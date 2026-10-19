În timp ce Franța este lovită de proteste, Emmanuel Macron caută soluții pentru criza carburanților în Golf. Ce încearcă să negocieze președintele francez în Kuweit, care este prima oprire

Președintele francez Emmanuel Macron a început luni, 19 octombrie, un turneu diplomatic de trei zile în Golful Persic, într-un moment în care Franța se confruntă cu proteste violente, alimentate inclusiv de creșterea prețurilor la carburanți și de scumpirea vieții. Liderul de la Paris încearcă să obțină garanții privind aprovizionarea cu petrol și gaze, să diversifice rutele de transport al energiei și să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, afectată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Vizita lui Emmanuel Macron include patru state din regiune: Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar. Potrivit publicației The National, turneul, programat în perioada 19-21 octombrie, urmărește consolidarea cooperării energetice, economice și militare cu partenerii din Golf, în condițiile în care războiul dintre Statele Unite și Iran a provocat perturbări majore ale pieței internaționale a energiei.

Deplasarea are loc la numai câteva ore după ce Macron s-a adresat națiunii franceze, în urma manifestațiilor care au degenerat în confruntări violente, incendieri și distrugeri în mai multe orașe.

Macron încearcă să securizeze aprovizionarea cu petrol și gaze a Franței

Principala miză a turneului este găsirea unor soluții pentru reducerea vulnerabilității energetice a Franței și limitarea efectelor crizei internaționale asupra consumatorilor.

Potrivit Asharq Al-Awsat, administrația prezidențială franceză încearcă să obțină sprijinul statelor producătoare de energie pentru stabilizarea aprovizionării cu petrol și gaze, în paralel cu identificarea unor rute alternative de transport.

Un obiectiv esențial îl reprezintă restabilirea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale din Orientul Mijlociu.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a afectat infrastructura energetică din mai multe țări ale Golfului și a perturbat exporturile de petrol. Situația riscă să se agraveze și din cauza amenințărilor asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb, o altă rută comercială strategică, aflată în apropierea Yemenului.

Palatul Élysée a transmis că discuțiile cu liderii regionali vor urmări restabilirea stabilității și a libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, precum și securizarea și diversificarea surselor de energie și a rutelor prin care aceasta ajunge în Europa.

Pentru Macron, negocierile au și o miză politică internă. O eventuală ameliorare a aprovizionării și o stabilizare a piețelor energetice ar putea contribui la reducerea presiunii asupra prețurilor carburanților, una dintre principalele nemulțumiri ale populației franceze.

Prima oprire, în Kuweit. Discuții despre energie, apărare și investiții

Președintele francez a ajuns luni în Kuweit, unde a fost întâmpinat de emirul șeicul Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, de prințul moștenitor și de alți oficiali de rang înalt.

Conform Gulf News, delegația franceză include miniștri și responsabili din domeniile apărării, afacerilor externe, industriei, economiei și energiei.

Macron a avut o întrevedere de aproximativ o oră și jumătate cu emirul Kuweitului, discuțiile vizând relațiile bilaterale, securitatea regională, schimburile comerciale și investițiile.

Vizita a inclus și acorduri de cooperare în domenii precum apărarea și inteligența artificială. Potrivit The National, între acestea se numără un parteneriat semnat de reprezentanți ai Airbus și ai Autorității de Investiții din Kuweit, care include reînnoirea flotei companiei Kuwait Airways.

Franța este unul dintre partenerii economici și militari importanți ai Kuweitului, relațiile fiind consolidate prin acorduri de investiții și apărare încheiate de-a lungul ultimelor decenii.

Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar, următoarele destinații

După Kuweit, Emmanuel Macron urmează să își continue turneul în Emiratele Arabe Unite, unde sunt programate discuții privind securitatea, apărarea, energia și noile tehnologii.

Agenda include și un summit economic franco-emiratez, axat în special pe energie și inteligență artificială.

Din delegația prezidențială fac parte și reprezentanți ai unor mari companii franceze, inclusiv conducătorii TotalEnergies și Engie, un indiciu al importanței acordate parteneriatelor energetice și investițiilor.

Ulterior, Macron va vizita Bahrain, înainte de a încheia turneul miercuri, 21 octombrie, în Qatar, unde este așteptat să participe și la un eveniment dedicat climei.

Pe lângă posibilele înțelegeri economice, Parisul încearcă să obțină sprijin diplomatic pentru reducerea tensiunilor din regiune și pentru restabilirea unor condiții de securitate care să permită reluarea transporturilor maritime.

Franța, zguduită de proteste. Mii de persoane au fost arestate

Turneul diplomatic are loc într-un context intern extrem de tensionat pentru Emmanuel Macron.

În weekendul 17-18 octombrie, manifestațiile împotriva creșterii costului vieții, a prețurilor carburanților și a problemelor din sistemul de educație au fost însoțite de violențe în mai multe orașe franceze.

La Paris, Lyon, Marsilia și în alte localități au fost semnalate incendieri, jafuri și distrugeri ale unor clădiri publice și spații comerciale. Potrivit Associated Press, cel puțin 2.400 de persoane au fost arestate, iar aproximativ 3.000 de afaceri au fost afectate de violențe.

Criza a pus o presiune suplimentară asupra guvernului francez. Premierul Sébastien Lecornu a anunțat măsuri pentru restabilirea ordinii publice, inclusiv posibilitatea introducerii unor restricții de circulație pe timpul nopții în anumite zone.

În același timp, Macron a refuzat demisia ministrului de Interne, Laurent Nuñez, căruia i-a cerut să corecteze deficiențele înregistrate în anticiparea și gestionarea violențelor.

În discursul adresat francezilor înaintea plecării spre Golf, președintele a condamnat distrugerile și a recunoscut dificultățile economice cu care se confruntă populația.

Macron a legat scumpirea carburanților de consecințele războiului din Orientul Mijlociu, subliniind că Franța suportă efectele economice ale unui conflict la care nu participă.