Plecare de răsunet din televiziune. Unul dintre cei mai vechi și titrați jurnaliști CNN și-a anunțat retragerea după 43 de ani de carieră

Jurnalistul și corespondentul-șef internațional al CNN, Christiane Amanpour, a anunțat că va părăsi postul de televiziune în iunie 2027, după 43 de ani în cadrul acestei televiziuni.

Emisiunea sa de interviuri, Amanpour, se va încheia în mai anul viitor, iar jurnalista va părăsi postul la sfârșitul lunii iunie. De asemenea, emisiunea sa difuzată pe PBS, Amanpour and Company, va lua sfârșit la sfârșitul acestui an. Într-un comunicat oficial transmis pe CNN, jurnalista a mărturisit că a luat decizia de a se retrage „după multe luni de reflecție și câteva nopți nedormite”.

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Jurnalista, în vârstă de 68 de ani, a declarat că „așteaptă cu nerăbdare noi proiecte interesante în viitor și va susține mereu CNN și va menține istoria sa de jurnalism independent. Nu uitați: fiți întotdeauna sinceri, nu neutri”.

„După multe luni de reflecție și câteva nopți nedormite, am decis să mă despart de CNN, partenerul meu de 43 de ani fantastici!”, a declarat Amanpour.

Jurnalista, în vârstă de 68 de ani, a declarat că „așteaptă cu nerăbdare noi proiecte interesante în viitor și va susține mereu CNN și va menține istoria sa de jurnalism independent. Nu uitați: fiți întotdeauna sinceri, nu neutri”.

Plecarea acesteia coincide cu o perioadă de tranziție majoră în trustul de presă, unde CNN va trece sub noul proprietar, Skydance Corp., o companie care se confruntă cu datorii masive. În trecut, Amanpour și-a exprimat public îngrijorarea cu privire la modul în care Skydance a gestionat CBS News.

Christiane Amanpour este considerată unul dintre cei mai decorați și respectați corespondenți internaționali din istoria televiziunii. Aceasta s-a angajat la CNN în 1983, pe când rețeaua era la început, și a pornit de la o poziție modestă de asistentă în redacția de știri externe. A devenit faimoasă la nivel mondial prin reportajele sale curajoase direct de pe front, unde a transmis din zone de război și crize umanitare majore, precum Războiul din Golf și Războiul din Bosnia din anii 1990.

„De la prima mea misiune importantă și captivantă, care a acoperit Primul Război din Golf, până la ororile Războiului din Bosnia, Rwanda, Afganistan, Ucraina și Iran și toate momentele dintre acestea, echipele și camaraderia au contat atât de mult”, a spus ea, „în timp ce ne-am luptat împreună pentru a căuta faptele, dovezile și umanitatea, astfel încât CNN să poată transmite întotdeauna adevărul despre lume și către lume, fără frică sau favoritism”, a precizat Amanpour în anunțul ei de retragere.

De-a lungul celor 43 de ani de carieră, Amanpour a mai părăsit o singură dată CNN, în 2010, pentru o scurtă colaborare la ABC News, dar a revenit la CNN în 2012 din cauza audiențelor scăzute ale formatului de acolo.

În declarația sa, Amanpour a spus că va continua podcastul său, „The Ex Files”, cu fostul soț Jamie Rubin, produs de Global.