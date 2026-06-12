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Doliu la Palatul Regal din Bangkok. Fiica cea mare a regelui Thailandei s-a stins la 46 de ani, după o luptă de trei ani cu o boală cumplită

Ionuț Stan
Doliu la Palatul Regal din Bangkok. Fiica cea mare a regelui Thailandei s-a stins la 46 de ani, după o luptă de trei ani cu o boală cumplită
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Prințesa Bajrakitiyabha - Foto: Facebook
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Prințesa Bajrakitiyabha, fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn al Thailandei și una dintre cele mai respectate figuri ale monarhiei, a murit la vârsta de 46 de ani, după mai bine de trei ani petrecuți în spital în urma unor grave probleme de sănătate.

Familia regală a Thailandei este în doliu după moartea prințesei Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn. Anunțul a fost făcut vineri de Biroul Casei Regale, care a confirmat că prințesa s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani, potrivit BBC.

Prințesa Bajrakitiyabha - Foto: Facebook

Prințesa Bajrakitiyabha – Foto: Facebook

Narendiradebyavati era internată la Spitalul Memorial King Chulalongkorn din Bangkok încă din decembrie 2022, după ce și-a pierdut cunoștința în urma unei afecțiuni cardiace severe. În ultimii peste trei ani, starea sa de sănătate a rămas extrem de fragilă, iar medicii au încercat constant să îi stabilizeze funcțiile vitale. Potrivit informațiilor transmise de Casa Regală, starea prințesei s-a agravat semnificativ în ultimele săptămâni, pe fondul apariției unor complicații medicale grave.

Complicațiile medicale s-au agravat în ultimele săptămâni

Comunicatul oficial precizează că, începând cu data de 21 mai, prințesa a suferit de o infecție la nivelul cavității abdominale, provocată de o inflamație a intestinului gros. Problemele au fost agravate de tensiunea arterială scăzută, tulburările de ritm cardiac și dificultățile de coagulare a sângelui.

„În pofida eforturilor depuse de echipa medicală și a tratamentului acordat la cel mai înalt nivel posibil, starea Alteței Sale Regale s-a agravat treptat”, se arată în comunicatul Biroului Casei Regale.

Prințesa Bajrakitiyabha - Foto: X/@implmaterial

Prințesa Bajrakitiyabha – Foto: X/@implmaterial

Decesul său reprezintă o pierdere importantă pentru monarhia thailandeză, prințesa fiind considerată una dintre cele mai influente și respectate membre ale familiei regale.

Jurist de profesie, prințesa Bajrakitiyabha a avut o carieră activă în serviciul public și în diplomație. De-a lungul anilor, a reprezentat Thailanda în numeroase organisme internaționale și s-a implicat în proiecte legate de justiție, drepturile femeilor și dezvoltarea socială.

Regele Maha Vajiralongkorn a dispus organizarea unor funeralii regale cu cele mai înalte onoruri, conform tradițiilor monarhice ale Thailandei. Sicriul prințesei va fi depus în Sala Tronului Piman Rattaya din cadrul Marelui Palat Regal din Bangkok, unde membrii familiei regale, oficiali și cetățeni vor putea să îi aducă un ultim omagiu.

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