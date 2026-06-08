Urmările seismului din Filipine: 32 de morți, 134 de răniți, 7 dispăruți, clădiri distruse și avariate

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit luni în largul insulei Mindanao din sudul Filipinelor.

Au rezultat 32 de morți, 7 dispăruți și 134 de răniți în Filipine. Și în Indonezia, autoritățile au raportat 3 persoane rănite. Mai multe clădiri s-au prăbușit, inclusiv un centru comercial. Podurile au fost avariate.

Detalii despre cutremur

Cutremurul a avut loc în largul mării în jurul orei 7:37 dimineața (ora locală), la aproximativ 40 de mile sud de orașul General Santos. Autoritățile au avertizat locuitorii să se adăpostească în zone mai înalte de teama unui tsunami.

„Nu avem o imagine completă a pagubelor, dar există o mulțime de structuri care sunt crăpate”, a declarat Rodrigo O. Sosmena, un înalt funcționar la Oficiul Național de Apărare Civilă, cu sediul în General Santos.

Aproximativ 70.000 de persoane au fost strămutate, a spus el.Majoritatea deceselor, au declarat autoritățile, au avut loc în General Santos, un oraș cu aproximativ 700.000 de locuitori.

Relatările martorilor

Nena Santos, o avocată în vârstă de 72 de ani din General Santos, se îndrepta spre aeroport cu o mașină când a lovit cutremurul. Ea a spus că a fost cel mai puternic cutremur pe care l-a experimentat vreodată și că a simțit că a durat cinci minute.

„Am închis ochii și am spus: «Doamne, te rog, ajunge»”, a declarat Santos prin telefon pentru New York Times.

Aeroportul din General Santos și-a suspendat activitatea. 17 zboruri au fost anulate, potrivit Autorității Aviației Civile din Filipine.

Santos a spus că a văzut clădiri prăbușite, mașini de poliție și ambulanțe grăbindu-se pe străzi și elevi țipând în fața școlii.

Julius Golez și familia sa locuiesc la aproximativ 300 de metri de coastă în General Santos. El a spus că s-a grăbit să-și care copilul de 6 ani care dormea ​​din dormitor pentru a găsi un loc mai înalt

.„Mi-a fost foarte frică, genunchii îmi tremurau”, a spus el.

„Plângeam; atât de mulți alți oameni plângeau și ei.”

Efectele dramatice ale cutremurului

Cutremurul a avut loc în prima zi de școală, după o vacanță de două luni. Imaginile video au arătat elevi de școală primară îngroziți plângând și țipând după ce acoperișul improvizat al unei clădiri din fața școlii lor s-a prăbușit.

Unii locuitori din zonele afectate au raportat pene de curent.Președintele Filipinelor, Ferdinand R. Marcos Jr., a declarat într-un comunicat că a ordonat închiderea școlilor din toate zonele afectate din Mindanao și că guvernul își mobilizează răspunsul în caz de dezastru.

Despre „Cercul de Foc”

Avertismentele de tsunami emise de autoritățile din Malaezia și Indonezia au fost ulterior retrogradate. Începând de luni după-amiază, Japonia avea în vigoare o avertizare de tsunami.

Filipine face parte din „Cercul de Foc”, un lanț în formă de potcoavă de insule active din punct de vedere seismologic și geologic care înconjoară Oceanul Pacific.În octombrie anul trecut, un cutremur puternic a lovit coasta de est a orașului Mindanao, ucigând cel puțin șapte persoane și rănind alte sute.

Sursa Video: New York Times

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