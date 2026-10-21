Inflația din Germania a ajusn la cel mai crescut nivel din decembrie 2023 încoace, ajungând la 3,3%. Piața auto germană este în declin și nu face față concurenței chineze. Numărul șomerilor se menține la 3 milioane, potrivit datelor Reuters, iar popularitatea partidului naționalist Alternativa pentru Germania este în creștere după ce a câștigat alegerile în două regiuni germane.

Și cu toate astea, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vrea ca inteligența artificială să fie implementată la scară largă, în mai multe industrii, cu toate că știe că mulți muncitori germani vor rămâne fără locuri de muncă.

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„Inteligența artificială este o mare oportunitate pentru noi. Ar putea înlocui multe forțe de muncă pe parcursul implementării AI în industrii AI, în companiile noastre. Și acesta este motivul pentru care facem asta”, a spus Merz într-un interviu acordat NiUS.

Merz se teme mai mult de Rusia decât de criza economică

Pentru Reuters, cancelarul german a dezvăluit care este cea mai mare temere a sa:

„Temerea mea cea mai mare la acest moment nu este economia noastră, nu este UE, nu este America, nici China. Cea mai mare grijă a mea este impactul Rusiei asupra societății noastre și la cum rușii reușesc să ne destabilizeze societățile”, a spus acesta.

Merz a spus că pentru Ucraina, capitularea nu este o opțiune, iar orice concesie făcută Rusiei ar putea dăuna Uniunii Europene. Cancelarul susține că ajutorarea Ucrainei trebuie să continue.

„O predare, fie o capitulare necondiționată, pentru Ucraina nu este o opțiune, pentru că ar fi o capitulare pentru toți”.

Sursa Foto: Hepta