Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a cerut normalizarea relațiilor bilaterale cu Statele Unite. Ea afirmă că alianța geopolitică de lungă durată transcende de certurile de pe rețelele de socializare și fricțiunile personale cu președintele Donald Trump.

Meloni a subliniat menținerea unei cooperări strategice rezistente dintre Roma și Washington. Cu toate că Trump a criticat-o dur pentru că nu s-a implicat în războiul cu Iran, ea a declarat că Italia nu va permite niciodată regimului islamic de la Teheran să fabrice arme nucleare.

Meloni, dispusă să se împace cu Trump

Prim-ministra a negat din nou că l-ar fi implorat pe Trump să se fotografieze împreună.

„Am fost cu adevărat surprinsă și, când am spus că sunt surprinsă, am fost complet sinceră. Evident că am citit o grămadă de interpretări despre ce a circulat, unele implicând clipuri virale în care comportamentul meu apărea cumva asertiv”, a spus prim-ministra Italiei.

„Am citit și teorii care sugereau că este o încercare de a distrage atenția de la progresul negocierilor cu Iran și că în schimb mă preocup strict de dificultățile Alianței Nord-Atlantice. Am spus-o și o repet, nu intenționez să continui această dispută. Cred că relația bilaterală cu SUA ar trebui să revină la normalitate”, a spus Meloni, care și-a reiterat dorința de a înceta certurile cu liderul de la Casa Albă și de a normaliza legăturile dintre cele două națiuni.

Meloni: Politica externă înseamnă mai mult decât meme-uri

„Aceste relații au fost clădite după o îndelungată istorie de cooperare solidă. Relația nu a debutat și nu a încetat în funcție de cine a condus SUA, Italia sau orice altă țară europeană. Trebuie să readucem politica externă la profunzimea de care are nevoie, pentru că uneori am senzația că discutăm de parcă ar fi un sezon din emisiunea „Insula Iubirii”, a adăugat Giorgia Meloni.

„Spun asta, referindu-mă la meme-urile pe care le-am văzut pe internet, dar politica externă este mult mai complexă de atât”, a conchis șefa guvernului italian.

Sursa Foto: Guvernul Italiei