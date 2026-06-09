Fostul avocat al lui Trump, în procesul controversat cu Stormy Daniels, nominalizat de Casa Albă pentru funcția de procuror general al SUA

Președintele Donald Trump a făcut pasul oficial pentru instalarea fostului său avocat, Todd Blanche, în fruntea Departamentului de Justiție al Statelor Unite. Nominalizarea deschide o nouă confruntare politică în Senat, unde republicanii vor decide dacă îi oferă liderului de la Casa Albă una dintre cele mai importante confirmări ale celui de-al doilea mandat.

Casa Albă a transmis luni Senatului SUA nominalizarea oficială a lui Todd Blanche pentru funcția de procuror general, poziție considerată cea mai importantă din sistemul judiciar american după cea de președinte, scrie The New York Times.

Todd Blanche este cunoscut publicului american mai ales pentru rolul său de avocat al președintelui Donald Trump în mai multe dosare de mare profil, inclusiv în controversatul proces privind plățile către Stormy Daniels și în alte anchete federale deschise după încheierea primului mandat prezidențial.

Nominalizarea vine la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă și-a exprimat intenția de a-l instala permanent în această funcție. Din aprilie, Blanche ocupă postul de procuror general interimar.

Un test important pentru influența lui Donald Trump în Senat

Confirmarea lui Todd Blanche este privită de analiști ca un test major pentru capacitatea președintelui Donald Trump de a menține disciplina în rândul republicanilor din Senat.

Republicanii controlează camera superioară a Congresului cu o majoritate relativ fragilă, de 53 de mandate din totalul de 100, ceea ce înseamnă că Blanche va avea nevoie de un sprijin aproape complet din partea partidului.

Procesul de confirmare are loc într-un climat politic tensionat, după controversa provocată de un plan al Departamentului de Justiție privind crearea unui fond de aproape 1,8 miliarde de dolari destinat persoanelor considerate victime ale a ceea ce administrația Trump descrie drept „instrumentalizarea” instituțiilor guvernamentale.

Proiectul a fost abandonat în urma opoziției venite atât din partea democraților, cât și a unor senatori republicani.

Critici în tabăra republicană pentru fostul avocat al lui Trump

Printre republicanii care și-au exprimat rezervele față de Todd Blanche s-a numărat senatorul Thom Tillis, membru influent al Comisiei Judiciare a Senatului. Acesta a ridicat semne de întrebare atât în legătură cu fondul controversat, cât și cu unele dosare gestionate de actualul procuror general interimar.

În schimb, președintele Comisiei Judiciare a Senatului, senatorul Chuck Grassley, a salutat nominalizarea și a transmis un mesaj de susținere.

„Blanche este bine calificat şi şi-a demonstrat dedicarea faţă de restabilirea legii şi ordinii în toată ţara noastră”, a declarat Chuck Grassley, președintele Comisiei Judiciare a Senatului.

Potrivit Reuters, liderul de la Casa Albă apreciază activitatea lui Todd Blanche din perioada în care a condus interimar Departamentul de Justiție, inclusiv deciziile sale privind accelerarea unor investigații și dosare care au vizat adversari politici ai administrației.

Acum, audierea și votul de confirmare din Senat sunt așteptate în următoarele săptămâni și vor reprezenta unul dintre cele mai importante teste politice pentru administrația Donald Trump în acest mandat.

Recomandarea autorului