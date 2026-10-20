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Șeful Ryanair, mesaj dur la adresa Ursulei von der Leyen: „Este inutilă. Se ascunde în Berlaymont, de unde ține doar discursuri”

Șeful Ryanair, mesaj dur la adresa Ursulei von der Leyen: „Este inutilă. Se ascunde în Berlaymont, de unde ține doar discursuri”
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Michael O’Leary, controversatul și vocalul director general al companiei aeriene Ryanair, a lansat marți un atac dur la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Atacul lui O’Leary asupra șefei executivului european vine în contextul în care Ryanair a anunțat anularea a un milion de locuri de zbor și eliminarea a 20 de rute din Belgia pentru iarna aceasta în semn de protest față de decizia guvernului belgian de a crește taxele pe aviație începând cu 2027. Directorul companiei a declarat în acest context că prețul biletelor de avion va crește spectaculos în 2027 în toată Europa, din cauza taxelor de mediu și a costurilor tot mai mari cu combustibilul.

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O’Leary a numit-o pe șefa executivului european „inutilă” și a acuzat-o că se ascunde în Berlaymont (sediul Comisiei Europene din Bruxelles), de unde doar ține discursuri fără a lua măsuri concrete pentru a ajuta companiile europene.

Directorul Ryanair face referire în acest sens la raportul publicat de fostul premier italian Mario Draghi în septembrie 2024. Astfel, O’Leary acuză UE că, la doi ani de la publicare, nu a implementat recomandările esențiale din document. Deși alte rapoarte oficiale arată că în jur de 26% din propuneri au început să fie transpuse în practică, companiile aeriene susțin că ritmul este mult prea lent.

O’Leary a criticat dur Parlamentul European și Comisia Europeană pentru că impun taxe verzi agresive companiilor aeriene europene, în timp ce marile companii din Statele Unite și China, care aterizează în Europa, sunt scutite de o mare parte din aceste costuri ecologice. „Dacă vreți cu adevărat competitivitate, taxați-i pe americani atunci când aterizează aici”, a punctat acesta.

„Ursula von der Leyen se teme să facă orice altceva decât să vorbească. Știi, e inutilă. Europa are o foaie de parcurs pentru a fi mai competitivă. Se numește Raportul Draghi. Doi ani mai târziu, nicio recomandare a acestuia nu a fost implementată. Iar Ursula von der Leyen se ascunde în Berlaymont, fără să facă nimic în afară de a ține discursuri”, a spus Michael O’Leary.

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