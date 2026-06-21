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Discuții cruciale în Elveția: JD Vance încearcă să salveze acordul cu Iranul, după atacurile Israelului în Liban

Melania Agiu
Discuții cruciale în Elveția: JD Vance încearcă să salveze acordul cu Iranul, după atacurile Israelului în Liban
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Vicepreședintele american, JD Vance, a aterizat în Elveția, duminică dimineața, pentru a purta discuții cu oficialii iranieni, în contextul în care acordul de pace încheiat cu câteva zile în urmă este pus în pericol de atacurile Israelului asupra Libanului.

Potrivit rapoartelor CNN, la începutul discuțiilor bilaterale cu mediatorii din Pakistan, înaintea discuțiilor cu oficialii iranieni, Vance a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor prezenți.

Vance nu a făcut declarații oficiale, dar a mulțumit delegației pakistaneze pentru prezența sa în stațiunea Burgenstock, din apropierea orașului Lucerna. Vicepreședintele SUA nu a răspuns nici când un jurnalist l-a întrebat dacă are vreun mesaj pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

În ultima perioadă, administrația Trump și-a exprimat nemulțumirea tot mai mare față de campania pe care Israelul o desfășoară în prezent în Liban, avertizând că intensificarea atacurilor militare dintre Israel și Hezbollah afectează negocierile fragile de armistițiu cu Teheranul.

Vance a declarat, sâmbătă, pentru Fox News că SUA și Israelul ar putea avea „o divergență de opinii cu privire la modul de realizare” a obiectivelor legate de încetarea violențelor în Iran.

Întâlnire cvadripartită

După întâlnirea bilaterală cu Pakistanul, delgația SUA a început, în Elveția, o întâlnire cvadripartită cu delegațiile din Iran, Pakistan și Qatar.

Acest lucru a fost menționat într-o declarație a guvernului din Qatar.

La Doha, s-a exprimat speranța că negocierile vor duce la obținerea unui acord cuprinzător pe termen lung, care să acopere toate problemele abordate în memorandumul de înțelegere.

Delegația iraniană este condusă de președintele parlamentului, Mohammad Ghalibaf.

„Statul Qatar, care acționează ca mediator, anunță începerea lucrărilor Summitului de la Lacul Lucerna și prima ședință a Comitetului la nivel înalt, cu participarea reprezentanților Statelor Unite ale Americii, Republicii Islamice Iran și a celor două state mediatoare – Statul Qatar și Republica Islamică Pakistan. Qatar și-a exprimat speranța că aceste întâlniri vor duce la obținerea unui acord cuprinzător și pe termen lung, care să acopere toate problemele abordate în memorandumul de înțelegere”, se arată în declarația emisă de guvernul din Qatar.

Strâmtoarea Ormuz, închisă

Un memorandum de înțelegere, convenit în urmă cu câteva zile, prevedea redeschiderea strâmtorii și încetarea tuturor ostilităților, inclusiv în Liban, țară pe care Israelul, aliatul Washingtonului, a invadat-o în luna martie.

Însă, în condițiile în care atacurile Israelului din regiunea de sud a Libanului au continuat și după semnarea documentului de către Trump, Iranul a anunțat sâmbătă că a închis din nou strâmtoarea.
Oficialii americani au contestat faptul că strâmtoarea ar fi închisă și au afirmat că 55 de nave comerciale au traversat-o sâmbătă. Cu toate acestea, duminică, agenția de știri iraniană Fars a citat o sursă militară care a declarat că nu se eliberează noi permise pentru traversarea strâmtorii până la noi ordine.

Datele de urmărire a navelor susțin în mare măsură afirmația Iranului conform căreia strâmtoarea este închisă, nefiind înregistrată nicio traversare a unui petrolier de când Teheranul a anunțat această măsură sâmbătă după-amiază, relatează Reuters.
Agenția de știri iraniană Tasnim, citând o sursă apropiată echipei de negociatori, a relatat că strâmtoarea nu va fi redeschisă până când nu va fi respectat un armistițiu în Liban.

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