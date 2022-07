Guvernatorul egiptean al Mării Roşii a emis un ordin de închidere a mai multor plaje de la Marea Roşie, după ce două femei au fost ucise în urma unui atac al rechinilor în largul coastei Sahl Hasheesh.

Presa internațională a vorbit, inițial, despre o singură femeie atacată de rechini. Duminică, însă, ministerul egiptean al Mediului a precizat că este vorba despre două femei ucise de rechini, în apropiere de Hurghada.

„Două femei au fost atacate de un rechin în timp ce înotau în zona Sahel Hachich, la sud de Hurghada”, a anunțat ministerul pe pagina sa de Facebook, precizând că incidentul este subiectul unei anchete locale, conform thesundaily.com.

Conform demnitarului egiptean, „orice activitate este interzisă timp de trei zile” pe plajele din sudul orașului Hurghada, în sud-estul Egiptului.

Una dintre victime este o austriacă de 68 de ani care a murit din cauza rănilor.

O femeie de 68 de ani a murit, vineri, după ce a fost atacată de un rechin în golful Sahl Hasheesh din Marea Roșie. Ea reușise să ajungă la mal, fără un braț și un picior, dar a decedat în ambulanță din cauza rănilor grave și a pierderii unei cantități mari de sânge.

Femeia a fost atacată și a început să strige după ajutor. Martorii, șocați, au încercat să-i distragă atenția rechinului, dar nimeni nu a avut curajul să sare în apă pentru a o ajuta.

Ea a reușit să ajungă, totuși, la mal, fără un braț și un picior, iar medicii i-au acordat primul ajutor la fața locului, dar a murit câteva minute mai târziu, în ambulanță, potrivit DailyMail.

