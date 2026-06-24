Prima pagină » Știri externe » Donald Trump asigură că Iranul va respecta acordul de pace: „În caz contrar ne vom întoarcem și vom face ce trebuie făcut”

Donald Trump asigură că Iranul va respecta acordul de pace: „În caz contrar ne vom întoarcem și vom face ce trebuie făcut”

Donald Trump asigură că Iranul va respecta acordul de pace: „În caz contrar ne vom întoarcem și vom face ce trebuie făcut”
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Donald Trump garantează din nou că Iranul va respecta condițiile Memorandului Înțelegerii de la Islamabad, un acord de pace semnat bilateral la Versailles și la Teheran.

La trei luni de la declanșarea Operațiunii Epic Fury, SUA și Iran au agreat să înceteze ostilitățile. Regimul islamic de la Teheran a fost de acord să redeschidă strâmtoarea Ormuz, iar SUA au convenit să convingă Israelul să înceteze operațiunile militare în Liban.

„Iranul este foarte politicos. Iranienii au fost de acord cu tot ce am vrut și trebuie să o facă. În caz contrar, ne vom întoarce și vom face ce trebuie făcut”, a transmis președintele reporterilor în timp ce se întâlnise cu congresmeni republicani.

După redeschiderea strâmtorii Ormuz, prețul petrolului la nivel global a scăzut. 70 de vase au traversat strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore, a declarat secretarul Energiei din SUA, Chris Wright. El a asigurat că tranzitul petrolier global revine la nivelul de dinainte de război.

„Ne descurcăm bine cu războiul. Așa cum știți, am câștigat. Iranul a făcut mari concesii. Vom vedea ce se va întâmpla, dar acordul este foarte întărit. Va fi foarte, foarte bine”.

Despre alegerile intermediare din toamnă, președintele a continuat să-i considere pe democrați drept „comuniști”:

„Ne descurcăm foarte bine. Ei (democrații) vor mulți comuniști în Congres, ei împing comunismul. Dar oamenii care îi împing pe comuniști ….țara asta nu va avea comuniști la conducere”.

Sursa Foto: White House

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, în exclusivitate pentru Gândul: România și-a asumat o poziție de lider pe flancul estic al NATO/ Legat de criza politică, SUA au „deplină încredere” în instituțiile democratice
22:10
Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, în exclusivitate pentru Gândul: România și-a asumat o poziție de lider pe flancul estic al NATO/ Legat de criza politică, SUA au „deplină încredere” în instituțiile democratice
CONTROVERSĂ Bill Gates a dezvăluit că a avut relații extraconjugale cu trei femei, iar Epstein l-ar fi șantajat. Miliardarul a divorțat de Melinda Gates în 2021
20:58
Bill Gates a dezvăluit că a avut relații extraconjugale cu trei femei, iar Epstein l-ar fi șantajat. Miliardarul a divorțat de Melinda Gates în 2021
FLASH NEWS Armata SUA a anunțat eliminarea liderului ISIS, Ali Husayn al-‘Ulaywi
19:52
Armata SUA a anunțat eliminarea liderului ISIS, Ali Husayn al-‘Ulaywi
MILITAR Ministerul Apărării din Italia neagă implicarea militară a țării în războiul cu SUA după declarațiile lui Mark Rutte
19:43
Ministerul Apărării din Italia neagă implicarea militară a țării în războiul cu SUA după declarațiile lui Mark Rutte
FLASH NEWS FT: Datorii de 240 de miliarde de dolari. Venezuela încearcă să evite un colaps financiar
19:04
FT: Datorii de 240 de miliarde de dolari. Venezuela încearcă să evite un colaps financiar
SCANDAL Marine Le Pen, supărată pe Trump pentru că a insultat-o pe Giorgia Meloni. Lidera opoziției din Franța declară că este alături de premierul Italiei
18:49
Marine Le Pen, supărată pe Trump pentru că a insultat-o pe Giorgia Meloni. Lidera opoziției din Franța declară că este alături de premierul Italiei
Mediafax
Koveși pierde lupta cu sistemul judiciar din Grecia. Recursul în scandalul mandatelor procurorilor, respins
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
Secretul bine păzit al regimului Ceaușescu: accidentul care a afectat-o grav pe Elena Ceaușescu în 1979. Securitatea a blocat orice informație
Mediafax
Presa maghiară:„România, în pragul falimentului de stat”. Bucureștiul, pe marginea prăpastiei
Click
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să ne păstrăm căsnicia în discreție.”
Digi24
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD. Care sunt condițiile pentru guvern (surse)
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Ce se întâmplă doctore
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
10 diferențe între polistirenul extrudat și cel expandat și cum îl alegi în funcție de nevoi (P)
REACȚIE Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după recepția Ambasadei SUA în România
22:12
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după recepția Ambasadei SUA în România
VIDEO George Simion: „Vom veni și noi cu propuneri pentru premieri. De acum, toată lumea trebuie să știe că AUR contează”
22:00
George Simion: „Vom veni și noi cu propuneri pentru premieri. De acum, toată lumea trebuie să știe că AUR contează”
VIDEO Nicușor Dan a ajuns la Cluj Napoca cu o aeronavă Spartan. A fost întrebat când va face noua desemnare de premier. Ce răspuns a dat șeful statului
21:47
Nicușor Dan a ajuns la Cluj Napoca cu o aeronavă Spartan. A fost întrebat când va face noua desemnare de premier. Ce răspuns a dat șeful statului
ACTUALITATE George Simion, despre discuțiile avute cu Sorin Grindeanu: „Nu a vrut o înțelegere cu AUR în afară de votarea moțiunii împotriva lui Bolojan”
21:30
George Simion, despre discuțiile avute cu Sorin Grindeanu: „Nu a vrut o înțelegere cu AUR în afară de votarea moțiunii împotriva lui Bolojan”
ECONOMIE Presa maghiară avertizează: „România, în pragul falimentului de stat”. Analiză dură despre criza de la București
21:12
Presa maghiară avertizează: „România, în pragul falimentului de stat”. Analiză dură despre criza de la București
ACTUALITATE A fost George Simion „în pădure”? „Sunt un tip mai urban. Nu am mers la „pădure”, altfel aș fi avut funcții mai înalte în stat”
21:00
A fost George Simion „în pădure”? „Sunt un tip mai urban. Nu am mers la „pădure”, altfel aș fi avut funcții mai înalte în stat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe