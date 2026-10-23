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Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”

Melania Agiu
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
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Alertă în Statele Unite. Mai multe bănci americane mari au blocat agenți de inteligență artificială, ai unor părți terțe, să opereze în conturile clienților și să efectueze tranzacții, a aflat Reuters de la două surse familiarizate cu situația.

 Informațiile Reuters vin în urma unui raport Axios conform căruia agenții de IA accesau conturile bancare și întreprindeau acțiuni independente de instrucțiunile utilizatorilor. Un raport publicat, joi, de Axios a arătat că marile bănci din SUA au detectat agenți de IA neautorizați, aparținând unor terți, care au încercat să întreprindă acțiuni care păreau să fie independente de instrucțiunile utilizatorilor.

În unele cazuri, clienții băncilor și-au comunicat ID-ul de autentificare și parola agenților, iar băncile, de obicei, semnalează și blochează aceste tranzacții. Cu toate acestea, astfel de tranzacții nu pot fi considerate neautorizate dacă datele de autentificare au fost comunicate de client.

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În general, este vorba de situații în care un agent sau un asistent AI accesează contul unei persoane cu permisiunea utilizatorului și folosind datele de autentificare ale acestuia. Chiar dacă utilizatorul își dă acordul, acest lucru contravine liniilor directoare ale majorității băncilor, care impun ca utilizatorii să se autentifice personal în propriile conturi.

Directorii băncilor se tem de acțiunile pe care le-ar putea întreprinde agenții cu acces la cont, mai ales dacă un utilizator a acordat autorizație de cumpărare sau posibilitatea de a transfera fonduri.

În alte cazuri, unele bănci au monitorizat activitatea atunci când agenții — programați să îndeplinească solicitări sau să realizeze sarcini în numele unui utilizator — contactează centrele de apel sau par să întreprindă acțiuni independente de instrucțiunile utilizatorului.

Directorii băncilor au descris situația ca fiind îngrozitoare, unul dintre oficiali afirmând că sectorul are îngrijorări grave cu privire la faptul că agenții pot obține acces la conturile clienților și pot întreprinde acțiuni care ar putea afecta situația financiară a utilizatorilor.

Morgan Stanley a blocat accesul agenților terți la platformele sale, dar a precizat că nu a înregistrat niciun caz de agenți AI neautorizați sau necorespunzători, potrivit unei persoane la curent cu situația. JPMorgan, Bank of America și Citi impun, de asemenea, restricții asupra agenților.

La începutul acestei luni, directorii de vârf din sectorul bancar din SUA au discutat despre riscurile pe care le prezintă agenții de IA care acționează în numele clienților, unii dintre ei avertizând că această tehnologie generează riscuri semnificative atât pentru clienți, cât și pentru bănci.

Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase, a declarat la începutul acestei luni că cea mai mare instituție de credit din SUA dezvoltă instrumente pentru a gestiona riscul ca agenții de IA să îndeplinească sarcini pe cont propriu.

„Nu vom permite oricărui agent extern să intre în companie, deoarece acest lucru este pur și simplu prea riscant atât pentru clienți, cât și pentru JPMorgan”, a afirmat el la momentul respectiv.

Un purtător de cuvânt al Chase a declarat că utilizatorii/clienții nu ar trebui să-și dezvăluie numele de utilizator și parolele nimănui.

Majoritatea băncilor au autorizat sau se îndreaptă spre permiterea accesului doar în regim de citire, ceea ce ar trebui să le permită agenților să vizualizeze informațiile financiare ale clienților fără a întreprinde acțiuni.

Mai mulți directori din sectorul bancar și din industrie au declarat pentru Axios că recunosc necesitatea găsirii unui echilibru în ceea ce privește agenții de IA.

Un director al unei bănci a declarat pentru Axios că instituția sa se confruntă cu dificultăți în a face diferența între agenți, precum și în a stabili dacă un agent a fost autorizat de un utilizator sau dacă a acționat pe cont propriu și a obținut acces la contul unui client.

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