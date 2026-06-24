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Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare

Ionuț Stan
Kim Jong-Un - Foto: Mediafax foto
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Coreea de Nord face un nou pas în consolidarea arsenalului său strategic. Kim Jong Un a anunțat că Marina militară este în curs de echipare cu arme nucleare și a dezvăluit planuri pentru lansarea unor nave de război de 10.000 de tone.

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Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că Phenianul continuă dezvoltarea programului de înarmare nucleară a flotei militare, într-o nouă demonstrație de forță care amplifică tensiunile din Peninsula Coreeană, scrie France 24.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un / Sursa foto: Profimedia

Declarația a fost făcută marți, la Nampo, în cadrul ceremoniei de intrare în serviciu a navei de război Choe Hyon, una dintre cele două nave militare de 5.000 de tone lansate de Coreea de Nord în ultimul an, potrivit agenției oficiale KCNA.

„Programul care vizează echiparea Marinei cu arme nucleare îşi urmează cursul fără a devia de la direcţia prevăzută. Este vorba despre o orientare strategică de o importanţă crucială, deoarece va permite menţinerea forţei nucleare a statului nostru pregătită să desfăşoare operaţiuni variate şi eficiente”, a declarat Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord.

Sursa video – X/@HamdanWahe57839

Anunțul vine după ce autoritățile nord-coreene au susținut anterior că nava Choe Hyon este dotată cu unele dintre cele mai puternice sisteme de armament dezvoltate de țară. În luna aprilie, Kim Jong Un a supervizat personal un test cu rachetă de croazieră lansată de pe această navă.

Phenianul pregătește o nouă generație de nave militare

Liderul de la Phenian a anunțat că următoarea navă care va intra în serviciul activ al Marinei nord-coreene va fi distrugătorul Kang Kon.

„După Choe Hyon, vom introduce în curând în serviciu distrugătorul Kang Kon. Apoi, vom lansa una după alta nave de război strategice de 10.000 de tone”, a declarat Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord.

Potrivit planurilor prezentate, Coreea de Nord intenționează să construiască anual două nave de suprafață dintr-o clasă superioară celei reprezentate de Choe Hyon, inclusiv un crucișător de aproximativ 10.000 de tone.

„Epoca în care Marina noastră era doar o forţă însărcinată cu apărarea apelor din largul coastelor noastre aparţine de acum, în mod clar, trecutului”, a spus liderul nord-coreean.

26 April 2026, North Korea, Pyongyang: North Korea’s Supreme Leader Kim Jong Un addresses a ceremony to open a museum and memorial complex dedicated to the North Korean servicemen who took part in the liberation of Russia’s Kursk Region from the Ukrainian Armed Forces. Photo: Vadim Savitsky/TASS via ZUMA Press/dpa

Anunțul vine la scurt timp după reuniunea plenară a Partidului Muncitorilor din Coreea, încheiată luni, unde Kim Jong Un a promis accelerarea modernizării militare a țării. Acesta a susținut că extinderea capacităților militare ale Coreei de Sud și cooperarea strategică dintre Seul și Statele Unite împing regiunea către „pragul unui război nuclear”.

Coreea de Nord continuă să se prezinte drept un „stat nuclear ireversibil”, poziție adoptată după eșecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un și președintele Donald Trump, negocierile privind denuclearizarea și ridicarea sancțiunilor internaționale încheindu-se fără rezultat.

Tensiunile din Peninsula Coreeană rămân ridicate, în condițiile în care cele două state coreene se află încă, din punct de vedere tehnic, în stare de război. Conflictul din perioada 1950-1953 s-a încheiat doar printr-un armistițiu, fără semnarea unui tratat de pace.

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