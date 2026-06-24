Președintele Donald Trump garantează din nou că Iranul va respecta condițiile Memorandului Înțelegerii de la Islamabad, un acord de pace semnat bilateral la Versailles și la Teheran.

La trei luni de la declanșarea Operațiunii Epic Fury, SUA și Iran au agreat să înceteze ostilitățile. Regimul islamic de la Teheran a fost de acord să redeschidă strâmtoarea Ormuz, iar SUA au convenit să convingă Israelul să înceteze operațiunile militare în Liban.

„Iranul este foarte politicos. Iranienii au fost de acord cu tot ce am vrut și trebuie să o facă. În caz contrar, ne vom întoarce și vom face ce trebuie făcut”, a transmis președintele reporterilor în timp ce se întâlnise cu congresmeni republicani.

După redeschiderea strâmtorii Ormuz, prețul petrolului la nivel global a scăzut. 70 de vase au traversat strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore, a declarat secretarul Energiei din SUA, Chris Wright. El a asigurat că tranzitul petrolier global revine la nivelul de dinainte de război.

„Ne descurcăm bine cu războiul. Așa cum știți, am câștigat. Iranul a făcut mari concesii. Vom vedea ce se va întâmpla, dar acordul este foarte întărit. Va fi foarte, foarte bine”.

Despre alegerile intermediare din toamnă, președintele a continuat să-i considere pe democrați drept „comuniști”:

„Ne descurcăm foarte bine. Ei (democrații) vor mulți comuniști în Congres, ei împing comunismul. Dar oamenii care îi împing pe comuniști ….țara asta nu va avea comuniști la conducere”.

Sursa Foto: White House