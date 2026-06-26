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Cresc din nou tensiunile în Golful Persic. Organizația Maritimă Internațională suspendă evacuarea navelor după un nou atac iranian asupra unei nave comerciale în Ormuz

Cresc din nou tensiunile în Golful Persic. Organizația Maritimă Internațională suspendă evacuarea navelor după un nou atac iranian asupra unei nave comerciale în Ormuz
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Organizația Maritimă Internațională a suspendat operațiunea de evacuare a navelor din Strâmtoarea Ormuz după un nou atac lansat Garda Revoluționară Islamică asupra unei nave comerciale aflată sub pavilionul Singapore. Incidentul riscă să afecteze armistițiul și negocierile tensionate dintre SUA și Iran și readuce tensiunile într-unul dintre cele mai importante coridoare maritime din lume.

Operațiunea internațională de evacuare a navelor blocate în Golful Persic a fost suspendată joi, după ce o navă comercială a fost atacată în timpul traversării Strâmtorii Ormuz, scrie Politico.eu.

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Strâmtoarea Ormuz – Foto: Mediafax foto

Atacul s-a produs la scurt timp după ce Iranul a avertizat că toate navele trebuie să utilizeze coridoarele maritime stabilite de Teheran pentru traversarea strâmtorii, în locul rutei susținute de Statele Unite.

Organizația Maritimă Internațională suspendă operațiunea de evacuare

Secretarul general al Organizației Maritime Internaționale (OMI), Arsenio Dominguez, a anunțat suspendarea temporară a operațiunii umanitare destinate evacuării navelor și echipajelor blocate în regiune.

„Am decis să suspend temporar punerea în aplicare a acesteia pentru a reconfirma că garanțiile de siguranță necesare continuă să fie în vigoare pentru navele de pe lista noastră de evacuare și pentru toate cele din regiune”, a declarat Arsenio Dominguez, secretarul general al Organizației Maritime Internaționale.

Oficialul a precizat că nava atacată nu făcea parte din convoiul coordonat de agenția ONU.

Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO) a anunțat că a primit un raport privind o navă aflată în apropierea coastelor Omanului, lovită de un „proiectil necunoscut”. Potrivit informațiilor disponibile, atacul a provocat avarii la puntea de comandă, însă nu au fost raportate victime în rândul echipajului.

Iranul, acuzat că se află în spatele atacului

Potrivit CBS News, Iranul s-ar afla în spatele atacului.

Nava de marfă aflată sub pavilionul statului Singapore, care traversa Strâmtoarea Ormuz a fost lovită de un „proiectil necunoscut” joi seara, în apropierea coastei Omanului, potrivit Organizației Britanice pentru Operațiuni Comerciale Maritime (UK Maritime Trade Operations). Oficialul american a confirmat că nava a fost lovită de o dronă iraniană.

Până în acest moment, autoritățile iraniene nu au confirmat și nici nu au comentat oficial acuzațiile.

Incidentul survine după ce Teheranul a transmis joi dimineață un nou avertisment către companiile maritime, solicitând ca navele să utilizeze exclusiv coridoarele desemnate de autoritățile iraniene pentru traversarea Strâmtorii Ormuz.

Întrebat despre atac și despre suspendarea operațiunii OMI, un oficial al administrației americane a declarat că Washingtonul analizează informațiile apărute.

„Președintele Trump a afirmat clar că Iranul nu poate submina libera circulație în strâmtoare”, a transmis un oficial al administrației SUA.

Noile tensiuni au avut un impact imediat asupra traficului maritim. Compania de analiză Windward a raportat că aproape 50 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz miercuri, cel mai ridicat număr zilnic de la izbucnirea conflictului. Totuși, după avertismentul transmis de Iran, cel puțin cinci nave comerciale care navigau pe coridorul sudic și-au schimbat ruta sau s-au întors din drum.

Piața petrolului a reacționat imediat la evoluția situației. După mai multe zile consecutive de scădere, prețul de referință al țițeiului american a crescut cu peste 2% în cursul zilei de joi.

Operațiunea suspendată de OMI fusese lansată marți și urmărea evacuarea a peste 11.000 de marinari rămași blocați în zona Golfului Persic de la începutul conflictului. Inițiativa beneficia de sprijinul Statelor Unite, Iranului, Omanului și al altor state din Golf și avea ca obiectiv reluarea în siguranță a navigației comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

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