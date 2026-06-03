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Din cărțile de istorie, în instituțiile UE: O nouă mișcare europeană vrea să readucă la viață limba latină

Din cărțile de istorie, în instituțiile UE: O nouă mișcare europeană vrea să readucă la viață limba latină
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Latina nu este o limbă moartă cioplită pe statuile romane, păstrată în enciclicele Vaticanului sau o amintire traumatizantă a milenialilor care încă se trezesc transpirați după ce visează că au de făcut teme pentru cursul de limba latină în anii de liceu. A fost și este cea mai longevivă limbă indo-europeană, fiind  vorbită de latini în peninsula italică din secolul 6 î.Hr. Din secolul 1 î.Hr., a devenit limba vorbită a Imperiului Roman. După decăderea Imperiului Roman de Apus în 476 d.Hr., latina a încetat să mai fie vorbită ca limbă nativă din secolul 8 d.Hr., dar a rămas până în zilele noastre limba oficială a Bisericii Romano-Catolice. 

Via Nova, o mișcare pan-europeană vrea să readucă latina la viață pentru a le oferi europenilor o limbă vorbită cu greutate istorică.

Scopul mișcării pan-europene

Una care să poarte „bagajul civilizației”. Scopul mișcării nu este să înlocuiască româna, germana, ceha, franceza sau engleza, ci de a oferi continetului o „lingua franca” care poate acționa ca sursă de identitate pentru paneuropenism și să devină limba oficială a Uniunii Europene.

Așa cum este engleza în SUA și în părți ale Canadei, în Regatul Unit și în Comunitatea Națiunilor. UE are deja 24 de limbi. Adăugarea unei noi limbi ar necesita un acord unanim din partea statelor membre.

După instituții europene și o monedă europeană, a venit timpul unei limbi pan-europene

Pentru președintele Via Nova, Timi Celcer, blocul a petrecut decenii să clădească instituții politice și o piață integrată, inclusiv o monedă europeană (euro), dar nu s-a apucat niciodată să găsească o limbă comună care să poarte identitatea și memoria europeană.

„Desigur, nu suntem navi până la punctul în care să credem că latina poate fi reînviată chiar mâine”, a spus acesta pentru  Euractiv

Cercetătoare: „Este o nebunie”

Jennifer Jenkins, cercetătoare  în lingvistică aplicată a limbii engleze și autoare a multor cărți, a spus:

„Este absolut o nebunie. Și nu cred că va funcționa. Din câte înțeleg eu, UE nu are nicio problemă în a folosi engleza, mai ales acum că Marea Britanie nu mai este stat membru”.

Via Nova: „Nu ne opunem englezei, dar latina este limba cu adevărat paneuropeană”

Mișcarea Via Nova argumentează împotriva folosirii englezei doar pe motive identitare, fiind legată de hegemonia culturală americană asupra Europei și a restului lumii

„Nu ne opunem folosirii limbii engleze în acest moment ca o lingua franca convenabilă, de tranziție… dar numai latina este o limbă cu adevărat paneuropeană”.

Sursa Foto: Envato/Shutterstock

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