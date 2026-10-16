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China îi răspunde noii purtătoare de cuvând a Casei Albe după remarca despre instalațiile sanitare: „O invităm să vină mai des”

China îi răspunde noii purtătoare de cuvând a Casei Albe după remarca despre instalațiile sanitare: „O invităm să vină mai des”
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China a invitat-o pe Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, să viziteze țara mai des, după ce aceasta a afirmat că, în perioada în care a locuit acolo, la începutul anilor 2010, chinezii nu aveau „toalete adecvate”.

Răspunsul a venit vineri, din partea purtătoarei de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

„O invităm să vină în China mai des, atunci când va avea ocazia”, a declarat Mao Ning, zâmbind ușor, potrivit Euronews.

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Declarațiile făcute de noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe

Într-un interviu publicat joi, Katie Zacharia a vorbit despre temerile care existau în SUA 2016 potrivit cărora China ar putea depăși America și ar putea deveni noua putere mondială.

„Toată lumea ne spunea că Hillary (Clinton) va câștiga. Că epoca de aur a Americii, că zilele de glorie, s-au terminat. Că China va domina”, a afirmat ea.

Noua purtătoare de cuvând a Casei Albe a spus că tocmai se întorsese din China când a auzit aceste predicții și că experiența sa de acolo o făcea să privească diferit aceste scenarii.

„Îmi amintesc foarte bine. Tocmai mă întorsesem din China și mă gândeam: «Cum ar putea China să fie următoarea țară care să domine? Nici măcar nu au toalete adecvate»”, a povestit aceasta.

Zacharia, în centrul unor controverse

Katie Zacharia, în vârstă de 41 de ani, a fost numită recent de Donald Trump în funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Numirea sa a atras deja critici, după ce a fost acuzată că s-ar fi prezentat drept avocată fără să dețină calificările necesare.

Aceasta ar putea face parte din delegația președintelui american care va vizita China în noiembrie, cu ocazia unui summit internațional.

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