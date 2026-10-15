Strâmtoarea Ormuz, cândva un culoar navigabil foarte circulat pe unde tranzita 20% din petrolul transportat la nivel global, a ajuns un culoar al deșeurilor și epavelor din cauza războiului dintre SUA și Iran.

Containere plutesc în strâmtoare ca urmare a atacurilor intensificate ale Iranului. Gărzile Revoluționare Iraniene au ampalsat și mine maritime care pot pune în pericol circulația maritimă.

În filmarea publicată de Al Jazeera se pot vedea containere de dimensiuni gigantice. De la începerea războiului din 28 februarie, Iranul a bombardat în mod sistematic infrastructura din țările arabe din golf care găzduiesc trupe și baze americane.

Războiul a dus la o cascadă de distrugeri economice pentru regiunea bogată în petrol. Chiar dacă războiul s-ar opri azi, reconstrucția infrastructurii energetice distruse de Iran și curățarea strâmtorii de mine iraniene ar putea dura ani, timp în care țările europene și cele asiatice vor fi nevoite să caute surse alternative de combustibil.

În ultima lună, rebelii Houthi au intensificat atacurile asupra conductelor și aeroporturilor din Arabia Saudită, potrivit Reuters.

Sursa Video: Al Jazeera