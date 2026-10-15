Prima pagină » Știri externe » Scandalul mobilizării forțate din Ucraina: Mai mulți angajați ai unor centre de recrutare din regiunea Odesa au fost condamnați pentru „răpirea și torturarea“ unor bărbați. Ce pedepse au primit

Scandalul mobilizării forțate din Ucraina: Mai mulți angajați ai unor centre de recrutare din regiunea Odesa au fost condamnați pentru „răpirea și torturarea“ unor bărbați. Ce pedepse au primit

Melania Agiu
Scandalul mobilizării forțate din Ucraina: Mai mulți angajați ai unor centre de recrutare din regiunea Odesa au fost condamnați pentru „răpirea și torturarea“ unor bărbați. Ce pedepse au primit
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Procesul de mobilizare pare să devină tot mai violent în Ucraina. Din cauza deficitului sever de personal de pe front, autoritățile tind să apeleze la metode din ce în ce mai „extreme“ pentru a-i face pe cetățeni să se alăture luptelor. Regiunea Odesa, de exemplu, a devenit scena unor ciocniri dese asociate mobilizării, iar instanțele au început deja să condamne oficiali militari pentru „tortură și răpire“.

Nouă membri ai grupurilor de alertă ale TCC (Territorial Center of Recruitment /Centrul Teritorial de Recrutare) și SP (Suport Social) au fost condamnați pentru răpirea și torturarea unor bărbați, a anunțat, miercuri 14 octombrie 2026, Biroul Procurorului General al Ucrainei.

„În perioada septembrie–octombrie 2026, la Odesa, instanța a pronunțat sentințe de condamnare împotriva a nouă membri ai grupurilor de alertă ale unuia dintre centrele teritoriale de recrutare (TCC) și ale Serviciului Public (SP). Printre condamnați se numără militari și civili implicați în acțiuni de mobilizare.

Procurorii au demonstrat că, în lunile aprilie–mai 2026, aceștia au reținut ilegal bărbați pe străzile orașului, i-au urcat cu forța în mașini și i-au transportat la Centrul de Recrutare Teritorial.“, se precizează într-un comunicat al Procuraturii Generale a Ucrainei.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În timpul acestor rețineri, scrie sursa citată, „victimele au fost bătute, gaz lacrimogen a fost folosit asupra lor, au fost amenințate și umilite“. Bărbații au fost, de asemenea, obligați să furnizeze date personale și informații despre alte persoane aflate la vârsta de recrutare.

Într-un caz, o victimă a fost supusă unor amenințări cu agresiunea sexuală. Un alt bărbat a leșinat după ce i s-a aplicat gaz lacrimogen, iar un comandant i-ar fi sustras unei victime 5.200 de grivne din portofel în timpul transportului forțat al acesteia.

Toți cei nouă condamnați și-au recunoscut vinovăția și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Parchetului specializat din Odesa. Aceste acorduri au fost aprobate de instanță. Pledoaria, însă, nu i-a eliberat de închisoare pe cei implicați în tortură.

În funcție de rolul fiecăruia, instanța a dispus pedepse cuprinse între restricții în exercitarea funcției și peste șapte ani de închisoare. De asemenea, celor patru condamnați li s-a interzis, pe o perioadă de trei ani, să ocupe funcții în comitetele teritoriale de mobilizare și în serviciile de recrutare, precum și să participe la acțiuni de mobilizare.

Instanța a condamnat trei inculpați la câte 7 ani de închisoare pentru privare de libertate și tortură.

O altă persoană a fost condamnată la 7 ani și 1 lună de închisoare pentru privare de libertate, tortură și tâlhărie.

Doi au primit 5 ani și 1 lună de închisoare pentru privare de libertate.

Unul a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru privare de libertate, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani.

Trei inculpați au fost condamnați la câte 2 ani de închisoare pentru privare de libertate, pedeapsă înlocuită cu restrângerea unor drepturi în exercitarea funcției (restricții de serviciu) pentru aceeași perioadă.

Celor 4 condamnați pentru tortură li se interzice, de asemenea, să dețină funcții în cadrul diviziilor TCC și SP ale districtului timp de 3 ani.

Bărbații din Ucraina sunt luați cu forța din locuințele lor private

Despre abuzurile centrelor de recrutare din Ucraina a vorbit recent și Dmytro Lubinets, reprezentantul pentru drepturile omului al Radei Supreme.

Dmytro Lubinets este, mai exact, un politician și jurist ucrainean care ocupă funcția de Comisar pentru Drepturile Omului al Parlamentului Ucrainei (Avocatul Poporului).

Acesta a declarat pe 13 octombrie, într-un interviu acordat Radio Svoboda, că în Ucraina au fost înregistrate aproximativ 10 cazuri în care reprezentanții centrelor teritoriale de recrutare și sprijin social au pătruns în case private, în curți sau în alte spații private și au scos cu forța bărbații de acolo.

Potrivit acestuia, astfel de cazuri sunt înregistrate în diferite regiuni ale țării. În opinia lui Lubinec, este vorba de un fel de test pentru a vedea care va fi reacția juridică.

„Cred că este o verificare a reacției juridice care va urma în cazul în care angajații TCC și SP vor intra chiar și în spații private și îi vor scoate cu forța pe proprietari de acolo. Adică au încercat într-o regiune – a existat o reacție, acum încearcă în alte regiuni”, a menționat Lubinec.

