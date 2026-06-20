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Claude Guillemot, cofondator al gigantului de jocuri video Ubisoft, a murit într-un accident aviatic din Franța

Melania Agiu
Claude Guillemot, cofondator al gigantului de jocuri video Ubisoft, a murit într-un accident aviatic din Franța
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Claude Guillemot, cofondator al gigantului de jocuri video Ubisoft, a murit, vineri, după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în regiunea La Baule, în vestul Franței. Omul de afaceri în vârsta de 69 de ani călătorea la bordul unui aparat Cessna 421 și se îndrepta spre un miting aerian, relatează BFMTV.

Claude Guillemot a cofondat Ubisoft împreună cu cei patru frați ai săi în 1986. Compania a confirmat decesul său, sâmbătă, în urma prăbușirii unui avion, care a avut loc în La Baule vineri, 19 iunie, confirmând o informație publicată de ziarul Ouest-France.

„Ubisoft a aflat cu profundă tristețe de decesul lui Claude Guillemot, cofondator al Grupului și președinte al Guillemot Corporation, în urma unui accident. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ai săi în aceste momente grele”, a scris compania într-un comunicat.

Alături de cei patru frați ai săi, Yves, Michel, Christian și Gérard, Claude Guillemot a fondat Ubisoft în 1986 cu scopul de a diversifica activitățile întreprinderii familiale, care până atunci se concentra pe produse agricole. Era membru al consiliului de administrație și director general adjunct responsabil cu operațiunile.

Un instructor a decedat, de asemenea

Potrivit ziarului Ouest-France, Claude Guillemot era proprietarul avionului Cessna 421, avionul bimotor care s-a prăbușit vineri pe un câmp din Loire-Atlantique. Un instructor din Rennes, care se afla și el la bord, a decedat, de asemenea.

La sosirea pompierilor la fața locului, „aeronava era în flăcări, focul se răspândea către vegetația din jur”, iar pompierii au constatat „decesul a două victime”, se preciza în comunicatul pompierilor din Loire-Atlantique. Circumstanțele accidentului și identitatea victimelor nu au fost precizate la acel moment.

Incendiul care a izbucnit a fost stins rapid de echipele de intervenție, care au mobilizat 63 de pompieri și 29 de vehicule. Potrivit ziarului Ouest-France, avionul bimotor plecase din Rennes în jurul orei locale 17:20 pentru a participa la un miting aerian din La Baule, programat în acest weekend.

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