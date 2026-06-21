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Donald Trump face anunțul serii: „Keir Starmer va demisiona din funcția de prim-ministru al Regatului Unit“. Ce argumente aduce președintele SUA

Melania Agiu
Donald Trump face anunțul serii: „Keir Starmer va demisiona din funcția de prim-ministru al Regatului Unit“. Ce argumente aduce președintele SUA
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Donald Trump și Keir STarmer la summitul de la Evian, Franța, 16 iunie 2026, Sursă foto: Mediafax
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Keir Starmer „va demisiona” din funcția de prim-ministru al Marii Britanii, a declarat, duminică, Donald Trump. Președintele SUA l-a acuzat pe Starmer că „a eșuat lamentabil” în ceea ce privește imigrația și energia.

Sursă foto: Mediafax

Duminică, într-o postare pe platforma de socializare Truth Social, Trump a scris: „Keir Starmer va demisiona din funcția de prim-ministru al Regatului Unit. A eșuat lamentabil în două domenii foarte importante – imigrația și energia (Deschideți exploatarea petrolului din Marea Nordului!). Îi urez toate cele bune! Președintele DJT”.

Se crede că postarea lui Trump se bazează pe informațiile din presă, potrivit cărora Keir Starmer ar urma să demisioneze din funcția de premier al Marii Britanii chiar luni, întrucât cei doi nu au comunicat unul cu celălalt în acest weekend, scrie The Independent.

Pe fondul speculațiilor tot mai intense cu privire la posibila demisie a lui Keir Starmer, ministrul britanic pentru afaceri, Peter Kyle, a declarat, duminică, în cadrul emisiunii „Sunday Morning with Trevor Phillips” de la Sky News: „Nu am niciun motiv să cred că aceste informații sunt adevărate. Văd multe speculații pe tema aceasta.”

„Singurul lucru pe care îl pot afirma cu certitudine este că prim-ministrul lucrează din greu, așa cum o face în fiecare zi.”

Downing Street a precizat că poziția lui Sir Keir a rămas neschimbată față de vineri, când acesta a declarat că nu va „părăsi” funcția de premier.

Cu toate acestea, o sursă a declarat pentru The Independent că Starmer discută un plan de a preda conducerea Partidului Laburist în septembrie.

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