamic de la Teheran plănuiește să-și intensifice planurile de a ataca oficiali din SUA aflați în Orientul Mijlociu, dar și în alte regiuni ale lumii.

Șeful diplomației americane a primit un memorandum de la Jay Clayton, directorul informațiilor Naționale al Statelor Unite, s-a declarat preocupat de răsturnarea regimului comunist din Cuba.

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Memorandumul trimis secretarului a ajuns în posesia publicației Axios. În ultimele zile, Departamentul de Stat al SUA a evacuat personalul diplomatic al tuturor ambasadelor din Orientul Mijlociu de teama reizbucnirii conflictului regional.

„Prin diverse canale, am primit informaţii care indică faptul că Iranul şi-a intensificat substanţial eforturile de a ataca personal american. Planurile letale ale Iranului împotriva cetăţenilor americani au ajuns într-o fază avansată, atât în Orientul Mijlociu, cât şi în alte ţări. Vom face tot posibilul pentru a reduce confidenţialitatea majorităţii informaţiilor astfel încât să le puteţi împărtăşi personalului Departamentului de Stat după cum consideraţi”, transmite memorandumul citat de Axios.

Ali Khamenei, liderul suprem iranian, a fost ucis în bombardamentele israeliene.