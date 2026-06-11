Ce mesaj au transmis ambasadorii europeni la întâlnirea de la Moscova unde s-a discutat pacea din Ucraina

În cadrul întâlnirii de joi de la Ministerul rus de Externe, ambasadorii Marii Britanii, Franței și Germaniei i-au înmânat adjunctului lui Serghei Lavrov termenii pentru pace în Ucraina din partea celor trei state pe care le reprezintă, potrivit declarației comune pe care au emis-o după întâlnire.

Diplomații europeni au prezentat Moscovei principalele prevederi ale declarației emise de liderii E3 (Marea Britanie, Franța și Germania) pe 7 iunie. Cei trei ambasadori au susținut, de asemenea, apelul lui Volodimir Zelenski pentru negocieri directe între Rusia și Ucraina, cu participarea activă a Statelor Unite și a țărilor europene pentru a obține în cele din urmă un armistițiu și un avans concret către discuții ulterioare de pace.

„Ambasadorii celor trei țări europene (E3) în Rusia, inclusiv Regatul Unit, Franța și Germania, s-au întâlnit astăzi la Moscova cu ministrul adjunct de externe al Rusiei, Mihail Galuzin. Aceștia au condamnat recenta escaladare a tensiunilor și intensificarea campaniilor de dezinformare ale Rusiei în contextul agresiunii sale împotriva Ucrainei. Ca răspuns la poziția Rusiei, ambasadorii au prezentat principalele puncte ale declarației liderilor E3 din 7 iunie, inclusiv sprijinul pentru apelul președintelui Zelenski la negocieri directe între Rusia și Ucraina, cu participarea activă a Statelor Unite și a țărilor europene, pentru a realiza un armistițiu și a avansa negocierile ulterioare”.

Care sunt cele cinci condiții ale Europei

Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz au adoptat pe 7 iunie, în cadrul unei întâlniri la Londra, o declarație comună în care sunt prezentate cinci condiții pentru pace.