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Ce mesaj au transmis ambasadorii europeni la întâlnirea de la Moscova unde s-a discutat pacea din Ucraina

Ce mesaj au transmis ambasadorii europeni la întâlnirea de la Moscova unde s-a discutat pacea din Ucraina
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În cadrul întâlnirii de joi de la Ministerul rus de Externe, ambasadorii Marii Britanii, Franței și Germaniei i-au înmânat adjunctului lui Serghei Lavrov termenii pentru pace în Ucraina din partea celor trei state pe care le reprezintă, potrivit declarației comune pe care au emis-o după întâlnire.

Diplomații europeni au prezentat Moscovei principalele prevederi ale declarației emise de liderii E3 (Marea Britanie, Franța și Germania) pe 7 iunie. Cei trei ambasadori au susținut, de asemenea, apelul lui Volodimir Zelenski pentru negocieri directe între Rusia și Ucraina, cu participarea activă a Statelor Unite și a țărilor europene pentru a obține în cele din urmă un armistițiu și un avans concret către discuții ulterioare de pace.

„Ambasadorii celor trei țări europene (E3) în Rusia, inclusiv Regatul Unit, Franța și Germania, s-au întâlnit astăzi la Moscova cu ministrul adjunct de externe al Rusiei, Mihail Galuzin. Aceștia au condamnat recenta escaladare a tensiunilor și intensificarea campaniilor de dezinformare ale Rusiei în contextul agresiunii sale împotriva Ucrainei. Ca răspuns la poziția Rusiei, ambasadorii au prezentat principalele puncte ale declarației liderilor E3 din 7 iunie, inclusiv sprijinul pentru apelul președintelui Zelenski la negocieri directe între Rusia și Ucraina, cu participarea activă a Statelor Unite și a țărilor europene, pentru a realiza un armistițiu și a avansa negocierile ulterioare”.

Care sunt cele cinci condiții ale Europei

Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz au adoptat pe 7 iunie, în cadrul unei întâlniri la Londra, o declarație comună în care sunt prezentate cinci condiții pentru pace.

  1. Încetarea imediată a focului și a ostilităților pe întreaga lungime a frontului;
  2. Actuala linie de contact trebuie să reprezinte un punct de plecare în discuțiile de pace. Mai mult, frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță, iar Ucraina are dreptul suveran de a-și alege propriile aranjamente de securitate și alianțe;
  3. Emiterea de garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic pentru Ucraina după armistițiu, bazate pe angajamentele asumate la Berlin în decembrie 2025 și la Paris în ianuarie 2026. Acestea includ desfășurarea de forțe de menținere a păcii în Ucraina;
  4. Activele rusești înghețate vor rămâne blocate până când Rusia își va înceta agresiunea și va despăgubi Ucraina pentru daunele cauzate;
  5. Orice element al negocierilor care implică Uniunea Europeană și NATO necesită acordul statelor membre respective.
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