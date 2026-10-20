Franța impune restricții nocturne de de circulație la Paris după revoltele violente, jafuri și incendieri. Sunt peste 2.500 de arestări și pagube de sute de milioane de euro

Franța înăsprește măsurile de securitate după un weekend de revolte, jafuri și incendieri. Parisul și mai multe orașe introduc restricții nocturne de circulație, în timp ce autoritățile anunță peste 2.500 de arestări și pagube estimate la sute de milioane de euro.

Franța se confruntă cu o criză de ordine publică după un weekend în care protestele împotriva scumpirilor și deteriorării serviciilor publice au degenerat în confruntări violente cu poliția, incendieri și jafuri. Autoritățile au decis introducerea unor restricții nocturne în zone din Paris și din alte orașe, în încercarea de a preveni noi incidente, potrivit BBC.

În capitală, măsurile vor fi aplicate între orele 23:00 și 06:00 în Place de la République, unde s-au concentrat manifestanții, și în zona comercială Les Halles. Poliția a interzis și adunările neautorizate în mai multe puncte din centrul Parisului.

Restricții parțiale privind circulația și organizarea manifestațiilor au fost anunțate și în Marsilia, Bordeaux, Nisa, Lyon, Lille și alte localități. Unele dintre măsuri vizează în special deplasările nocturne ale tinerilor.

Autoritățile franceze au precizat că aceste restricții nu echivalează cu declararea stării de urgență la nivel național. Premierul Sébastien Lecornu a afirmat că instituirea unui asemenea regim excepțional rămâne o posibilitate, în funcție de evoluția situației.

Peste 2.500 de arestări și 1.000 de polițiști răniți. Macron refuză demisia ministrului de Interne

Mișcarea de protest a început luna trecută, când elevii au cerut îmbunătățirea condițiilor din școli. Nemulțumirile s-au extins treptat la creșterea prețurilor la combustibil, costul vieții și funcționarea serviciilor publice, atrăgând sindicate și alte organizații.

Potrivit bilanțului prezentat de autorități, aproximativ 550.000 de persoane au participat la manifestațiile din weekend. În mai multe orașe, grupuri de indivizi mascați au incendiat autoturisme și clădiri, au vandalizat proprietăți și au jefuit magazine.

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Peste 2.500 de persoane au fost arestate, iar aproximativ 1.000 de polițiști au fost răniți, conform cifrelor comunicate de oficiali.

Violențele au provocat și răni grave în rândul manifestanților. Potrivit AFP, o persoană și-a pierdut o mână în urma exploziei unei grenade folosite de forțele de ordine pentru dispersarea mulțimii.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a recunoscut că poliția „a pierdut controlul” în anumite orașe. Criticat de opoziție pentru pregătirea insuficientă a intervențiilor, acesta a încercat să demisioneze duminică, însă președintele Emmanuel Macron i-a respins demisia.

Palatul Élysée a justificat decizia prin „necesitatea menținerii controlului asupra forțelor de ordine”, solicitând totodată clarificarea problemelor pe care șeful statului le-a descris drept „eșecuri în materie de informații și previziune”.

După reuniunea de criză de luni, premierul Sébastien Lecornu a anunțat că primarii vor primi competențe pentru a institui restricții de circulație pe timpul nopții „acolo unde este necesar”.

Guvernul pregătește și un mecanism prin care persoanele responsabile pentru distrugeri să suporte costurile reparațiilor.

„Va fi adoptată o lege care să găsească modalități de a se asigura că cei care au provocat pagube proprietăților vor fi obligați să plătească”, a declarat Sébastien Lecornu, premierul Franței.

Executivul intenționează să creeze un fond pentru sprijinirea angajaților care nu și-au putut desfășura activitatea din cauza revoltelor, prin acordarea unor forme de șomaj parțial.

În paralel, aproximativ 200 de anchetatori analizează imaginile camerelor de supraveghere pentru identificarea persoanelor suspectate că au instigat la violențe.

Peste 2.000 de afaceri afectate. O primărie istorică, distrusă de incendiu

Consecințele economice ale revoltelor sunt considerabile. Potrivit reprezentanților Camerei de Comerț și Industrie din Franța, peste 2.000 de magazine și alte întreprinderi au fost afectate direct de violențele din weekend.

Alain Di Crescenzo, președintele instituției, a declarat pentru postul RTL că valoarea distrugerilor este estimată la „sute de milioane de euro”.

La Marsilia, numeroși comercianți se tem că pagubele suferite le-ar putea pune în pericol afacerile.

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Jean-Luc Chauvin, președintele filialei locale a Camerei de Comerț și Industrie, a declarat pentru BBC că mulți proprietari de magazine se află într-o „stare de profundă suferință”.

Distrugerile au afectat inclusiv clădiri cu valoare istorică. În orașul Limoges, primăria construită în secolul al XIX-lea a fost cuprinsă sâmbătă de un incendiu provocat în timpul tulburărilor. Potrivit relatării, acoperișul și turnul cu ceas s-au prăbușit sub efectul flăcărilor.

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Autoritățile franceze investighează și comercializarea online a bunurilor furate în timpul jafurilor. Doi membri ai Guvernului au semnalat apariția unor asemenea produse pe platforme de vânzare.

Un reprezentant Vinted a precizat că tranzacționarea bunurilor furate este „strict interzisă” și că platforma a început eliminarea anunțurilor suspecte.

„Încă de la sfârșitul acestei săptămâni, echipele noastre au luat măsuri imediate pentru a identifica și elimina anunțurile legate de jafuri și am intensificat monitorizarea anunțurilor suspecte”, a transmis compania.

Amploarea violențelor a determinat și reacții internaționale. Ambasada Statelor Unite în Franța le-a recomandat cetățenilor americani să evite zonele afectate de demonstrații și să „dea dovadă de prudență” în apropierea adunărilor numeroase. Germania și China au emis avertismente similare.

Criza a amplificat și confruntările politice interne. Reprezentanți ai majorității au acuzat formațiunea de stânga La France Insoumise de o posibilă implicare în tulburări, fără ca materialul să prezinte dovezi care să stabilească responsabilitatea partidului.

Premierul Lecornu a susținut că anumite grupuri „doresc să creeze haos în țara noastră până la alegerile prezidențiale”.

Jean-Luc Mélenchon, liderul La France Insoumise, a respins acuzațiile și i-a cerut premierului să „își dovedească acuzația” sau să „își ceară scuze, să tacă din gură și să înceteze să alimenteze dezordinea”.