Trump solicită 88 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iran, combaterea epidemiei de Ebola și ajutorarea fermierilor din Florida

Casa Albă a solicitat Congresului 67 de miliarde de dolari pentrui Pentagopn și 11 miliarde de dolari pentru asistență acordată fermierilor americani, potrivit Politico.

Donald Trump a făcut cererea încă din timpul conflictului cu Iran, care a durat 4 luni. Pachetul, care are nevoie de votul ambelor partide pentru a trece de Senat, este dezbătut în Casa Reprezentanților.

Propunerea lui Trump presupune 67 de miliarde de dolari pentru ca Pentagon, care are nevoie numai de 21 de miliarde de dolari pentru a reface stocurile de rachete folosite în războiul nepopular cu Iran, 17 miliarde de dolari pentru operațiuni, 1,7 miliarde pentru pregătiri militare și 1,5 miliarde pentru costurile de carburanți.

De asemenea, 2,4 miliarde de dolari ar urma să fie investiți în drone și 5,1 miliarde de dolari în securitate cibernetică. 12, 1 miliarde de dolari sunt necesari pentru programe clasificate.

Democrații, care s-au opus de la început declanșării războiului cu Iran, obiectează votarea sumei considerabile.

Trump spune că mai are nevoie de 11 miliarde de dolari pentru a acorda asistență fermierilor americani, care au fost grav afectați de tarifele de anul trecut, de creșterea costurilor vieții și de dezastrele naturale din Florida.

În pachetul suplimentar, Trump a solicitat 1,4 miliarde de dolari pentru a combate extinderea epidemiei de Ebola din Africa Centrală.

Președintele își mai proprune să investească 500 de milioane de dolari în restaurări și proiecte de construcții în Washington DC, mai ales în bazinul Memorialului Lincoln.

Sursa Foto: White House