Lubinec a precizat că, în prezent, nu există informații privind cazuri în care angajații Centrului de Recrutare Militară ar fi spart ușile. Potrivit acestuia, de obicei oamenii deschid singuri ușile sau acestea rămân deschise, după care militarii intră în incintă și îi iau pe bărbați cu forța.

Acesta a subliniat că, în opinia sa, astfel de acțiuni pot prezenta elemente constitutive ale unor infracțiuni penale.

Anterior, în același interviu, Lubinec a enumerat tipurile de plângeri împotriva militarilor cu care ucrainenii se adresează cel mai des Biroului său. Pe primul loc se află reținerea fizică, precum și privarea ilegală de libertate personală în incinta Centrului de Control Transfrontalier și a Punctului de trecere a frontierei. El a explicat că, printre organele care pot reține o persoană, legea prevede doar Poliția Națională, Garda Națională și Serviciul de Frontieră al Ucrainei.

Pe 23 iulie anul acesta, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ministrul Apărării al Ucrainei, Yevhenia Khmara, și comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapat, vor trebui să rezolve problema mobilizării.

„Chestiunea închiderii spațiului aerian, chestiunea Centrului de Coordonare a Mobilizării, chestiunea aspectului normal – dacă se poate spune așa – al mobilizării. Toate acestea vor trebui rezolvate împreună”, a subliniat atunci Zelenski.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Tragedie la o școală din Pakistan. 27 de elevi și un profesor și-au pierdut viața după ce acoperișul clădirii s-a prăbușit în timpul orelor de curs
13:11
Tragedie la o școală din Pakistan. 27 de elevi și un profesor și-au pierdut viața după ce acoperișul clădirii s-a prăbușit în timpul orelor de curs
MILITAR Administrația Trump a elaborat un plan pentru a lansa cea mai mare bombă non-nucleară din arsenalul SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene
12:46
Administrația Trump a elaborat un plan pentru a lansa cea mai mare bombă non-nucleară din arsenalul SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene
VIDEO Imagini virale cu un dovleac gonflabil uriaș de Halloween, filmat în timp ce se rostogolește pe o șosea din SUA din cauza rafalelor puternice de vânt
11:41
Imagini virale cu un dovleac gonflabil uriaș de Halloween, filmat în timp ce se rostogolește pe o șosea din SUA din cauza rafalelor puternice de vânt
CONTROVERSĂ Zelenski îl sfidează pe Trump și anunță că reia atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Ce l-a făcut pe președintele Ucrainei să ia această decizie
11:29
Zelenski îl sfidează pe Trump și anunță că reia atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Ce l-a făcut pe președintele Ucrainei să ia această decizie
TENSIUNI Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
11:10
Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
CONTROVERSĂ Prințesă din Abu Dhabi, găsită leșinată pe un trotuar din Londra după ce consumase droguri. Copilul ei de 3 ani, salvat din fața mașinilor
10:32
Prințesă din Abu Dhabi, găsită leșinată pe un trotuar din Londra după ce consumase droguri. Copilul ei de 3 ani, salvat din fața mașinilor
Mediafax
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
Digi24
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”
Cancan.ro
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
Rectificarea bugetară, primul test al viitorului Guvern. Economist: „Soluția va fi să înghețăm investițiile și să reducem cheltuielile”
Mediafax
Scandalul de la Romsilva! Ce măsuri anunță Diana Buzoianu. Directorii participau la partide de vânătoare
Click
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Asia Express e 'aranjată'? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
De ce râdem? Oamenii de știință încă dezbat răspunsul, dar sunt de acord asupra unui lucru
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
REACȚIE Secretarul general al PSD explică de ce au acceptat social democrații să își asume guvernarea
13:13
Secretarul general al PSD explică de ce au acceptat social democrații să își asume guvernarea
AGRICULTURĂ Legea porcului a fost modificată: transportul ilegal a cel puțin șase porci devine infracțiune. Animalele și vehiculul pot fi confiscate
12:53
Legea porcului a fost modificată: transportul ilegal a cel puțin șase porci devine infracțiune. Animalele și vehiculul pot fi confiscate
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București a ridicat sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia, evaluate la peste 120 de milioane de euro. Nordis are cale liberă spre finalizarea construcțiilor din Mamaia și Brașov
12:47
Curtea de Apel București a ridicat sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia, evaluate la peste 120 de milioane de euro. Nordis are cale liberă spre finalizarea construcțiilor din Mamaia și Brașov
SPECTACULOS Dovleci uriași într-o gospodărie din Maramureș. Au ajuns să cântărească aproape 200 de kilograme
12:41
Dovleci uriași într-o gospodărie din Maramureș. Au ajuns să cântărească aproape 200 de kilograme
ULTIMA ORĂ Victor Ponta dezvăluie că a fost la un pas să fie ministru în Guvernul Niculescu, dar l-a blocat șeful PSD: am avut o discuție cu domnul Grindeanu pentru un post, după, s-a răzgândit!
12:32
Victor Ponta dezvăluie că a fost la un pas să fie ministru în Guvernul Niculescu, dar l-a blocat șeful PSD: am avut o discuție cu domnul Grindeanu pentru un post, după, s-a răzgândit!
FLASH NEWS Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru explică în ce condiții vor susține liberalii Guvernul Niculescu, după instalare
12:08
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru explică în ce condiții vor susține liberalii Guvernul Niculescu, după instalare

Cele mai noi

Trimite acest link pe