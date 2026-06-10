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Bill Gates a depus mărturie în fața Congresului american privind relațiile cu Jeffrey Epstein: „A încercat să mă șantajeze cu infidelitatea mea”

Bill Gates a depus mărturie în fața Congresului american privind relațiile cu Jeffrey Epstein: „A încercat să mă șantajeze cu infidelitatea mea”
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Bill Gates a fost audiat de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA în cadrul unei investigații extinse privind rețeaua de trafic sexual condusă de defunctul Jeffrey Epstein. Gates a fost audiat de congresmenii americani cu ușile închise, unde a cooperat în mod voluntar și nu s-a confruntat cu acuzații penale, scrie CNN.

Miliardarul Bill Gates a declarat miercuri în audierea din Congresul american că nu are cunoștință despre crimele comise de Jeffrey Epstein și că acesta a încercat să folosească informații despre viața sa personală, inclusiv faptul că a fost infidel în căsnicie, pentru a-l presa pe Gates. Acesta a declarat comisiei că „nu a fost martor și nici nu a avut vreun indiciu că Epstein ar fi fost implicat în activități infracționale continue”.

Fondatorul Microsoft a caracterizat interacțiunile sale cu Epstein drept „limitate” și a mărturisit că acestea s-au încheiat complet în decembrie 2014. Întâlnirea cu Epstein, le-a spus el congresmenilor, a marcat o „gravă eroare de judecată” din partea sa.

„Nu am fost niciodată martor și nici nu am avut vreun indiciu că Epstein ar fi fost implicat în acte infracționale continue. Nu am fost niciodată pe insula lui, la ferma lui sau în casa lui din Florida. Nu am victimizat niciodată pe nimeni. Deși este posibil să fi căutat să cultive o relație personală, nu am fost niciodată interesat de asta și nu i-am răspuns niciodată”, a spus Gates.

Bill și Melinda French Gates au format un cuplu din 1994 și până în 2021, la divorțul lor. În ultimii ani, miliardarul american a dezvăluit că a avut aventuri cu o angajată a Microsoft și cu două femei de origine rusă, despre care Epstein a aflat.

Mărturiile lui Bill Gates vin după ce publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein din acest an a ridicat semne de întrebare cu privire la legăturile sale cu defunctul infractor sexual. Apariția personală a lui Gates pe Capitol Hill este una dintre cele mai mediatizate apariții în fața anchetatorilor din Congres de până acum. Gates se numără printre numeroasele figuri puternice din orbita lui Epstein, printre care se află Howard Lutnick și Bill Clinton.

Cele peste 3 milioane de pagini publicate de Departamentul de Justiție conțin câteva sute de referințe la Gates, inclusiv numeroase e-mailuri care detaliază programul întâlnirilor, meselor, apelurilor telefonice propuse și încercărilor lui Epstein de a stabili întâlniri cu Gates. Toate interacțiunile documentate cu Gates au avut loc după condamnarea lui Epstein din 2008 pentru acuzații legate de prostituție.

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