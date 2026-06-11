„Boom-ul miliardarilor”: Numărul superbogaților Poloniei crește mai repede decât oriunde altundeva în Europa

Numărul miliardarilor crește mai rapid în Polonia decât în ​​orice altă țară din Europa, pe fondul unei creșteri economice rapide, arată un raport. Cel mai bogat polonez la ora actuală este Tomasz Biernacki, cu o avere echivalentă cu 6,7 miliarde de dolari. El este fondatorul lanțului de supermarkete Dino.

Pe locul 2 în clasamentul miliardarilor Poloniei este Michal Solowow, fondator al unui grup industrial (Synthos), director al companiilor de construcții (Cersanit, Barlinek) și pilot de raliuri.

Are o avere de 5,8 miliarde de dolari, potrivit Forbes. El a mai avut o companie de construcții, Mitex, pe care a vândut-o în 2002. În 2018, el a înființat o firmă de biotehnologie, OncoaArendi.

Al treilea cel mai bogat polonez este Jerzy Starak, fondatorul Polpharma, cea mai mare companie farmaceutică din Polonia.

Firma poloneză de recrutare VeritaHR, citând date de la agenția imobiliară Knight Frank, a declarat că numărul miliardarilor din Polonia este estimat să crească cu 123% în următorii cinci ani – mai rapid decât în ​​orice altă țară din Europa și depășit doar de Arabia Saudită la nivel global.

Polonia va avea 29 de miliardari până în 2031

Potrivit raportului, creșterea înseamnă că Polonia va avea 29 de miliardari până în 2031. Mai mult decât dublu față de cei 13 miliardari actuali. VeritaHR citează decenii de creștere economică accentuată, un sector tehnologic în plină expansiune și „o forță de muncă care și-a depășit constant valoarea”.

Datele de la Knight Frank au arătat, de asemenea, că numărul persoanelor din Polonia cu o avere netă de cel puțin 30 de milioane de dolari (26 de milioane de euro) între 2021 și 2026 a crescut într-un ritm mai rapid decât în ​​orice altă țară din lume. Peste 3.000 de persoane se încadrează acum în această categorie, a declarat VeritaHR, potrivit TVPWorld.

Un startup de AI domină sectorul tech din Polonia

Compania VeritaHR a declarat că Polonia are acum 12 companii de tehnologie evaluate la peste 1 miliard de dolari (866 de milioane de euro), inclusiv startup-ul polonez de inteligență artificială ElevenLabs, care valorează 11 miliarde de dolari (9,5 miliarde de euro).

Startup-ul polonez de inteligență artificială ElevenLabs se numără printre firmele care contribuie la creșterea Poloniei în sectorul tehnologic.

„O țară care produce bogăție în acest ritm produce și cerere: pentru talente, pentru servicii, pentru investiții, pentru infrastructură”, a declarat VeritaHR.

Compania a adăugat că firmele din întreaga lume, cum ar fi cele din China, au luat act de poziția Poloniei. Motiv pentru care investitorii chinezi preferă Varșovia și Cracovia „în locul celor mai scumpe orașe din Europa de Vest”.

Firma de recrutare a declarat că, spre deosebire de Arabia Saudită, care își stimulează creșterea bogăției prin inițiative susținute de stat, „boom-ul miliardar” al Poloniei a fost „condus de fondatori, ingineri, investitori și profesioniști care iau decizii de-a lungul a 30 de ani”.