Partidul naționalist Alternativa pentru Germania a sărbătorit cu entuziasm câștigarea alegerilor din Mecklenburg-Pomerania Inferioară de duminică seară. Deși este al doilea succes al formațiunii de dreapta în decurs de două săptămâni, lidera Alice Weidel susține că este necesară crearea unei alianțe împotriva Partidului „Stânga” care a câștigat alegerile din capitala Germaniei.

Leif-Erik Holm, candidatul partidului pentru funcția de premier alș landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, susține că rezultatul obținut de AfD este „cu adevărat puternic”, în timp ce cancelarul german creștin-democrat Friedrich Merz a caracterizat rezultatele ca fiind „catastrofale” pentru partidul său care a pierdut alegerile atât din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, cât și la Berlin.

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AfD vrea negocieri pentru formarea unui nou guvern în Mecklenburg-Pomerania

„Este o seară fantastică. Este o seară minunată pentru Alternativa pentru Germania”, a spus el.

Partidul AfD, care pledează pentru expulzarea în masă a migranților ilegali și pentru reluarea relațiilor mai strânse cu Rusia, a obținut un scor cuprins între 37 și 38%. AfD a devansat Partidul Social-Democrat (SPD) condus de actualul premier al landului, Manuela Schwesig. SPD a obținut 36%.

Leif-Erik Holm a declarat că AfD va propune negocieri cu toate partidele pentru formarea unui guvern în Mecklendburg-Pomerania Inferioară.

Premierul social-democrat exclude o alianță SPD-AfD și dorește să rămână în funcție

Social-democrata Manuela Schwesig, premierul care guvernează landul din 2017, le-a mulțumit alegătorilor, recunoscând totuși că a fost cea mai dificilă campanie de până acum.

Încă de la început, am crezut că este posibil să ne opunem AfD, partid care a devenit considerabil mai puternic atât în estul Germaniei, cât şi la nivelul întregii ţări”, a spus Schwesig, care și-a exprimat disponibilitatea de a continua în funcția de premier al landului.

Ea susține că formarea unui guvern de coaliție SPD-AfD nu va fi posibilă.

Alice Weidel îndeamnă la o alianță împotriva Stângii la Berlin

Lidera partidului AfD, Alice Weidel, a spus că-și dorește o alianță împotriva partidului de extremă stânga, Die Linke, în Berlin.

„Am obținut rezultate foarte, foarte bune. AfD este în mod clar un partid popular nou în Germania. Am înlocuit CDU, iar oamenii își doresc o schimbare în politică.Aici, la Berlin, prezența puternică a Partidului Stângii este foarte îngrijorătoare, deoarece aceștia au militat pe ideea exproprierii oamenilor. Avem măsuri de control al chiriilor, care sunt mecanisme de control puternic socialiste, ce contravin economiei libere de piață. Trebuie să acceptăm acest lucru, dar, desigur, la Berlin, așa cum tocmai am spus, aceasta este o consecință a politicii de protecție a comunității CDU.Și acesta este rezultatul. Prin urmare, CDU este chemată să abandoneze această politică de tip firewall cât mai repede posibil, în interesul țării noastre, astfel încât să putem urma politici sensibile pentru națiunea noastră. Partidul este grav avariat și cred că CDU nu poate continua cu Friedrich Merz, cu un cancelar slab.”

Sursa Video: X