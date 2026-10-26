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Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei

Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei
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Deși nu a fost rostit un nume oficial pentru funcția de premier după alegerile din Serbia, liderul campaniei Listei Studenților, care a câștigat alegerile parlamentare, Ilija Srdanović, e creditat cu cele mai multe șanse să obțină funcția. Cardiologul de la Facultatea de Medicină din Novi Sad nu susține integrarea în UE a Serbiei, dar își dorește parteneriate cu unele state membre. Tot el susține că Kosovo face parte din Serbia și a declarat că sârbii de acolo nu vor fi ignorați după ce Liga Studenților câștigă alegerile.

Lista Studenților a obținut un rezultat istoric la alegerile parlamentare anticipate și a reușit să îl îndepărteze pe Aleksandar Vučić de la putere după 14 ani. Lista Studenților a obținut 52% din voturi și 138 de mandate în noua configurație parlamentară, în timp ce Coaliția Serbia Unită condusă de Vučić a obținut 39,3% și 104 mandate.

Ilija Srdanović nu susține încă aderarea la UE, dar vrea parteneriate cu state membre. Serbia nu îi întoarce spatele Rusiei

Despre aderarea la Uniunea Europeană, Srdanović a declarat că nu este o prioritate pentru Lista Studenților.Srdanović și Dejan Šoškić, fost guvernator al băncii centrale, au spus că guvernul trebuie să se concentreze întâi pe reformele interne și să închidă toate capitolele de negociere înainte ca sârbii să voteze aderarea printr-un referendum. Tot Srdanović a spus și că aderarea s-a „cam blocat” la capitolele justiție și drepturi fundamentale, corupție, crimă organizată, libertatea presei și mediu. Lista Studenților vrea însă parteneriate cu state europene ca Grecia, Italia, Ungaria, Franța. Profesorul sârb de științe politice Bojan Vranic susține că „Mișcarea studențească a adoptat o poziție foarte conservatoare în ceea ce privește Uniunea Europeană. Obiectivul lor principal este îmbunătățirea sistemului din interior.”

În relația cu Rusia, „Lista Studenților” a ieșit să dezmintă afirmația fostului președinte Aleksandar Vučić potrivit căreia partidul politic și-ar schimba poziția și ar impune sancțiuni împotriva Rusiei. O declarație în acest sens a fost făcută presei ruse de către reprezentantul „Listei Studenților”, Jovo Bakić.

„Respectăm Rusia atât ca mare putere, cât și ca partener important din punct de vedere istoric pentru noi și, în multe cazuri, chiar ca protector. Nu va exista nicio schimbare în această privință. Sancțiunile pe care mica Serbie le-ar impune împotriva Rusiei nu ar schimba nimic, dar, dintr-o perspectivă simbolică, ar fi foarte rău”, a subliniat Bakić.

El a precizat, de asemenea, că Serbia nu va refuza gazul rusesc, în ciuda presiunilor din partea Comisiei Europene.

Ilija Srdanović susține că Kosovo face parte din Serbia, conform Costituției

Într-un interviu pentru BBC, Ilija Srdanović a declarat că Kosovo și Metohia sunt părți integrate ale Serbiei și că poziția pe care o are Lista Studenților față de acestea este definită de Constituția Serbiei. Pe 22 octombrie,candidații Listei Studenților au depus un jurământ prin care s-au angajat să îi protejeze pe toți sârbii, inclusiv pe cei din afara granițelor. Ilija Srdanović a spus despre sârbii din Kosovo că nu vor fi abandonați.

Cardiologul din Novi Sad care a câștigat alegerile anticipate alături de Lista Studenților

Cardiologul Ilija Srdanović a fost pe primul loc pe lista electorală a studenților care a câștigat alegerile parlamentare anticipate din Serbia. Srdanović a sprijinit încă de la început protestele studenților izbucnite după ce o copertină din beton a gării din Novi Sad s-a prăbușit și a omorât 16 oameni. Lista Studenților a obținut un rezultat istoric la alegerile parlamentare anticipate și a reușit să îl îndepărteze pe Aleksandar Vučić de la putere după 14 ani. Lista Studenților a obținut 52% din voturi și 138 de mandate în noua configurație parlamentară, în timp ce Coaliția Serbia Unită condusă de Vučić a obținut 39,3% și 104 mandate.

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