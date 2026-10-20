Dezvăluirea care a uimit Hollywood-ul. O actriță celebră din serialul Familia Bundy a fost diagnosticată eronat cu o boală gravă

Actrița Christina Applegate, cunoscută pentru rolurile sale din serialele Familia Bundy, „Married… with Children” și din producția „Dead to Me”, a trăit pentru câțiva ani cu sperietura că ar suferi de scleroză multiplă. Femeia a primit diagnosticul în 2021. Actrița a revenit recent la prezentarea podcastului ei MeSsy cu vești șocante. Medicul a anunțat-o că nu este bolnavă, însă în continuare prezintă simptomele unei boli, conform People.

Christina Applegate, șocată de diagnosticul greșit

Christina Applegate a povestit că medicul i-a dat vestea în timpul unei consultații recente că nu are scleroză multiplă. Deși cei din jur s-au bucurat să afle că nu suferă de această afecțiune, actrița a mărturisit că a primit informația cu șoc și tristețe. După aproape cinci ani în care a crezut că știe cauza problemelor sale de sănătate, vedeta se confruntă din nou cu întrebări fără răspuns.

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Actrița se confruntă în continuare cu probleme grave de sănătate

Deși diagnosticul inițial a fost infirmat, Christina Applegate a mărturisit că problemele medicale continuă să îi limiteze activitățile zilnice. Actrița a povestit că încă are nevoie de un scaun cu rotile pentru a ajunge la cabinetul medicului și că nu poate parcurge pe jos distanța de la mașină până în interiorul clădirii.

Vedeta a vorbit și despre impactul emoțional al acestei situații. Ea a explicat că a trecut printr-o perioadă de depresie și că problemele de sănătate i-au afectat inclusiv cariera. După ce a primit diagnosticul de scleroză multiplă, Applegate a găsit sprijin în comunitatea persoanelor care se confruntă cu aceeași afecțiune. Acum, schimbarea diagnosticului o pune în fața unei noi perioade de incertitudine.

Christina Applegate a luat o pauză de la podcast în martie

Actrița a revenit în podcastul „MeSsy”, pe care îl prezintă alături de Jamie-Lynn Sigler, după o perioadă de absență. Cele două au discutat despre evoluția problemelor lor de sănătate și despre felul în care acestea le-au schimbat viața.

În martie, Sigler anunțase o scurtă pauză a podcastului. Ulterior, presa a relatat că Applegate fusese internată în spital din cauza unor complicații asociate diagnosticului de scleroză multiplă pe care îl primise anterior. În perioada următoare, Sigler a înregistrat mai multe episoade fără colega sa.

Christina Applegate a explicat că a avut nevoie de timp pentru a procesa vestea primită de la medic și pentru a face față problemelor medicale cu care se confruntă. Actrița a descris situația drept o continuare a aceleiași lupte, chiar dacă diagnosticul este acum diferit.

Ce este scleroza multiplă

Scleroza multiplă este o boală cronică a sistemului nervos central, în care sistemul imunitar atacă mielina, învelișul protector al fibrelor nervoase. Afecțiunea poate provoca slăbiciune musculară, tulburări de vedere, amorțeli, probleme de echilibru și dificultăți cognitive.

Evoluția bolii diferă de la o persoană la alta, iar tratamentele disponibile pot reduce recăderile și pot încetini progresia acesteia. În cazul Christinei Applegate, medicii încearcă acum să stabilească ce afecțiune provoacă simptomele persistente, după ce diagnosticul inițial de scleroză multiplă a fost infirmat.