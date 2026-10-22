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Coreea de Nord ia în calcul reluarea propagandei prin difuzoare la granița cu Sudul. Phenianul amenință cu represalii militare după tirurile de avertisment ale armatei sud-coreene

Coreea de Nord ia în calcul reluarea propagandei prin difuzoare la granița cu Sudul. Phenianul amenință cu represalii militare după tirurile de avertisment ale armatei sud-coreene
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Coreea de Nord amenință cu reluarea propagandei prin difuzoare la granița cu Sudul și cu noi măsuri militare. Kim Yo Jong, sora liderului Kim Jong Un, avertizează Seulul asupra unor consecințe grave, după incidentele armate și explozia unei mine în Zona Demilitarizată.

Tensiunile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud se intensifică, după ce regimul de la Phenian a anunțat că pregătește reactivarea difuzoarelor de propagandă instalate de-a lungul frontierei și a amenințat cu măsuri suplimentare împotriva Seulului. Avertismentul vine într-un moment delicat pentru securitatea Peninsulei Coreene, marcat de incidente militare și acuzații reciproce.

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a transmis că echipamentele de propagandă au fost deja amplasate în apropierea graniței și vor fi pregătite pentru utilizare până la sfârșitul lunii octombrie, potrivit Reuters.

Kim Yo Jong - Foto: Facebook

Kim Yo Jong – Foto: Facebook

Declarațiile au fost făcute după o vizită la fortificațiile de frontieră, unde Kim Yo Jong a fost însoțită de comandanți militari de rang înalt.

Oficialul nord-coreean a avertizat că autoritățile sud-coreene s-ar putea confrunta cu „cele mai îngrozitoare și tulburătoare situații” dacă vor continua ceea ce Phenianul consideră a fi ingerințe în afacerile sale interne.

Phenianul amenință cu represalii după tirurile de avertisment ale armatei sud-coreene

Noua escaladare diplomatică și militară survine după ce Coreea de Nord a acuzat trupele sud-coreene că au executat focuri de avertisment în mai multe sectoare ale frontierei.

Ministerul Apărării de la Seul a confirmat incidentele, dar a susținut că militarii au acționat în mod legitim, în cadrul unor măsuri defensive menite să asigure securitatea graniței.

Autoritățile sud-coreene au avertizat, la rândul lor, că vor răspunde proporțional în cazul în care Phenianul își va pune amenințările în aplicare.

Kim Yo Jong a adoptat însă un ton mult mai dur, susținând că forțele nord-coreene vor reacționa fără milă împotriva militarilor sud-coreeni dacă tirurile acestora vor provoca pagube pe teritoriul Coreei de Nord sau vor răni soldați.

Sora lui Kim Jong-un, amenințare dură pentru SUA! „Ar fi bine să nu facă nimic dacă vor să doarmă liniștiți în următorii patru ani” / Foto: Captură

Schimbul de amenințări are loc la câteva săptămâni după un incident grav în Zona Demilitarizată, unde explozia unei mine nord-coreene a rănit trei militari sud-coreeni.

Comandamentul Națiunilor Unite a calificat incidentul drept o încălcare a armistițiului care reglementează încetarea ostilităților dintre cele două Corei. În ciuda avertismentelor venite de la Phenian, Ministerul sud-coreean al Reunificării și Ministerul Apărării au făcut apel la reținere și la reluarea dialogului pentru evitarea unor noi confruntări.

Eforturile de reconciliere ale Seulului, amenințate de noua escaladare

Poziția tot mai agresivă a Coreei de Nord pune presiune asupra strategiei președintelui sud-coreean Lee Jae Myung, care a încercat să reducă ostilitățile și să restabilească unele canale de comunicare cu Phenianul.

După preluarea mandatului, administrația sa a promovat o abordare diplomatică, renunțând la o parte dintre măsurile considerate provocatoare de regimul nord-coreean.

În 2025, Seulul a suspendat transmisiunile de propagandă îndreptate spre Nord și a început demontarea difuzoarelor fixe instalate de-a lungul frontierei, în încercarea de a crea condiții pentru reluarea dialogului.

Ulterior, și Phenianul a întrerupt propriile transmisiuni, gest interpretat drept un posibil semnal de detensionare.

Relațiile bilaterale rămân însă profund deteriorate, după ce conducerea nord-coreeană a abandonat obiectivul reunificării pașnice și a desemnat Coreea de Sud drept „principalul său dușman”.

Cele două state sunt separate de una dintre cele mai militarizate frontiere din lume și se află, din punct de vedere tehnic, încă în stare de război, întrucât conflictul din perioada 1950–1953 s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace.

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