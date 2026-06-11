Prima pagină » Știri externe » „Boom-ul miliardarilor”: Numărul superbogaților Poloniei crește mai repede decât oriunde altundeva în Europa

„Boom-ul miliardarilor”: Numărul superbogaților Poloniei crește mai repede decât oriunde altundeva în Europa

„Boom-ul miliardarilor”: Numărul superbogaților Poloniei crește mai repede decât oriunde altundeva în Europa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Numărul miliardarilor crește mai rapid în Polonia decât în ​​orice altă țară din Europa, pe fondul unei creșteri economice rapide, arată un raport. Cel mai bogat polonez la ora actuală este Tomasz Biernacki, cu o avere echivalentă cu 6,7 miliarde de dolari. El este fondatorul lanțului de supermarkete Dino. 

Pe locul 2 în clasamentul miliardarilor Poloniei este Michal Solowow, fondator al unui grup industrial (Synthos), director al companiilor de construcții (Cersanit, Barlinek) și pilot de raliuri.

Are o avere de 5,8 miliarde de dolari, potrivit Forbes. El a mai avut o companie de construcții, Mitex, pe care a vândut-o în 2002. În 2018, el a înființat o firmă de biotehnologie, OncoaArendi.

Al treilea cel mai bogat polonez este Jerzy Starak, fondatorul Polpharma, cea mai mare companie farmaceutică din Polonia. 

Firma poloneză de recrutare VeritaHR, citând date de la agenția imobiliară Knight Frank, a declarat că numărul miliardarilor din Polonia este estimat să crească cu 123% în următorii cinci ani – mai rapid decât în ​​orice altă țară din Europa și depășit doar de Arabia Saudită la nivel global.

Polonia va avea 29 de miliardari până în 2031

Potrivit raportului, creșterea înseamnă că Polonia va avea 29 de miliardari până în 2031. Mai mult decât dublu față de cei 13 miliardari actuali. VeritaHR citează decenii de creștere economică accentuată, un sector tehnologic în plină expansiune și „o forță de muncă care și-a depășit constant valoarea”.

Datele de la Knight Frank au arătat, de asemenea, că numărul persoanelor din Polonia cu o avere netă de cel puțin 30 de milioane de dolari (26 de milioane de euro) între 2021 și 2026 a crescut într-un ritm mai rapid decât în ​​orice altă țară din lume. Peste 3.000 de persoane se încadrează acum în această categorie, a declarat VeritaHR, potrivit TVPWorld.

Un startup de AI domină sectorul tech din Polonia

Compania VeritaHR a declarat că Polonia are acum 12 companii de tehnologie evaluate la peste 1 miliard de dolari (866 de milioane de euro), inclusiv startup-ul polonez de inteligență artificială ElevenLabs, care valorează 11 miliarde de dolari (9,5 miliarde de euro).

Startup-ul polonez de inteligență artificială ElevenLabs se numără printre firmele care contribuie la creșterea Poloniei în sectorul tehnologic.

„O țară care produce bogăție în acest ritm produce și cerere: pentru talente, pentru servicii, pentru investiții, pentru infrastructură”, a declarat VeritaHR.

Compania a adăugat că firmele din întreaga lume, cum ar fi cele din China, au luat act de poziția Poloniei. Motiv pentru care investitorii chinezi preferă Varșovia și Cracovia „în locul celor mai scumpe orașe din Europa de Vest”.

Firma de recrutare a declarat că, spre deosebire de Arabia Saudită, care își stimulează creșterea bogăției prin inițiative susținute de stat, „boom-ul miliardar” al Poloniei a fost „condus de fondatori, ingineri, investitori și profesioniști care iau decizii de-a lungul a 30 de ani”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”
18:25
Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”
ARMATĂ Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
17:28
Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
TENSIUNI Keir Starmer nu vrea să cedeze: Premierul britanic respinge demisia în ciuda protestelor anti-imigrație, demisiilor și scandalurilor din Guvernul său
17:15
Keir Starmer nu vrea să cedeze: Premierul britanic respinge demisia în ciuda protestelor anti-imigrație, demisiilor și scandalurilor din Guvernul său
DIPLOMAȚIE Președintele Finlandei spune că Polonia trebuie să fie mediatorul principal în discuțiile de pace cu Putin. Ce argumente aduce
16:47
Președintele Finlandei spune că Polonia trebuie să fie mediatorul principal în discuțiile de pace cu Putin. Ce argumente aduce
SANCȚIUNI Italia a votat ridicarea treptată a sancțiunilor impuse Rusiei după încheierea războiului. UE va decide săptămâna viitoare pachetul 21 de sancțiuni
16:01
Italia a votat ridicarea treptată a sancțiunilor impuse Rusiei după încheierea războiului. UE va decide săptămâna viitoare pachetul 21 de sancțiuni
CONTROVERSĂ Medvedev îi „mărunțește” pe Starmer, Merz, și Ursula von der Leyen într-un clip AI de Ziua Rusiei
15:47
Medvedev îi „mărunțește” pe Starmer, Merz, și Ursula von der Leyen într-un clip AI de Ziua Rusiei
Mediafax
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Digi24
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Cancan.ro
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Mediafax
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige în noua lege a salarizării
Click
De câți ani este nevoie să muncești pentru un apartament cu 2 camere în Spania. Cetățenii au ajuns la disperare
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cel mai mare scorpion care a trăit vreodată. Acesta era cât un câine!
ECONOMIE Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
17:59
Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
DECIZIE Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
17:45
Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
ULTIMA ORĂ După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
17:21
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
ULTIMA ORĂ Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
17:00
Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
FLASH NEWS Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat
16:45
Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat
FLASH NEWS Asociația Română a Băncilor cere socoteală Consiliului Concurenței pentru amenda uriașă dată băncilor
16:45
Asociația Română a Băncilor cere socoteală Consiliului Concurenței pentru amenda uriașă dată băncilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe