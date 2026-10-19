Prima pagină » Știri externe » Plecare de răsunet din televiziune. Unul dintre cei mai vechi și titrați jurnaliști CNN și-a anunțat retragerea după 43 de ani de carieră

Plecare de răsunet din televiziune. Unul dintre cei mai vechi și titrați jurnaliști CNN și-a anunțat retragerea după 43 de ani de carieră

Plecare de răsunet din televiziune. Unul dintre cei mai vechi și titrați jurnaliști CNN și-a anunțat retragerea după 43 de ani de carieră
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jurnalistul și corespondentul-șef internațional al CNN, Christiane Amanpour, a anunțat că va părăsi postul de televiziune în iunie 2027, după 43 de ani în cadrul acestei televiziuni.

Emisiunea sa de interviuri, Amanpour, se va încheia în mai anul viitor, iar jurnalista va părăsi postul la sfârșitul lunii iunie. De asemenea, emisiunea sa difuzată pe PBS, Amanpour and Company, va lua sfârșit la sfârșitul acestui an. Într-un comunicat oficial transmis pe CNN, jurnalista a mărturisit că a luat decizia de a se retrage „după multe luni de reflecție și câteva nopți nedormite”.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Jurnalista, în vârstă de 68 de ani, a declarat că „așteaptă cu nerăbdare noi proiecte interesante în viitor și va susține mereu CNN și va menține istoria sa de jurnalism independent. Nu uitați: fiți întotdeauna sinceri, nu neutri”.

„După multe luni de reflecție și câteva nopți nedormite, am decis să mă despart de CNN, partenerul meu de 43 de ani fantastici!”, a declarat Amanpour.

Jurnalista, în vârstă de 68 de ani, a declarat că „așteaptă cu nerăbdare noi proiecte interesante în viitor și va susține mereu CNN și va menține istoria sa de jurnalism independent. Nu uitați: fiți întotdeauna sinceri, nu neutri”.

Plecarea acesteia coincide cu o perioadă de tranziție majoră în trustul de presă, unde CNN va trece sub noul proprietar, Skydance Corp., o companie care se confruntă cu datorii masive. În trecut, Amanpour și-a exprimat public îngrijorarea cu privire la modul în care Skydance a gestionat CBS News.

Christiane Amanpour este considerată unul dintre cei mai decorați și respectați corespondenți internaționali din istoria televiziunii. Aceasta s-a angajat la CNN în 1983, pe când rețeaua era la început, și a pornit de la o poziție modestă de asistentă în redacția de știri externe. A devenit faimoasă la nivel mondial prin reportajele sale curajoase direct de pe front, unde a transmis din zone de război și crize umanitare majore, precum Războiul din Golf și Războiul din Bosnia din anii 1990.

„De la prima mea misiune importantă și captivantă, care a acoperit Primul Război din Golf, până la ororile Războiului din Bosnia, Rwanda, Afganistan, Ucraina și Iran și toate momentele dintre acestea, echipele și camaraderia au contat atât de mult”, a spus ea, „în timp ce ne-am luptat împreună pentru a căuta faptele, dovezile și umanitatea, astfel încât CNN să poată transmite întotdeauna adevărul despre lume și către lume, fără frică sau favoritism”, a precizat Amanpour în anunțul ei de retragere.

De-a lungul celor 43 de ani de carieră, Amanpour a mai părăsit o singură dată CNN, în 2010, pentru o scurtă colaborare la ABC News, dar a revenit la CNN în 2012 din cauza audiențelor scăzute ale formatului de acolo.

În declarația sa, Amanpour a spus că va continua podcastul său, „The Ex Files”, cu fostul soț Jamie Rubin, produs de Global.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Sondaj: Nivelul de încredere în Donald Trump, la minim istoric, cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului
21:47
Sondaj: Nivelul de încredere în Donald Trump, la minim istoric, cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului
EXCLUSIV Ștefan Popescu explică pentru Gândul protestele din Franța. Vor contamina toată Europa?
21:02
Ștefan Popescu explică pentru Gândul protestele din Franța. Vor contamina toată Europa?
INEDIT Premierul Olandei și logodnicul său vor deveni părinți. Cine este mama surogat
21:02
Premierul Olandei și logodnicul său vor deveni părinți. Cine este mama surogat
PROTEST Protestele violente din Albania continuă pentru a șaptea zi, în timp ce premierul Edi Rama acuză Moscova de influență: „Nemulțumirea publică este însoțită de un val de influență rusă”
20:45
Protestele violente din Albania continuă pentru a șaptea zi, în timp ce premierul Edi Rama acuză Moscova de influență: „Nemulțumirea publică este însoțită de un val de influență rusă”
FLASH NEWS Volodimir Zelenski, pregătit să candideze din nou la prezidențiale dacă alegerile au loc pe timp de război. Explicația oferită de președintele ucrainean
18:55
Volodimir Zelenski, pregătit să candideze din nou la prezidențiale dacă alegerile au loc pe timp de război. Explicația oferită de președintele ucrainean
CONTROVERSĂ De ce au făcut Donald Trump și Vladimir Putin înțelegerea economică. Explicația oficialilor din administrația președintelui american
18:28
De ce au făcut Donald Trump și Vladimir Putin înțelegerea economică. Explicația oficialilor din administrația președintelui american
Mediafax
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Greșeala pe care mulți români o fac înainte de culcare. De ce nu este recomandat să lași cheia în yală peste noapte
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Ce se întâmplă doctore
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
JUSTIȚIE Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția
21:47
Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta analizează protestele studenților din Franța: „Tinerii nu mai au oportunități, iar lumea s-a săturat de minciuni”
21:41
Victor Ponta analizează protestele studenților din Franța: „Tinerii nu mai au oportunități, iar lumea s-a săturat de minciuni”
EXCLUSIV Eugen Teodorovici spune că Bolojan se va reorienta politic spre partidul SENS. „Bolojan va încerca să rupă de la USR și PNL să ducă către SENS”
21:38
Eugen Teodorovici spune că Bolojan se va reorienta politic spre partidul SENS. „Bolojan va încerca să rupă de la USR și PNL să ducă către SENS”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este politic: „Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%”
21:19
Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este politic: „Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%”
FLASH NEWS A fost sau nu majorarea TVA-ului „mărul discordiei” dintre Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Ce spune premierul demis despre relația cu șeful statului, în ultimul discurs de la Palatul Victoria
21:18
A fost sau nu majorarea TVA-ului „mărul discordiei” dintre Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Ce spune premierul demis despre relația cu șeful statului, în ultimul discurs de la Palatul Victoria
MARIUS TUCĂ SHOW  Victor Ponta: „Ilie Bolojan poate să devină principalul adversar al AUR“
21:03
 Victor Ponta: „Ilie Bolojan poate să devină principalul adversar al AUR“

Cele mai noi

Trimite acest link pe