Franța se pregătește pentru un nou weekend de foc: sâmbătă sunt anunțate noi manifestații. Ce măsuri de urgență anunță Macron. Președintele a convocat Consiliului de Apărare a Țării

Protestele din Franța sunt departe de a se fi încheiat. O nouă zi de mobilizare este organizată sâmbătă, 24 octombrie, la o săptămână după jafurile și distrugerile din 17 octombrie.

Potrivit TF1 Info, coordonatorii mișcării „Vestele galbene” au fost cei care au chemat la o nouă mobilizare sâmbătă, 24 octombrie, în toată Franța. Pentru a evita repetarea acelorași scene de haos, Guvernul de la Paris și Palatul Elysee încearcă să anticipeze situația și să ia măsurile necesare de precauție.

Programul sportiv dat peste cap

Prin urmare, mai multe evenimente sportive, culturale sau religioase, care necesitau un nivel minim de securitate, au fost amânate. Este vorba, în special, de meciurile de fotbal. În Ligue 1, „la cererea prefecturii din Haute-Garonne”, meciul dintre Toulouse și Troyes, programat inițial pentru sâmbătă după-amiază, a fost amânat pentru ziua următoare, precizează Liga de Fotbal Profesional.

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La fel se întâmplă și în Ligue 2, unde meciul dintre Montpellier și Red Star, programat pentru sâmbătă după-amiază, va avea loc abia luni seara „la cererea prefecturii din Hérault”. Mai multe „Parade Tekno”, planificate în cinci orașe franceze, inclusiv Paris, au fost, de asemenea, amânate. La Lourdes (Hautes-Pyrénées), două procesiuni religioase au fost, de asemenea, interzise de prefectură.

Demonstrațiile nesindicale vor fi interzise

Președintele Emmanuel Macron a anunțat, joi, că demonstrațiile nesindicale vor fi interzise în Franța „oriunde este posibil”. Potrivit oficialului, „recomandarea generală este ca în zilele următoare să nu aibă loc manifestații” în țară. Marșurilor sindicale, declarate la prefectură, li se vor propune „trasee alternative pentru a proteja centrele orașelor”.

Politica guvernului pentru zilele următoare, și în special pentru ziua de sâmbătă, este de a interzice cererile de organizare a adunărilor din partea persoanelor „care nu au nicio legitimitate în acest sens”, a anunțat Emmanuel Macron joi, 22 octombrie.

„Oriunde va fi posibil, vom interzice”, a promis președintele francez în marja unei ședințe a Consiliului de Securitate organizate la Palatul Élysée la prânz, împreună cu serviciile de informații. Cu toate acestea, acolo unde „organizațiile sindicale vor depune aceste cereri, acestea vor fi examinate de prefecti, dar li se vor propune trasee alternative pentru a proteja centrele noastre urbane, magazinele și clădirile noastre publice”, adaugă el.

„Recomandarea generală este ca în zilele următoare să nu aibă loc manifestații”, rezumă șeful statului, în numele „calmului” din țară.

Emmanuel Macron a anunțat că va convoca vineri un consiliu de apărare

Un consiliu de apărare se va întruni mâine, a anunțat Emmanuel Macron. „Vom lua decizii suplimentare”, a adăugat președintele Republicii.

După manifestațiile violente din 17 octombrie, guvernul vrea să se asigure că o astfel de zi nu se mai poate repeta. 451 de magazine au fost vandalizate în acest weekend la Paris în timpul protestelor care au degenerat. De asemenea, 997 de polițiști și jandarmi au fost răniți în Franța, dintre care șapte grav, în urma incidentelor din weekendul trecut. Sâmbăta viitoare sunt așteptate forțe suplimentare în orașele Franței.

Primăria Parisului a făcut apel la populație „să dea dovadă de cea mai mare vigilență” pentru ziua de protest de sâmbătă.

Prefectura departamentului Rhône a interzis deja orice manifestație la Lyon pentru ziua de sâmbătă. De asemenea, prefectura Var a anunțat că a adoptat un ordin de interzicere temporară a demonstrațiilor în centrul orașului Toulon între orele 11:00 și 23:59, pe 24 octombrie.

Noi proteste joi la Paris

Tribunalul Administrativ din Paris a suspendat, joi, în regim de urgență o interdicție poliției, permițând astfel desfășurarea manifestației studențești organizate de uniunea Interfac Île-de-France. Prefectura de Poliție a interzis inițial adunarea din motive de securitate, însă judecătorii au anulat ordinul cu doar câteva minute înainte de ora programată pentru start. Astfel, un grup de manifestanți s-a pus în mișcare din zona spitalului Pitié-Salpêtrière (Boulevard de l’Hôpital) și se îndreapta către Place de la Bastille la ora transmiterii acestei știri.